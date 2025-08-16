'Verstappen blijft bij Red Bull door verzwakte onderhandelingspositie'

Max Verstappen maakte begin deze maand bekend dat hij in 2026 gewoon voor Red Bull Racing rijdt. De Nederlandse regerend wereldkampioen werd gelinkt aan een overstap naar Mercedes, maar dat is nu van de baan. Juan Pablo Montoya stelt dat de onderhandelingspositie nu is veranderd.

Verstappen rijdt al sinds 2016 voor het team van Red Bull Racing. In dienst van de Oostenrijkse renstal scoorde hij veel successen, en won hij vier wereldtitels. Verstappen hoopte dit jaar voor zijn vijfde titel te kunnen gaan, maar dat kwam er niet van. Zijn achterstand op de McLarens is simpelweg te groot, en hij gelooft zelfs niet meer in zeges in de tweede helft van het seizoen.

Nieuwe, opvallende theorie

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya stelt dat Verstappen weinig speelruimte heeft bij een eventuele overstap. Aan gokplatform Coinpoker legt hij dat uit: "Vorig jaar had Max Verstappen waarschijnlijk honderd miljoen gekost. Dit jaar rijdt hij in een nog lastigere auto, dus dan kun je hem misschien al voor vijftig miljoen contracteren."

Waarom blijft Verstappen bij Red Bull?

Montoya vindt het allemaal heel opvallend, en hij gaat verder met speculeren over de zaak. De Colombiaanse coureur is zeer uitgesproken over de zaak: "Misschien is dat ook wel de reden dat hij blijft. Misschien dacht Max dat hij honderd miljoen zou krijgen, maar hadden de onderhandelaars de overhand. Ze wisten immers dat Verstappen hen harder nodig had dan andersom."

"Je kunt dit jaar anders onderhandelen en zeggen: 'Als je hier wil zijn, dan is dit het bedrag dat je zal krijgen'. Zo had Toto Wolff hem ook de helft kunnen bieden ten opzichte van vorig jaar."

Tegenvallende resultaten

Verstappen staat momenteel op de derde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap in de Formule 1. Hij heeft een enorme achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris.