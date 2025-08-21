user icon
Dit zijn de drie mogelijke opvolgers van Max Verstappen

Dit zijn de drie mogelijke opvolgers van Max Verstappen
  • Gepubliceerd op 21 aug 2025 07:36
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft ervoor gezorgd dat de Formule 1 enorm populair is geworden in Nederland. Hij is de grootste sportheld van het moment, en hij inspireert veel kinderen om ook de helm op te pakken. Welke jonge talenten zouden in staat zijn om in zijn voetsporen te treden?

Max Verstappen veroverde in de afgelopen vier jaar de wereldtitel in de Formule 1. De kans is klein dat er dit jaar een vijfde wereldtitel bijkomt, want zijn achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris is vrij groot.

Veel jonge coureurs zien Verstappen als hun grote voorbeeld in de sport. Ze willen in zijn voetsporen treden, en dat geldt ook voor talenten in Nederland. Wie kunnen hem opvolgen als de nieuwe supersterren van Hollandse bodem?

Richard Verschoor

De Nederlander die momenteel het dichtst bij de Formule 1 staat, is Richard Verschoor. De coureur uit Benschop is bezig met zijn vijfde seizoen in de Formule 2, en lijkt dit jaar voor het eerst écht kans te maken op de titel.

Verschoor staat momenteel derde in het kampioenschap, en wist dit jaar al meerdere races op zijn naam te schrijven. Zijn grote nadeel is dat hij niet is verbonden aan een F1-team, en dat de kans klein is dat hij ooit de koningsklasse gaat bereiken.

Als Verschoor het voor elkaar krijgt om de titel te pakken, dan kunnen er mogelijk deuren opengaan. De kampioenen van de Formule 2 krijgen meestal extra aandacht vanuit de koningsklasse. Felipe Drugovich had bijvoorbeeld ook geen F1-contract toen hij kampioen werd, maar werd na zijn titel door Aston Martin opgepikt als reservecoureur. Er is dus nog hoop voor Verschoor.

Rocco Coronel

Een andere coureur die droomt van de Formule 1, is de 14-jarige Rocco Coronel. De zoon van Tom Coronel werd vorig jaar geselecteerd voor het Red Bull Junior Team en komt dit jaar uit in het Ginetta Junior Championship.

De piepjonge Coronel wordt gezien als een grote belofte voor de toekomst, en zet dit jaar zijn eerste stapjes in de autosport. Hij is bezig met een geweldig seizoen en wist slechts drie races niet te winnen. Hij voert het kampioenschap dan ook aan met een dikke voorsprong, en de kans is groot dat de wereld in de komende jaren nog veel van hem gaan horen.

Dean Hoogendoorn

Coronel is niet de enige Nederlander in een opleidingsprogramma van een Formule 1-team. Bij het team van Williams staat namelijk de 13-jarige Dean Hoogendoorn onder contract.

De coureur uit Woubrugge werd vorig jaar door Williams opgepikt, en maakt furore in de karts. Anderhalve week geleden pakte hij de titel in de OK-juniorklasse van het FIA Karting Europees Kampioenschap.

In het Deense Rodby greep hij de titel, en de verwachtingen zijn hoog. Hij wordt gezien als één van de grootste karttalenten van het moment, en Williams is vooralsnog tevreden. Hoogendoorn kan zomaar één van de mannen van de toekomst worden.

Reacties (1)

  • jd2000

    Posts: 7.248

    Streep Verschoor maar door. Vijf seizoenen in de F2 is niet echt een visitekaartje.

    • + 0
    • 21 aug 2025 - 09:07

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
