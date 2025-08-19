Lando Norris op weg naar bizar McLaren-record

Lando Norris is met een goed gevoel op vakantie gegaan. De Britse McLaren-coureur schreef de Hongaarse Grand Prix op zijn naam, en staat op de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Als alles goed gaat, rijdt hij zichzelf later dit seizoen de geschiedenisboekjes in.

Norris is bezig met zijn beste seizoen uit zijn Formule 1-loopbaan. Hij begint steeds minder foutjes te maken, en lijkt net zo goed te presteren als zijn teamgenoot Oscar Piastri.

Hij heeft een minimale achterstand op Piastri, en bij McLaren laten ze hun coureurs vrij vechten voor de wereldtitel. Dat betekent dat ze gelijke kansen krijgen, en ze allebei geschiedenis kunnen schrijven. De kans is groot dat of Norris of Piastri dit jaar de eerste McLaren-wereldkampioen wordt sinds Lewis Hamilton in 2008.

Norris rijdt zichzelf in de tweede seizoenshelft, hoe dan ook, de geschiedenisboekjes in. De Brit heeft nu namelijk 142 Grands Prix voor McLaren gereden, en met nog tien Grands Prix te gaan, komt hij later dit jaar uit op 152 Grands Prix voor het team.

Historische prestatie

Dit zou een historische prestatie zijn, want hiermee wordt hij de coureur met de meeste Grands Prix voor McLaren in de Formule 1. Dit record staat nu nog op naam van David Coulthard, die van 1996 tot en met 2004 voor McLaren reed.

Norris racet al sinds zijn debuut in 2019 voor het team uit Woking, en is nog altijd slechts 25 jaar. Hij beschikt over een langlopend contract bij McLaren, en kan dus zomaar nog meer records gaan breken.

De succesvolste coureur

De succesvolste coureur in dienst van McLaren is hij in ieder geval nog niet. De meeste zeges in dienst van McLaren staan op naam van Ayrton Senna, die 35 keer wist te winnen in 96 races. Ook legendes als Alain Prost en Mika Häkkinen staan nog boven Norris. De Brit staat nu nog op negen zeges, maar kan dit aantal nog flink gaan uitbreiden.

Meeste Grands Prix in dienst van McLaren:

1. David Coulthard - 150 Grands Prix

2. Lando Norris - 142 Grands Prix

3. Jenson Button - 136 Grands Prix

4. Mika Häkkinen - 131 Grands Prix

5. Lewis Hamilton - 110 Grands Prix