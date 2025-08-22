Wie wordt de teamgenoot van Max Verstappen in 2026?

Het team van Red Bull Racing is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. Ze blijven ver achter op de concurrentie, en zelfs Max Verstappen kan de RB21 niet naar de top brengen. Verstappen rijdt volgend jaar ook voor Red Bull, maar de grote vraag is wie zijn teamgenoot is in 2026.

Wekenlang was de toekomst van Max Verstappen het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. De viervoudig wereldkampioen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar er werd toch sterk getwijfeld aan deze overeenkomst.

Verstappen werd nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, maar maakte in Hongarije bekend dat hij in 2026 ‘gewoon’ voor Red Bull rijdt. De grote vraag is echter wie zijn teamgenoot wordt, want Red Bull heeft hier nog altijd geen duidelijkheid over gegeven.

Yuki Tsunoda

Tsunoda is op dit moment de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull. De Japanner bestuurt de tweede Red Bull-bolide sinds de Grand Prix van Japan, maar heeft nog geen grote indruk achtergelaten.

Tsunoda verdrinkt in het middenveld, en de kans is klein dat Red Bull hem binnenboord houdt. Tsunoda maakt deel uit van de Honda-familie, en de samenwerking tussen hen en Red Bull komt na dit jaar definitief ten einde.

Toch zou het niet gek zijn als Red Bull er wél voor kiest om Tsunoda aan boord te houden. Hij heeft een goede band met de nieuwe teambaas Laurent Mekies, en hij heeft nog nooit de kans gehad om direct vanaf de voorbereiding mee te draaien bij Red Bull. Daarnaast kent hij nu de teamcultuur, en kan hij op deze manier van pas komen. Punten scoren blijft echter een dingetje.

Isack Hadjar

De naam die veelvuldig in verband wordt gebracht met het zitje van Tsunoda, is die van Isack Hadjar. De Fransman is bezig met een verdienstelijk debuutseizoen bij Red Bulls zusterteam Racing Bulls, en het is geen geheim dat teamadviseur Helmut Marko een groot fan van hem is.

Hadjar begon op pijnlijk wijze te crashen in de opwarmronde in Australië, maar wist zich daarna knap te herpakken. De rookie heeft weinig fouten gemaakt, en kan zich regelmatig mengen in de strijd om de punten. Een promotie naar Red Bull zou een mooie beloning zijn, maar komt dat niet te vroeg?

Arvid Lindblad

Iemand waarbij die vraag ook kan stellen, is Arvid Lindblad. De net 18-jarige Brit barst van het talent, maar heeft weinig ervaring.

Bij Red Bull hebben ze veel vertrouwen in de huidige Formule 2-coureur. Ze vroegen bij de FIA dispensatie aan waardoor Lindblad al op zijn zeventiende aan F1-sessies kon deelnemen. De FIA gaf groen licht, en Lindblad nam deel aan de eerste vrije training op het circuit van Silverstone.

Hij maakte direct een goede indruk, maar de vraag is of hij niet te jong is voor dit avontuur. De kans is zeer groot dat hij volgend jaar op de grid staat, maar het is voor hem misschien beter als hij eerst een jaartje gaat wennen bij Racing Bulls.