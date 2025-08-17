user icon
icon

Marko looft Red Bull-teambaas: "Dit is ons doel"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Marko looft Red Bull-teambaas: "Dit is ons doel"
  • Gepubliceerd op 17 aug 2025 13:42
  • comments 0
  • Door: Jesse Jansen

Laurent Mekies is nog niet zo lang de teambaas van Red Bull Racing. De Fransman wordt echter nu al geprijsd om zijn kunnen. Helmut Marko prijst de nieuwe Red Bull-teambaas vooral om zijn technische talent. Dat is volgens de adviseur van Red Bull de reden waarom Mekies een goede leider is. 

De adviseur van Red Bull merkte ook op dat Mekies een goed debuut had gemaakt. De Fransman had in zijn eerste weekend als Red Bull-teambaas gelijk een sprintoverwinning behaald. Max Verstappen won de sprintrace.

Meer over Red Bull Racing 'Max Verstappen en Kelly Piquet kopen stuk grond in Portugal voor speciaal project'

'Max Verstappen en Kelly Piquet kopen stuk grond in Portugal voor speciaal project'

8 aug
 Piloot van privéjet Verstappen maak indruk met prachtige landing

Piloot van privéjet Verstappen maak indruk met prachtige landing

15 aug

Onder de indruk

Laurent Mekies nam het stokje over van de ontslagen Christian Horner. Mekies heeft geschiedenis bij Arrows, Toro Rosso, de FIA en Ferrari en was recentelijk de teambaas van Racing Bulls. Hij weet dus hoe de Red Bull-familie in elkaar zit. Helmut Marko is tot nu toe erg onder de indruk van Laurent Mekies. 

In de F1 Insider-podcast was Helmut Marko te gast. De adviseur zei: "Mekies maakte een heel goed debuut en maakte intensief gebruik van zijn tijd. Hij was minstens 14 uur per dag of langer actief in Milton Keynes, zocht contact met de leidende figuren en voerde ook relevante gesprekken."

'Dit is ons doel'

"Wat hem onderscheidt of anders maakt, is dat hij een uitstekende ingenieur is, en de discussies richten zich meer op technologie, wat ook ons doel was met deze functie", onthulde Marko. Of de komst van Mekies echt zo goed is als Marko zegt, is nog te betwijfelen. Mekies heeft het team nu voor twee Grand Prix-weekenden geleid, maar na de overwinning in de sprintrace werden de prestaties minder. 

Red Bull behaalde in België twintig punten. Alle twintig de punten werden behaald door Max Verstappen, maar in Hongarije behaalde het team maar twee punten. Yuki Tsunoda staat al zeven races droog als we het over puntenfinishes hebben. De Japanner gelooft echter wel dat de komst van Mekies een positieve invloed gaat hebben.

F1 Nieuws Helmut Marko Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (0)

Login om te reageren

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Helmut Marko -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 27 apr 1943 (82)
  • Geb. plaats Graz, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar