Het legendarische Ferrari-record dat McLaren kan afpakken

Het team van McLaren schreef anderhalve week de Grand Prix van Hongarije op hun naam. Lando Norris kwam als winnaar over de streep en schreef hiermee geschiedenis. Het was de tweehonderdste zege voor McLaren in de Formule 1, en ze komen steeds dichter bij een bizar record van Ferrari.

Het team van McLaren is bezig met een ijzersterk seizoen in de Formule 1. De renstal uit Woking domineert de sport met Norris en Oscar Piastri. De twee coureurs zijn vooral elkaars rivalen, en ze zijn dit seizoen pas drie keer verslagen in de races.

De zege van Norris in de Hongaarse Grand Prix was historisch, want McLaren werd het tweede team in de geschiedenis van de Formule 1 dat tweehonderd of meer Grands Prix wist te winnen.

McLaren nadert Ferrari

Het andere team dat deze mijlpaal wist te behalen, is het team van Ferrari. De Scuderia heeft in totaal 248 Grands Prix gewonnen, en veel mensen zien Ferrari nog steeds als het beste team uit de geschiedenis van de Formule 1.

Nu McLaren zo dominant is in de Formule 1, komen ze steeds dichter en dichter bij Ferrari op deze opvallende ranglijst. Er staan dit seizoen nog 10 Grands Prix op de planning, waardoor McLaren in theorie aan het einde van het jaar op 210 zeges kan komen te staan.

Nieuwe regels

Of ze in de komende jaren in staat kunnen zijn om Ferrari van de troon te stoten, moet nog blijken. In 2026 gaan er immers nieuwe motorische- en aerodynamische regels gelden in de koningsklasse van de autosport. Het valt dus niet te zeggen of McLaren ook volgend jaar weer zal domineren.

De Britse renstal rijdt met krachtbronnen van Mercedes, en volgens recente geruchten zouden deze motoren sterker kunnen zijn dan die van de concurrentie. Of dit echt het geval is, en of ze Ferrari kunnen aanvallen, zal de toekomst ons gaan leren.

Teams met de meeste F1-zeges:

1. Ferrari - 248 zeges

2. McLaren - 200 zeges

3. Mercedes - 130 zeges

4. Red Bull - 124 zeges

5. Williams - 114 zeges

6. Lotus - 81 zeges

7. Brabham - 35 zeges

8. Renault - 35 zeges

9. Benetton - 27 zeges

10. Tyrrell - 23 zeges