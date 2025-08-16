user icon
Op deze luxe jachten brengen Verstappen en F1-kopstukken de zomer door

Op deze luxe jachten brengen Verstappen en F1-kopstukken de zomer door
  • Gepubliceerd op 16 aug 2025 07:36
  • comments 7
  • Door: Bob Plaizier

De Formule 1-wereld geniet momenteel van een welverdiende vakantie. Veel coureurs genieten van de zon, en dat doen ze niet ergens op een openbaar strandje. Een aantal van hen heeft een eigen boot, en dat zijn geen roeibootjes.

De Formule 1 staat bekend als de sport van de glitter & glamour. De coureurs lopen rond met dure horloges, rijden in vlotte bolides en brengen hun vrije tijd door op flinke boten. Die spelen vaker een rol in het nieuws dan hen lief is.

Max Verstappen

Max Verstappen zorgde begin dit jaar voor wereldnieuws toen hij in het Italiaanse Viareggio zijn eerste superjacht in ontvangst nam.

Het ging om een 33-meter lang schip uit de Mangusta-serie. De zwarte boot draagt de naam ‘Unleash the Lion’, en Verstappen gaat er regelmatig mee op vakantie. Hij werd er tussen de races door mee gespot voor de kust van Saint Tropez, en zijn vaartochtje naar Sardinië zorgde zelf voor onrust in de Formule 1-wereld.

Toto Wolff

Verstappen was niet de enige die rond dobberde voor de kust van Sardinië. Dat gold namelijk ook voor Mercedes-teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker is de eigenaar van een zeer luxueus schip.

De Mercedes-teambaas is de eigenaar van een motorjacht van Mangusta met een lengte van 50 meter en een geschatte waarde van 27 miljoen dollar. De boot draagt de naam ‘UU’ en voor Wolff is het een manier van ontspannen. Hij is namelijk dol op zijn schip.

George Russell

Bij het team van Mercedes is Wolff niet de enige met een jacht. Mercedes-coureur George Russell nam vorige maand namelijk zijn eerste varend fort in ontvangst.

De Brit werd de trotse eigenaar van een Pershing 6X, met een geschatte waarde van zo’n 2,2 miljoen pond. Russell postte in de afgelopen weken veel foto’s van zijn bootje, en het is voor hem de ideale plek om samen met zijn vriendin van de zon te genieten.

Fernando Alonso

Ook Aston Martin-coureur Fernando Alonso trok een paar jaar geleden de portemonnee voor een bootje. In tegenstelling tot Wolff, Russell en Verstappen kocht hij geen jacht, maar een catamaran.

Alonso kocht in 2023 een Sunreef Power Eco 60 van 18,3 meter lang. In het verleden huurde hij dit soort catamarans, maar hij voelde blijkbaar de behoefte om het schip zelf aan te schaffen.

Lawrence Stroll

Alonso’s Aston Martin-baas Lawrence Stroll nam eerder dit jaar ook een nieuw speeltje voor op het water in ontvangst. De steenrijke Canadees schafte een Feadship Project 714 aan.

Het is een megaboot met een lengte van 79,95 meter en volgens de geruchten zou er een prijskaartje van 200 miljoen dollar (!) aanhangen. 

Stroll senior nam de boot begin dit jaar in ontvangst, en dat zorgde voor nieuwskoppen in Nederland. De boot werd namelijk in ons kikkerlandje gebouwd, en werd door de krappe wateren van het Groene Hart naar het open water gebracht. De inwoners van Alphen aan den Rijn werden hierdoor ineens geconfronteerd met het gevaarte van Stroll.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 30.441

    "De Mercedes-teambaas is de eigenaar van een motorjacht van Mangusta met een
    lengte van 50 meter en een geschatte waarde van 27 miljoen dollar.
    De boot draagt de naam ‘UU’ en voor Wolff is het een manier van ontspannen.
    Hij is namelijk dol op zijn schip."


    V: Het 50 meter lange Mangusta motorjacht van Toto Wolff

    De Mangusta 165 Yacht V

    Het jacht V is een Mangusta 165, gebouwd door Overmarine in 2021.
    In 2023 werd het verkocht aan Formule 1-teambaas Toto Wolff, die het de naam V gaf.

    Foto's en gegevens: https://www.superyachtfan(.)com/nl/yacht/v/

    Penelope gisteren in zee en daar achter is het jacht van Toto te zien:

    https://i.postimg.cc/BvT0y9PJ/Schermafbeelding-2025-08-15-202720.png

    • + 3
    • 16 aug 2025 - 08:17
  • mario

    Posts: 13.986

    Ik vind die catamaran van Alonso wel heel gaaf.... Is ook weer eens wat anders dan een standaard jachtje....

    • + 0
    • 16 aug 2025 - 09:10
  • Pietje Bell

    Posts: 30.441

    Alonso is de afgelopen week met zijn vriendin Melissa en haar 3 kinderen op zijn catamaran gespot. Stonden foto's in een Spaans Magazine.

    Hier een artikel over zijn 60 Sunreef Power Eco catamaran en Lando aan het woord.

    https://sunreef-yachts.com/en/yacht-forum/a-chat-with-the-champion-sunreef-yachts-fernando-alonso/

    https://sunreef-catamarans(.)com/en/60-sunreef-power-electric/

    Vage foto's: https://www.instagram(.)com/p/DNST0Ykt98A/?img_index=1

    • + 0
    • 16 aug 2025 - 10:13
  • snailer

    Posts: 29.174

    Waar zijn die kopstukken dan?
    Ik zie ze nergens.


    En ik hou wel van vrouwen met een knappe kop.

    • + 0
    • 16 aug 2025 - 12:31
  • Henery

    Posts: 434

    Even een vraagje aan de experts hier: is deze boedel overgenomen door de Televaag of zo?

    • + 0
    • 16 aug 2025 - 15:37
  • k.w

    Posts: 1.142

    De meeste inwoners met zulke boot zoals Max , wonen op deze boot . Met kinderen is de boot groter dan de meeste appartementen die in Monaco doorgaans aan de kleine kant zijn .

    • + 0
    • 16 aug 2025 - 17:00

