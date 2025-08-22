user icon
Wie wordt de teamgenoot van Max Verstappen in 2026?

Wie wordt de teamgenoot van Max Verstappen in 2026?
  Gepubliceerd op 22 aug 2025 07:36
  comments 7
  Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. Ze blijven ver achter op de concurrentie, en zelfs Max Verstappen kan de RB21 niet naar de top brengen. Verstappen rijdt volgend jaar ook voor Red Bull, maar de grote vraag is wie zijn teamgenoot is in 2026.

Wekenlang was de toekomst van Max Verstappen het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. De viervoudig wereldkampioen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar er werd toch sterk getwijfeld aan deze overeenkomst.

Verstappen werd nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, maar maakte in Hongarije bekend dat hij in 2026 ‘gewoon’ voor Red Bull rijdt. De grote vraag is echter wie zijn teamgenoot wordt, want Red Bull heeft hier nog altijd geen duidelijkheid over gegeven.

Yuki Tsunoda
Tsunoda is op dit moment de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull. De Japanner bestuurt de tweede Red Bull-bolide sinds de Grand Prix van Japan, maar heeft nog geen grote indruk achtergelaten.

Tsunoda verdrinkt in het middenveld, en de kans is klein dat Red Bull hem binnenboord houdt. Tsunoda maakt deel uit van de Honda-familie, en de samenwerking tussen hen en Red Bull komt na dit jaar definitief ten einde.

Toch zou het niet gek zijn als Red Bull er wél voor kiest om Tsunoda aan boord te houden. Hij heeft een goede band met de nieuwe teambaas Laurent Mekies, en hij heeft nog nooit de kans gehad om direct vanaf de voorbereiding mee te draaien bij Red Bull. Daarnaast kent hij nu de teamcultuur, en kan hij op deze manier van pas komen. Punten scoren blijft echter een dingetje.

Isack Hadjar
De naam die veelvuldig in verband wordt gebracht met het zitje van Tsunoda, is die van Isack Hadjar. De Fransman is bezig met een verdienstelijk debuutseizoen bij Red Bulls zusterteam Racing Bulls, en het is geen geheim dat teamadviseur Helmut Marko een groot fan van hem is.

Hadjar begon op pijnlijk wijze te crashen in de opwarmronde in Australië, maar wist zich daarna knap te herpakken. De rookie heeft weinig fouten gemaakt, en kan zich regelmatig mengen in de strijd om de punten. Een promotie naar Red Bull zou een mooie beloning zijn, maar komt dat niet te vroeg?

Arvid Lindblad
Iemand waarbij die vraag ook kan stellen, is Arvid Lindblad. De net 18-jarige Brit barst van het talent, maar heeft weinig ervaring.

Bij Red Bull hebben ze veel vertrouwen in de huidige Formule 2-coureur. Ze vroegen bij de FIA dispensatie aan waardoor Lindblad al op zijn zeventiende aan F1-sessies kon deelnemen. De FIA gaf groen licht, en Lindblad nam deel aan de eerste vrije training op het circuit van Silverstone.
Hij maakte direct een goede indruk, maar de vraag is of hij niet te jong is voor dit avontuur. De kans is zeer groot dat hij volgend jaar op de grid staat, maar het is voor hem misschien beter als hij eerst een jaartje gaat wennen bij Racing Bulls.

Damon Hill

Posts: 19.220

En vervolgens gaat Hadjar ook gewoon helemaal kapot, net als zijn voorgangers. Hadjar maakt een goed debuutseizoen mee, maar is echt niet opeens een grote nieuwe uitvinding. Lawson die terug is gezet bij Racing Bulls heeft Hadjar alweer bijna genaderd qua punten-aantal en doet amper onder voor Ha... [Lees verder]

  • 1
  • 22 aug 2025 - 09:10
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Onsje worst

    Posts: 114

    Wat een groot nieuws, hier kunnen we weer oo voortborduren de komende dagen. En mooi hoor de site staat weer boven aan in de google ranglijsten, gefeliciteerd.

    • + 0
    • 22 aug 2025 - 08:12
    • snailer

      Posts: 29.263

      Het wordt langzaam aan een betrouwbare bron.....


      Maar van wat eigenlijk?

      • + 0
      • 22 aug 2025 - 08:32
    • Damon Hill

      Posts: 19.220

      - Hamilton in zak en as: het lukt me gewoon niet
      - Cadillac is eruit: we zoeken twee rijders voor 2026
      - Audi is blij: we hebben een ervaren coureur en een groot talent
      - Red Bull weet het zeker: we willen volgend jaar weer de titel veroveren

      Aldus een greep uit de eerstvolgende nieuwsberichten! Wees erbij!

      • + 1
      • 22 aug 2025 - 09:30
  • Snork

    Posts: 21.650

    Het is meer dan duidelijk dat Tsunoda na dit seizoen weg is bij RBR, hij rijdt daar vanwege de banden met Honda en ik heb bij Marko nooit echt enthousiasme over Yuki bemerkt. Verder vallen de prestaties bij RBR erg tegen, hoewel de auto ook wel compleet ruk is.
    Dan is het niet meer dan logisch om Hadjar door te schuiven. En terecht ook. Lindblad zetten ze zeker weten niet direct bij RBR, die gaat het stoeltje van Hadjar overnemen.
    Dit puzzeltje bij RBR en Racing Bulls is zo klaar als een klontje.

    • + 0
    • 22 aug 2025 - 08:57
    • Damon Hill

      Posts: 19.220

      En vervolgens gaat Hadjar ook gewoon helemaal kapot, net als zijn voorgangers. Hadjar maakt een goed debuutseizoen mee, maar is echt niet opeens een grote nieuwe uitvinding. Lawson die terug is gezet bij Racing Bulls heeft Hadjar alweer bijna genaderd qua punten-aantal en doet amper onder voor Hadjar. Zodra je Hadjar bij Racing Bulls neerzet gaat simpelweg ongeveer hetzelfde gebeuren als met Lawson en Tsunoda. En de ene zal het misschien nipt beter of slechter doen dan de ander, maar ze gaan er allemaal kapot.

      Al met al heeft Perez het eigenlijk nog niet eens zo heel beroerd gedaan daar als je bedenkt dat die 2e Red Bull misschien wel het meest misselijke stoeltje van het veld is om in te rijden.

      • + 1
      • 22 aug 2025 - 09:10
    • snailer

      Posts: 29.263

      De focus ligt te veel op de rijder naast Verstappen. Deze moet verlegd worden naar de bestuurbaarheid. Japan en Italie heeft laten zien dat er best potentie zit in de Red Bull. Echter is de wagen dusdanig lastig dat rijders buiten de echte kleppers er niet mee overweg kunnen.

      Geef de auto een goede en stabiele handelbaarheid en Tsunoda kan mee doen voorin. Niet zo zeer voor de podiums, maar wel mogelijk om een strategische rol te spelen.
      Tsunoda valt er tegen zo lijkt het en vooral op race snelheid. Maar het gat komt door de zeer zwakke Red Bull auto. Momenteel is het ding afgezakt tot een lage middenmoot auto. Het zusterteam lijkt een betere auto te hebben. Haas lijkt beter. Ze zijn allemaal beter eigenlijk. Mogelijk Alpine niet waar een tot de grond afgebrande ex red bull rijder de Alpine aan het outperformen is.

      Red Bull moet niet op zoek naar een rijder. Ze moeten op zoek naar een vervanger van Wache. Die heeft binnen 2 jaar van beste beste auto's gedevalueerd naar een zeer matige auto. En dat proces is ook nu dit jaar bezig. Bekijk de laatste 7 races van Tsunoda. Zilch punten. Hij scoorde al zijn punten in de periode dat hij de auto nog niet onder controle had. Was op de onboards te zien. Hij gebruikte de tools totaal niet. Met elke update van de oppositie is het gat groter geworden. Met elke update van RBR is hun wagen slechter te besturen geweest. Dieptepunt was de op 1 na laatste update.

      • + 0
      • 22 aug 2025 - 09:31
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.128

    Er is maar één coureur die in de buurt kan komen èn die hetzelfde uiterlijk heeft als Max èn hij woont vlakbij......naast Nederland....wie?


















    Franz Hermann natuurlijk...

    • + 0
    • 22 aug 2025 - 09:54

