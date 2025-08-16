user icon
Hoe kan Max Verstappen zijn seizoen nog redden?
  • Gepubliceerd op 16 aug 2025 09:58
  • comments 18
  • Door: Bob Plaizier

De kans is klein dat Max Verstappen dit jaar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 zal pakken. Hij staat slechts derde in het wereldkampioenschap, en zijn achterstand op de McLarens is enorm. De vraag is: hoe kan Verstappen zijn seizoen gaan redden?

Verstappen begon vol goede moed aan het huidige seizoen. Hij hoopte dat Red Bull een stap had gezet, maar hij kwam van een koude kermis thuis en kwam er snel achter dat McLaren veel sneller was.

Het begin was goed

Bij de openingsrace in Australië kon hij Lando Norris en Oscar Piastri aardig bijhouden, maar dat kwam vooral door het regenachtige weer. In de races daarna werd duidelijk dat McLaren veel beter was, al hield Verstappen de titeldroom in leven door te winnen in Suzuka en Imola.

Daarna zakte hij steeds verder weg, en straffen in de sprintrace in Miami en de Spaanse Grand Prix deden zijn achterstand groeien. Zijn uitvalbeurt in de Grand Prix van Oostenrijk deed zijn titeldroom definitief de das om.

Een nieuwe klap voor Verstappen

Vlak voor de zomerstop kreeg Verstappen een nieuwe klap, toen Red Bull volledig door het ijs zakte in Hongarije. Hij kwam slechts als negende over de streep, en dat voorspelt weinig goeds voor de toekomst.

De vraag is dan hoe Verstappen zijn seizoen kan gaan ‘redden’. Het meest logische antwoord is: winnen. De Nederlander zal altijd gaan jagen op het best mogelijke resultaat, en een zege kan hem helpen.

Op jacht naar goede resultaten

Hij gelooft zelf niet langer in zeges in het huidige seizoen, maar in de competitieve wereld van de Formule 1 is niets uitgesloten. Voor de tweede seizoenshelft zal Verstappen moeten gaan jagen op mooie dagresultaten. Het is een nieuwe wereld voor hem, maar dat betekent wel dat de fans zich voor kunnen bereiden op een groot spektakel.

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.085

Als Max zijn tijd gaat verspillen om naar 'n koude kermis te gaan verdien je het niet om te winnen...

  • 4
  • 16 aug 2025 - 10:11
Reacties (18)

  • racepace1

    Posts: 532

    Als Red Bull ergens een seconde vandaan tovert en een paar Max tienden erbij dan wordt Max kampioen, als antwoord op de header vraag.
    Zo simpel is het.

    • + 0
    • 16 aug 2025 - 10:06
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.085

    Als Max zijn tijd gaat verspillen om naar 'n koude kermis te gaan verdien je het niet om te winnen...

    • + 4
    • 16 aug 2025 - 10:11
    • racepace1

      Posts: 532

      Hij haalt wel de ene simrek na de andere....

      • + 0
      • 16 aug 2025 - 13:04
  • snailer

    Posts: 29.174

    Verstappen heeft ooit een antwoord gegeven op een vraag en dat antwoord is hier ook van toepassing.

    Interviewer: Max, wat moet je doen om deze race te winnen?
    Antwoord Verstappen: Als eerste finishen.

    • + 2
    • 16 aug 2025 - 10:25
    • snailer

      Posts: 29.174

      Dacht dat Nathalie Pinkham de interviewer was. Eigenlijk erg dat ik dit nog weet.

      • + 0
      • 16 aug 2025 - 10:28
    • Onsje worst

      Posts: 109

      Echt Cruijfferiaanse uitspraak. Prachtig! Hij was ook gek op Cruijff.

      • + 3
      • 16 aug 2025 - 10:49
    • snailer

      Posts: 29.174

      Geheugen werkt associatief. Denk doordat ik het hier opschreef schoot me een andere in gedachte. Over moederdag. Maar die heb ik net elders opgeschreven. Ik lag dubbel toen ik die hoorde.

      Denk dat er een compilatie is van dit soort uitspraken.

      • + 0
      • 16 aug 2025 - 11:08
  • MWHT

    Posts: 5.511

    overstappen naar het WEC...

    • + 0
    • 16 aug 2025 - 10:46
  • Larry Perkins

    Posts: 59.174

    "Verstappen moeten gaan jagen op mooie dagresultaten. Het is een nieuwe wereld voor hem."

    De schrijvert volgt de F1 pas sinds 2021...

    • + 4
    • 16 aug 2025 - 10:47
  • Golf-GTI

    Posts: 1.466

    Het hele "artikel" in één zin:

    "De vraag is dan hoe Verstappen zijn seizoen kan gaan ‘redden’. Het meest logische antwoord is: winnen"




    ...zo heb ik jullie weer wat kostbare tijd bespaart...

    • + 3
    • 16 aug 2025 - 10:55
  • Larry Perkins

    Posts: 59.174

    Wat doet het weer in Zandvoort?

    • + 0
    • 16 aug 2025 - 11:01
    • snailer

      Posts: 29.174

      Ik hoop dat de regen het weer doet. Mogelijk bel ik dan mijn kameraad of ik F1 kan komen kijken.

      Die eerste stint op inters in 2023 op Zandvoort. Niemand noemt het. Een race delicatesse was dat.

      Ik heb het genoed.

      • + 0
      • 16 aug 2025 - 11:11
    • snailer

      Posts: 29.174

      .. md

      • + 0
      • 16 aug 2025 - 11:11
  • delange

    Posts: 2.534

    Simpel.......niet!

    • + 0
    • 16 aug 2025 - 12:11
    • snailer

      Posts: 29.174

      Dus simply not so lovely

      • + 0
      • 16 aug 2025 - 12:29
  • f1 benelux

    Posts: 4.198

    Hoe kan Max Verstappen zijn seizoen nog redden? .. Niet, want ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat hij het maximale uit die bolide perst.

    Een betere vraag zou zijn : 'Wat kan het team doen om Max zijn seizoen te redden?'
    Want DAAR ligt de oplossing!!




    Zo ..

    • + 0
    • 16 aug 2025 - 12:34
    • schwantz34

      Posts: 40.643

      Het beste wat het team kan doen om Max te helpen is door geen ene cent meer in deze knakenbak te gooien, en zich volledig te focussen op de 26 auto.

      • + 0
      • 16 aug 2025 - 13:17
  • NicoS

    Posts: 19.193

    Had leuk geweest als er meer teams om de titel hadden kunnen strijden, helaas is dat niet het geval, dus rest er niet meer dan de derde plaats in het WK.
    Of het seizoen voor Max daarmee gered is? Hijzelf zal dat niet zo zien, dus valt er eigenlijk niets te redden.
    Er zijn hooguit nog dag successen te behalen, eigenlijk hetzelfde als in de Mercedes tijd…..

    • + 0
    • 16 aug 2025 - 17:34

