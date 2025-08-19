user icon
icon

Het legendarische Ferrari-record dat McLaren kan afpakken

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Het legendarische Ferrari-record dat McLaren kan afpakken
  • Gepubliceerd op 19 aug 2025 07:36
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren schreef anderhalve week de Grand Prix van Hongarije op hun naam. Lando Norris kwam als winnaar over de streep en schreef hiermee geschiedenis. Het was de tweehonderdste zege voor McLaren in de Formule 1, en ze komen steeds dichter bij een bizar record van Ferrari.

Het team van McLaren is bezig met een ijzersterk seizoen in de Formule 1. De renstal uit Woking domineert de sport met Norris en Oscar Piastri. De twee coureurs zijn vooral elkaars rivalen, en ze zijn dit seizoen pas drie keer verslagen in de races.

Meer over Ferrari Lewis Hamilton in zwaar weer: Faillissement aangevraagd

Lewis Hamilton in zwaar weer: Faillissement aangevraagd

11 aug
 Hamilton senior 'toonde ballen' na vernedering door Verstappen

Hamilton senior 'toonde ballen' na vernedering door Verstappen

10 aug

De zege van Norris in de Hongaarse Grand Prix was historisch, want McLaren werd het tweede team in de geschiedenis van de Formule 1 dat tweehonderd of meer Grands Prix wist te winnen.

McLaren nadert Ferrari

Het andere team dat deze mijlpaal wist te behalen, is het team van Ferrari. De Scuderia heeft in totaal 248 Grands Prix gewonnen, en veel mensen zien Ferrari nog steeds als het beste team uit de geschiedenis van de Formule 1.

Nu McLaren zo dominant is in de Formule 1, komen ze steeds dichter en dichter bij Ferrari op deze opvallende ranglijst. Er staan dit seizoen nog 10 Grands Prix op de planning, waardoor McLaren in theorie aan het einde van het jaar op 210 zeges kan komen te staan.

Nieuwe regels

Of ze in de komende jaren in staat kunnen zijn om Ferrari van de troon te stoten, moet nog blijken. In 2026 gaan er immers nieuwe motorische- en aerodynamische regels gelden in de koningsklasse van de autosport. Het valt dus niet te zeggen of McLaren ook volgend jaar weer zal domineren.

De Britse renstal rijdt met krachtbronnen van Mercedes, en volgens recente geruchten zouden deze motoren sterker kunnen zijn dan die van de concurrentie. Of dit echt het geval is, en of ze Ferrari kunnen aanvallen, zal de toekomst ons gaan leren.

Teams met de meeste F1-zeges: 

1. Ferrari - 248 zeges
2. McLaren - 200 zeges
3. Mercedes - 130 zeges
4. Red Bull - 124 zeges
5. Williams - 114 zeges
6. Lotus - 81 zeges
7. Brabham - 35 zeges
8. Renault - 35 zeges
9. Benetton - 27 zeges
10. Tyrrell - 23 zeges

F1 Nieuws Ferrari McLaren

Reacties (6)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 19.209

    48 zeges….. dat is nog een aardig gaatje, om dan nu al over dat record te gaan praten…?

    • + 0
    • 19 aug 2025 - 09:06
    • Rocks

      Posts: 966

      Bijna bijna .........😎

      • + 0
      • 19 aug 2025 - 09:10
    • schwantz34

      Posts: 40.666

      Het gaatje van m'n vriendin is in de loop der jaren door intensief gebruik alleen maar groter en groter geworden.....

      • + 0
      • 19 aug 2025 - 09:45
    • Mika Kimi

      Posts: 800

      @ NicoS,
      Mee eens, bij het lezen van de titel dacht ik daarom dat dit om het aantal 1-2tjes op rij ging (record is 5, Mclaren heeft er nu 4).

      Overigens heeft McLaren na het seizoen van 1993 Ferrari al eens ingehaald als het om het totaal aantal zeges gaat. Eind 1999 lukte dat bijna weer, maar na het Schumacher-tijdperk is het gat altijd een stuk groter geweest.

      • + 0
      • 19 aug 2025 - 09:47
    • Larry Perkins

      Posts: 59.222

      Als Hesketh nu terugkomt en de komende 247 races wint, evenaart het al het record van Ferrari...

      • + 0
      • 19 aug 2025 - 10:00
  • racepace1

    Posts: 535

    Pffffffffffffffffff
    Nog heel ff Racepace nog maar 248 maanden werken en dan kan je met pensioen, kom op je bent er bijna...
    :0(

    • + 0
    • 19 aug 2025 - 09:54

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar