Hoe kan Max Verstappen zijn seizoen nog redden?

De kans is klein dat Max Verstappen dit jaar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 zal pakken. Hij staat slechts derde in het wereldkampioenschap, en zijn achterstand op de McLarens is enorm. De vraag is: hoe kan Verstappen zijn seizoen gaan redden?

Verstappen begon vol goede moed aan het huidige seizoen. Hij hoopte dat Red Bull een stap had gezet, maar hij kwam van een koude kermis thuis en kwam er snel achter dat McLaren veel sneller was.

Het begin was goed

Bij de openingsrace in Australië kon hij Lando Norris en Oscar Piastri aardig bijhouden, maar dat kwam vooral door het regenachtige weer. In de races daarna werd duidelijk dat McLaren veel beter was, al hield Verstappen de titeldroom in leven door te winnen in Suzuka en Imola.

Daarna zakte hij steeds verder weg, en straffen in de sprintrace in Miami en de Spaanse Grand Prix deden zijn achterstand groeien. Zijn uitvalbeurt in de Grand Prix van Oostenrijk deed zijn titeldroom definitief de das om.

Een nieuwe klap voor Verstappen

Vlak voor de zomerstop kreeg Verstappen een nieuwe klap, toen Red Bull volledig door het ijs zakte in Hongarije. Hij kwam slechts als negende over de streep, en dat voorspelt weinig goeds voor de toekomst.

De vraag is dan hoe Verstappen zijn seizoen kan gaan ‘redden’. Het meest logische antwoord is: winnen. De Nederlander zal altijd gaan jagen op het best mogelijke resultaat, en een zege kan hem helpen.

Op jacht naar goede resultaten

Hij gelooft zelf niet langer in zeges in het huidige seizoen, maar in de competitieve wereld van de Formule 1 is niets uitgesloten. Voor de tweede seizoenshelft zal Verstappen moeten gaan jagen op mooie dagresultaten. Het is een nieuwe wereld voor hem, maar dat betekent wel dat de fans zich voor kunnen bereiden op een groot spektakel.