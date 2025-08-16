user icon
icon

'Verstappen blijft bij Red Bull door verzwakte onderhandelingspositie'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Verstappen blijft bij Red Bull door verzwakte onderhandelingspositie'
  • Gepubliceerd op 16 aug 2025 12:39
  • comments 21
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen maakte begin deze maand bekend dat hij in 2026 gewoon voor Red Bull Racing rijdt. De Nederlandse regerend wereldkampioen werd gelinkt aan een overstap naar Mercedes, maar dat is nu van de baan. Juan Pablo Montoya stelt dat de onderhandelingspositie nu is veranderd.

Verstappen rijdt al sinds 2016 voor het team van Red Bull Racing. In dienst van de Oostenrijkse renstal scoorde hij veel successen, en won hij vier wereldtitels. Verstappen hoopte dit jaar voor zijn vijfde titel te kunnen gaan, maar dat kwam er niet van. Zijn achterstand op de McLarens is simpelweg te groot, en hij gelooft zelfs niet meer in zeges in de tweede helft van het seizoen.

Meer over Red Bull Racing 'Max Verstappen en Kelly Piquet kopen stuk grond in Portugal voor speciaal project'

'Max Verstappen en Kelly Piquet kopen stuk grond in Portugal voor speciaal project'

8 aug
 Piloot van privéjet Verstappen maak indruk met prachtige landing

Piloot van privéjet Verstappen maak indruk met prachtige landing

15 aug

Nieuwe, opvallende theorie

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya stelt dat Verstappen weinig speelruimte heeft bij een eventuele overstap. Aan gokplatform Coinpoker legt hij dat uit: "Vorig jaar had Max Verstappen waarschijnlijk honderd miljoen gekost. Dit jaar rijdt hij in een nog lastigere auto, dus dan kun je hem misschien al voor vijftig miljoen contracteren."

Waarom blijft Verstappen bij Red Bull?

Montoya vindt het allemaal heel opvallend, en hij gaat verder met speculeren over de zaak. De Colombiaanse coureur is zeer uitgesproken over de zaak: "Misschien is dat ook wel de reden dat hij blijft. Misschien dacht Max dat hij honderd miljoen zou krijgen, maar hadden de onderhandelaars de overhand. Ze wisten immers dat Verstappen hen harder nodig had dan andersom."

"Je kunt dit jaar anders onderhandelen en zeggen: 'Als je hier wil zijn, dan is dit het bedrag dat je zal krijgen'. Zo had Toto Wolff hem ook de helft kunnen bieden ten opzichte van vorig jaar."

Tegenvallende resultaten 

Verstappen staat momenteel op de derde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap in de Formule 1. Hij heeft een enorme achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris.

Pietje Bell

Posts: 30.443

Die Montoya heeft dit jaar zeker het nieuws niet gevolgd.

" "Vorig jaar had Max Verstappen waarschijnlijk honderd miljoen gekost. Dit jaar rijdt
hij in een nog lastigere auto, dus dan kun je hem misschien al voor vijftig miljoen
contracteren." "

Zeker gemist dat Källenius vlak voor de vakant... [Lees verder]

  • 11
  • 16 aug 2025 - 12:52
F1 Nieuws Max Verstappen Juan Pablo Montoya Red Bull Racing

Reacties (21)

Login om te reageren
  • Freek-Willem

    Posts: 6.141

    Ach, je moet ook wat blijven roepen om in de picture te blijven. Of een interview in honderd stukken uit elkaar trekken kan natuurlijk ook

    • + 2
    • 16 aug 2025 - 12:48
  • Pietje Bell

    Posts: 30.443

    Die Montoya heeft dit jaar zeker het nieuws niet gevolgd.

    " "Vorig jaar had Max Verstappen waarschijnlijk honderd miljoen gekost. Dit jaar rijdt
    hij in een nog lastigere auto, dus dan kun je hem misschien al voor vijftig miljoen
    contracteren." "

    Zeker gemist dat Källenius vlak voor de vakantie nog akkoord ging met 100 miljoen als
    we zijn uitspraak mogen geloven.

    • + 11
    • 16 aug 2025 - 12:52
    • schwantz34

      Posts: 40.643

      Juan mist wel vaker wat, dan istie net ff zijn neus aan het poederen geweest...

      • + 6
      • 16 aug 2025 - 12:56
    • Larry Perkins

      Posts: 59.175

      Bij het lezen van de kop dacht ik al van welke pannenkoek komt deze uitspraak nou weer, kennelijk was de Colombiaanse 'cachapas' Juan Pablo weer eens aan de beurt...

      • + 1
      • 16 aug 2025 - 13:53
    • Robin

      Posts: 2.787

      Precies wat je zegt.. als we dat mogen geloven.
      Ik beweer zeker niet dat het niet zo is hoor, maar hij heeft dat bid ook niet openbaar gedaan.

      • + 0
      • 16 aug 2025 - 18:22
  • mario

    Posts: 13.991

    Ai ai ai Montoya!!! Wat zeg je nou toch allemaal??? Volgens de goegemeente hier kan Max overal naartoe en vragen wat hij maar wilt.... Vanaf nu zal je hier verguisd worden, want dit is vloeken in de kerk hier... 😎

    • + 10
    • 16 aug 2025 - 13:05
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.085

      Die ligt er dus uit hierzo....de euvele moed!

      Juan Pablo hoeft hier niet meer te rekenen op enige vorm van
      sympathie.

      De horde gaat gelijk voor de foto van Max staan om te zeggen dat Juan Pablo het zo allemaal niet bedoeld heeft......en branden ze 'n kaarsje en wrijven ze weer over hun kruis...

      • + 5
      • 16 aug 2025 - 13:24
    • nr 76

      Posts: 6.782

      Dat zal wel meevallen, denk ik. Vond het wel altijd een gave coureur, reed op het randje van wat kon, en was nog snel ook.

      Alleen wat ie hier vertelt snijdt niet echt hout.

      • + 3
      • 16 aug 2025 - 14:26
    • Piccachu

      Posts: 475

      Spuitmario wilt interessant doen, maar maakt zichzelf belachelijk met deze uitspraak 😂

      • + 1
      • 16 aug 2025 - 17:47
  • snailer

    Posts: 29.174

    Als dat waar is, dan had Ferrari aan Hamilton 1 miljoen gegeven. Maximaal. De laatste 3 jaar bij Mercedes waren niet bepaald florisant. En Leclerc zou niet de mega salarisverhoging hebben gehad vorig jaar.

    Volgens mij maakt Montoya de zelfde fout als ik zo nu en dan. Hij rinkt te veel tripels. En dan komt er wel eens lariekoek uit.

    • + 4
    • 16 aug 2025 - 13:38
    • Larry Perkins

      Posts: 59.175

      "Hij rinkt te veel tripels."

      En van al dat 'rinken' word je flink 'ronken'.
      Neem er nog een paar, 'roost'!

      • + 3
      • 16 aug 2025 - 13:58
    • Golf-GTI

      Posts: 1.466

      Die is heel rappig 🤭

      • + 0
      • 16 aug 2025 - 15:04
    • nr 76

      Posts: 6.782

      Jullie moeten Snailer niet zo reiteren om een lullig typefoutje. Riest hoor!

      • + 0
      • 16 aug 2025 - 16:26
  • Need5Speed

    Posts: 3.150

    Het gaat er niet om dat Max minder gewild zou zijn, maar dat hij nu misschien zelf weg wil en met minder genoegen neemt.

    • + 0
    • 16 aug 2025 - 13:43
    • Freek-Willem

      Posts: 6.141

      Ja maar dat maakt zijn onderhandelingspositie niet minder alleen de gesprekken makkelijker

      • + 1
      • 16 aug 2025 - 14:28
  • 919

    Posts: 3.630

    De goksites zullen toch wel verdomd goed betalen gezien al die ex-coureurs er bij schnabbelen.

    • + 0
    • 16 aug 2025 - 13:58
  • powered by bye

    Posts: 477

    Is dit een mop of zit ie verlegen om casinofiches

    • + 1
    • 16 aug 2025 - 14:09
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 254

    Jantje Paul van de Bergen schijnt zich maar niet te dat het Verstappen niet echt om het geld te doen is.

    Ben er van overtuigd dat als er twee aanbiedingen liggen van 50 en 100 miljoen dollar en die van 50 miljoen heeft sportief veruit de beste papieren, hij voor die partij zal gaan.

    • + 0
    • 16 aug 2025 - 15:08
  • Ferdi12

    Posts: 670

    Wat een dom geneuzel, één ieder ziet wat Max wel uit de auto haalt t.o.v. zijn ( voormalige) teamgenoten.
    Die Montoya is net als Herbert en Hill. Gooien de raarste theorieën er uit.

    • + 0
    • 16 aug 2025 - 17:58
    • Larry Perkins

      Posts: 59.175

      Vergeet Ralf ('de oom van') niet...

      • + 0
      • 16 aug 2025 - 18:09
    • Ferdi12

      Posts: 670

      @Larry
      Ook die kan een potje dom neuzelen. Da's waar!

      • + 0
      • 16 aug 2025 - 18:22

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar