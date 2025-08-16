Op deze luxe jachten brengen Verstappen en F1-kopstukken de zomer door

De Formule 1-wereld geniet momenteel van een welverdiende vakantie. Veel coureurs genieten van de zon, en dat doen ze niet ergens op een openbaar strandje. Een aantal van hen heeft een eigen boot, en dat zijn geen roeibootjes.

De Formule 1 staat bekend als de sport van de glitter & glamour. De coureurs lopen rond met dure horloges, rijden in vlotte bolides en brengen hun vrije tijd door op flinke boten. Die spelen vaker een rol in het nieuws dan hen lief is.

Max Verstappen

Max Verstappen zorgde begin dit jaar voor wereldnieuws toen hij in het Italiaanse Viareggio zijn eerste superjacht in ontvangst nam.

Het ging om een 33-meter lang schip uit de Mangusta-serie. De zwarte boot draagt de naam ‘Unleash the Lion’, en Verstappen gaat er regelmatig mee op vakantie. Hij werd er tussen de races door mee gespot voor de kust van Saint Tropez, en zijn vaartochtje naar Sardinië zorgde zelf voor onrust in de Formule 1-wereld.

Toto Wolff

Verstappen was niet de enige die rond dobberde voor de kust van Sardinië. Dat gold namelijk ook voor Mercedes-teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker is de eigenaar van een zeer luxueus schip.

De Mercedes-teambaas is de eigenaar van een motorjacht van Mangusta met een lengte van 50 meter en een geschatte waarde van 27 miljoen dollar. De boot draagt de naam ‘UU’ en voor Wolff is het een manier van ontspannen. Hij is namelijk dol op zijn schip.

George Russell

Bij het team van Mercedes is Wolff niet de enige met een jacht. Mercedes-coureur George Russell nam vorige maand namelijk zijn eerste varend fort in ontvangst.

De Brit werd de trotse eigenaar van een Pershing 6X, met een geschatte waarde van zo’n 2,2 miljoen pond. Russell postte in de afgelopen weken veel foto’s van zijn bootje, en het is voor hem de ideale plek om samen met zijn vriendin van de zon te genieten.

Fernando Alonso

Ook Aston Martin-coureur Fernando Alonso trok een paar jaar geleden de portemonnee voor een bootje. In tegenstelling tot Wolff, Russell en Verstappen kocht hij geen jacht, maar een catamaran.

Alonso kocht in 2023 een Sunreef Power Eco 60 van 18,3 meter lang. In het verleden huurde hij dit soort catamarans, maar hij voelde blijkbaar de behoefte om het schip zelf aan te schaffen.

Lawrence Stroll

Alonso’s Aston Martin-baas Lawrence Stroll nam eerder dit jaar ook een nieuw speeltje voor op het water in ontvangst. De steenrijke Canadees schafte een Feadship Project 714 aan.

Het is een megaboot met een lengte van 79,95 meter en volgens de geruchten zou er een prijskaartje van 200 miljoen dollar (!) aanhangen.

Stroll senior nam de boot begin dit jaar in ontvangst, en dat zorgde voor nieuwskoppen in Nederland. De boot werd namelijk in ons kikkerlandje gebouwd, en werd door de krappe wateren van het Groene Hart naar het open water gebracht. De inwoners van Alphen aan den Rijn werden hierdoor ineens geconfronteerd met het gevaarte van Stroll.