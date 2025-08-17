Marko looft Red Bull-teambaas: "Dit is ons doel"

Laurent Mekies is nog niet zo lang de teambaas van Red Bull Racing. De Fransman wordt echter nu al geprijsd om zijn kunnen. Helmut Marko prijst de nieuwe Red Bull-teambaas vooral om zijn technische talent. Dat is volgens de adviseur van Red Bull de reden waarom Mekies een goede leider is.

De adviseur van Red Bull merkte ook op dat Mekies een goed debuut had gemaakt. De Fransman had in zijn eerste weekend als Red Bull-teambaas gelijk een sprintoverwinning behaald. Max Verstappen won de sprintrace.

Onder de indruk

Laurent Mekies nam het stokje over van de ontslagen Christian Horner. Mekies heeft geschiedenis bij Arrows, Toro Rosso, de FIA en Ferrari en was recentelijk de teambaas van Racing Bulls. Hij weet dus hoe de Red Bull-familie in elkaar zit. Helmut Marko is tot nu toe erg onder de indruk van Laurent Mekies.

In de F1 Insider-podcast was Helmut Marko te gast. De adviseur zei: "Mekies maakte een heel goed debuut en maakte intensief gebruik van zijn tijd. Hij was minstens 14 uur per dag of langer actief in Milton Keynes, zocht contact met de leidende figuren en voerde ook relevante gesprekken."

'Dit is ons doel'

"Wat hem onderscheidt of anders maakt, is dat hij een uitstekende ingenieur is, en de discussies richten zich meer op technologie, wat ook ons doel was met deze functie", onthulde Marko. Of de komst van Mekies echt zo goed is als Marko zegt, is nog te betwijfelen. Mekies heeft het team nu voor twee Grand Prix-weekenden geleid, maar na de overwinning in de sprintrace werden de prestaties minder.

Red Bull behaalde in België twintig punten. Alle twintig de punten werden behaald door Max Verstappen, maar in Hongarije behaalde het team maar twee punten. Yuki Tsunoda staat al zeven races droog als we het over puntenfinishes hebben. De Japanner gelooft echter wel dat de komst van Mekies een positieve invloed gaat hebben.