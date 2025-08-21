Dit zijn de drie mogelijke opvolgers van Max Verstappen

Max Verstappen heeft ervoor gezorgd dat de Formule 1 enorm populair is geworden in Nederland. Hij is de grootste sportheld van het moment, en hij inspireert veel kinderen om ook de helm op te pakken. Welke jonge talenten zouden in staat zijn om in zijn voetsporen te treden?

Max Verstappen veroverde in de afgelopen vier jaar de wereldtitel in de Formule 1. De kans is klein dat er dit jaar een vijfde wereldtitel bijkomt, want zijn achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris is vrij groot.

Veel jonge coureurs zien Verstappen als hun grote voorbeeld in de sport. Ze willen in zijn voetsporen treden, en dat geldt ook voor talenten in Nederland. Wie kunnen hem opvolgen als de nieuwe supersterren van Hollandse bodem?

Richard Verschoor

De Nederlander die momenteel het dichtst bij de Formule 1 staat, is Richard Verschoor. De coureur uit Benschop is bezig met zijn vijfde seizoen in de Formule 2, en lijkt dit jaar voor het eerst écht kans te maken op de titel.

Verschoor staat momenteel derde in het kampioenschap, en wist dit jaar al meerdere races op zijn naam te schrijven. Zijn grote nadeel is dat hij niet is verbonden aan een F1-team, en dat de kans klein is dat hij ooit de koningsklasse gaat bereiken.

Als Verschoor het voor elkaar krijgt om de titel te pakken, dan kunnen er mogelijk deuren opengaan. De kampioenen van de Formule 2 krijgen meestal extra aandacht vanuit de koningsklasse. Felipe Drugovich had bijvoorbeeld ook geen F1-contract toen hij kampioen werd, maar werd na zijn titel door Aston Martin opgepikt als reservecoureur. Er is dus nog hoop voor Verschoor.

Rocco Coronel

Een andere coureur die droomt van de Formule 1, is de 14-jarige Rocco Coronel. De zoon van Tom Coronel werd vorig jaar geselecteerd voor het Red Bull Junior Team en komt dit jaar uit in het Ginetta Junior Championship.

De piepjonge Coronel wordt gezien als een grote belofte voor de toekomst, en zet dit jaar zijn eerste stapjes in de autosport. Hij is bezig met een geweldig seizoen en wist slechts drie races niet te winnen. Hij voert het kampioenschap dan ook aan met een dikke voorsprong, en de kans is groot dat de wereld in de komende jaren nog veel van hem gaan horen.

Dean Hoogendoorn

Coronel is niet de enige Nederlander in een opleidingsprogramma van een Formule 1-team. Bij het team van Williams staat namelijk de 13-jarige Dean Hoogendoorn onder contract.

De coureur uit Woubrugge werd vorig jaar door Williams opgepikt, en maakt furore in de karts. Anderhalve week geleden pakte hij de titel in de OK-juniorklasse van het FIA Karting Europees Kampioenschap.

In het Deense Rodby greep hij de titel, en de verwachtingen zijn hoog. Hij wordt gezien als één van de grootste karttalenten van het moment, en Williams is vooralsnog tevreden. Hoogendoorn kan zomaar één van de mannen van de toekomst worden.