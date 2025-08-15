user icon
icon

Piloot van privéjet Verstappen maak indruk met prachtige landing

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Piloot van privéjet Verstappen maak indruk met prachtige landing
  • Gepubliceerd op 15 aug 2025 08:48
  • comments 21
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen zorgde begin dit jaar voor verbazing door een nieuwe privéjet aan te schaffen. Het vliegtuig wordt veelvuldig gevolgd door fans, en vliegtuigspotters zijn enorm onder de indruk van de vliegmanskunsten van de piloot.

Verstappen reist met zijn privéjet naar alle races, en zijn vluchtschema’s worden veelvuldig in de gaten gehouden door miljoenen fans. Ze kijken naar de locaties waar hij heen vliegt, en dat zorgt vaak voor speculatie.

Meer over Max Verstappen 'Max Verstappen en Kelly Piquet kopen stuk grond in Portugal voor speciaal project'

'Max Verstappen en Kelly Piquet kopen stuk grond in Portugal voor speciaal project'

8 aug
 'Verstappen gaat Antonelli opvolgen bij Mercedes'

'Verstappen gaat Antonelli opvolgen bij Mercedes'

9 aug

Niet alleen racefans, maar ook vliegtuigspotters zijn onder de indruk van Verstappens Falcon 8X van Dassault. Het vliegtuig heeft de registratiecode PH-UTL, wat een verwijzing is naar Verstappens slagzin ‘Unleash the Lion’. Verstappen en zijn entourage kunnen in één keer 12.000 kilometer vliegen, wat handig is voor raceweekenden in bijvoorbeeld Azië of Zuid-Amerika.

Geweldige voertuigbeheersing

De vliegtuigspotters leggen het vliegtuig veelvuldig vast, en dat zorgt ervoor dat er veel beeldmateriaal circuleert op het wereldwijde web. Eén ding zijn de vliegtuig-enthousiastelingen met elkaar eens: de piloot van Verstappen beschikt net als zijn baas over de juiste voertuigbeheersing.

Beelden van het vliegtuig dat landt op een Frans vliegveld in Cannes gaan momenteel het internet over. Vliegtuigfans spreken vol lof over de piloot die de Falcon 8X perfect op de landingsbaan plaatst. Voor Verstappen zal dit vermoedelijk weinig uitmaken, hij wil immers zo snel mogelijk weer thuis zijn na de races, en hij maakt de vluchtjes dan ook niet voor zijn plezier.

Weinig succes op de baan

Voor Verstappen valt er dit jaar vooralsnog weinig te lachen. Hij wist races te winnen in Suzuka en Imola, maar worstelde in andere weekenden met zijn Red Bull-bolide. Hij moest veel afstand toegeven op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris en staat dan ook op de derde plaats in het wereldkampioenschap. De kans is klein dat hij dit jaar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 gaat pakken.

Pietje Bell

Posts: 30.427

"Beelden van het vliegtuig [b]dat landt op een Frans vliegtuig[/b]
gaan momenteel het internet over. "

Dat kan ik me voorstellen. Dat is echter niet te zien op deze beelden uit Cannes.

  • 13
  • 15 aug 2025 - 08:52
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (21)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 30.427

    "Beelden van het vliegtuig dat landt op een Frans vliegtuig
    gaan momenteel het internet over. "

    Dat kan ik me voorstellen. Dat is echter niet te zien op deze beelden uit Cannes.

    • + 13
    • 15 aug 2025 - 08:52
    • Snork

      Posts: 21.617

      Ze hebben het gecorrigeerd ;-)

      Verder doet de piloot hier gewoon wat elke piloot doet. Ongeveer 10 ft boven de baan trek je de neus iets op, vliegtuig komt in een flare, bij dit type vliegtuig komt het grondeffect tussen vleugel en de grond er extra bij door lage ligging van de vleugels, en het vliegtuig glijdt als een eitje tegen het asfalt.
      Menig piloot doet dit, bij voorkeur zelfs. Alleen bij bepaalde weercondities is een "positieve landing" nodig, waarbij de wielen iets steviger contact maken met het asfalt en het vliegtuig direct met liftdumpers tegen het asfalt wordt gedrukt.

      Afijn, het is komkommertijd, en het is een leuk filmpje.

      • + 10
      • 15 aug 2025 - 10:55
    • snailer

      Posts: 29.146

      Wow! ongekende kwaliteiten bij je, Snork. Zelf piloot? Of hobby flightsim?

      Zelf heb ik ooit in een robot flightsimulator gezeten. Erg lang geleden. Ik mocht ook de landing doen. Als ik geen gordel om had gehad, was ik huit de stoel gesmeten. Als ik moet inschatten hoe groot de sim was. Denk twee verdiepingen hoog ruim. Geweldig stuk mechanische tech!

      Ik heb wel geleerd dat ik niet zelf wil vliegen. Hahaha. Ik bakte er echt helemaal niets van. Hoorde de instructeur die verplicht 'mee moest vliegen in dat apparaat' achterin: Nu komen de hulptroepen om ons uit het vliegtuig te schrapen.

      • + 2
      • 15 aug 2025 - 11:17
    • Snork

      Posts: 21.617

      Hi snailer, hobby piloot en door mijn werk zit ik met enige regelmaat in een full flight simulator en heb daarmee sinds 1998 al veel uren geschreven met het vliegen van A320, B737 en diverse business jets (Falcon, Gulfstream, Learjet, CRJ's, etc). Allemaal leuk, maar voor mij zijn het vliegende bussen. Ik hou van puur natuur vliegen, op de elementen zoals ze dat noemen.
      In vrije tijd vlieg ik met zweefvliegtuigen, motorzwevers en doe ik paragliden. Maar te weinig naar mijn zin. Want ik fiets ook nog om een beetje fit te blijven, werk full time en heb een gezin. Als ik meer tijd krijg wanneer de kinderen uitvliegen, dan ga ik zeker weer meer vliegen.

      • + 3
      • 15 aug 2025 - 12:18
    • Larry Perkins

      Posts: 59.143

      En soms ben je een vliegtuig @Snork, maar niet de enige...

      • + 0
      • 15 aug 2025 - 14:30
  • Supersoft

    Posts: 1.150

    Wel knap hoor, als je op een vliegtuig kan landen.

    • + 5
    • 15 aug 2025 - 09:26
  • schwantz34

    Posts: 40.639

    "En hij staat!"

    • + 2
    • 15 aug 2025 - 09:50
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.077

    Gelukkig zijn er nu ook vliegtuigen en piloten die deel uitmaken van de F1.

    Kom op mensen achter deze sait!!!
    Kom met F1 gerelateerd nieuws in plaats van piloten en vliegtuigen...

    • + 5
    • 15 aug 2025 - 10:01
    • Freek-Willem

      Posts: 6.139

      Maar @ouw, je moet toch toegeven dat het best knap is dat een piloot een vliegtuig kan doen landen.

      • + 0
      • 15 aug 2025 - 10:06
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.077

      Het is pas knap als hij ondersteboven kan landen en de boel heel kan houwe.

      • + 1
      • 15 aug 2025 - 10:21
    • HarryLam

      Posts: 4.806

      Nou ouw.......is toch wel belangrijk dat Max een goede piloot heeft, of moet hij soms zo een ingehuurde knoeier hebben als die kapitein die dat Bayesian zeiljacht door onkunde heeft laten zinken.

      • + 0
      • 15 aug 2025 - 11:40
    • mario

      Posts: 13.981

      @HarryLam: Natuurlijk moet het een goede piloot zijn, maar dit is geen bijzondere landing ofzo.... Gewoon standaard zoals duizenden piloten meerdere keren per dag doen....

      • + 0
      • 15 aug 2025 - 13:15
  • f1 benelux

    Posts: 4.197

    Landen met een zijwind van 100 km/u, of landen op de Hudson River, of zonder landingsgestel ... Zo'n beelden gaan het internet over!! DIT toch niet!? .. Of gaan we nu alles verheerlijken dat ook maar iets te maken heeft met Verstappen? (stelt toch geen zak voor, als je die beelden ziet)

    Kijk, als ie nou echt op een ander vliegtuig landt, .. dan zou ik zeggen ...







    Zo ..

    • + 7
    • 15 aug 2025 - 10:19
    • Remco_F1

      Posts: 3.133

      Het internet is allang kapot joh. Kopstukken slaan nergens meer op, inhoud word weggetikt door stagelopers, video`s zijn half AI en kapot geknipt..

      • + 4
      • 15 aug 2025 - 11:05
  • JV fan

    Posts: 2.887

    Noemen we dit ook al nieuws... als het een noodlanding was ok... wat is het volgende ?

    "Penelope eet voor het eerst hagelslag op brood " ?

    • + 4
    • 15 aug 2025 - 11:16
    • Pietje Bell

      Posts: 30.427

      Nee, want Penelope kreeg al heel vroeg hagelslag uit Nederland op haar boterham die Kelly besteld had bij oma Fifi (Sophie). 😜 Kelly liet eens de Nederlandse producten, haast allemaal chocolade, zien die Sophie had opgestuurd.

      • + 0
      • 15 aug 2025 - 11:42
    • Larry Perkins

      Posts: 59.143

      Van de meeste berichten kun je geen chocola maken, van veel reacties wel...

      • + 0
      • 15 aug 2025 - 14:34
  • mario

    Posts: 13.981

    Sorry hoor, maar dit is een heel normale landing die duizenden piloten dagelijks doen, zoals ze het hebben geleerd.... Hier is echt helemaal niets bijzonders aan...
    Er zijn een aantal heel uitdagende start- en landingsbanen op de wereld, waar je als piloot wel echte klasse kan laten zien.... Ook in extreme weersomstandigheden kun je je kwaliteiten tonen.... Dit is gewoon een standaardlanding uit het boekje...

    • + 1
    • 15 aug 2025 - 11:20
  • John6

    Posts: 10.967

    Prachtige landing, en als je goed keek zag je Max ook lang klappen in zijn handen dit is echt ongekend zo goed.

    • + 0
    • 15 aug 2025 - 13:19
    • Larry Perkins

      Posts: 59.143

      Maar eerst bukte hij weg bij de landing zodat de wachtende mensen dachten dat het vliegtuig leeg was, deed ie vroeger al in de bus bij schoolreisjes...

      • + 0
      • 15 aug 2025 - 14:37

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.213
  • Podiums 117
  • Grand Prix 223
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar