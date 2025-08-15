Piloot van privéjet Verstappen maak indruk met prachtige landing

Max Verstappen zorgde begin dit jaar voor verbazing door een nieuwe privéjet aan te schaffen. Het vliegtuig wordt veelvuldig gevolgd door fans, en vliegtuigspotters zijn enorm onder de indruk van de vliegmanskunsten van de piloot.

Verstappen reist met zijn privéjet naar alle races, en zijn vluchtschema’s worden veelvuldig in de gaten gehouden door miljoenen fans. Ze kijken naar de locaties waar hij heen vliegt, en dat zorgt vaak voor speculatie.

Niet alleen racefans, maar ook vliegtuigspotters zijn onder de indruk van Verstappens Falcon 8X van Dassault. Het vliegtuig heeft de registratiecode PH-UTL, wat een verwijzing is naar Verstappens slagzin ‘Unleash the Lion’. Verstappen en zijn entourage kunnen in één keer 12.000 kilometer vliegen, wat handig is voor raceweekenden in bijvoorbeeld Azië of Zuid-Amerika.

Geweldige voertuigbeheersing

De vliegtuigspotters leggen het vliegtuig veelvuldig vast, en dat zorgt ervoor dat er veel beeldmateriaal circuleert op het wereldwijde web. Eén ding zijn de vliegtuig-enthousiastelingen met elkaar eens: de piloot van Verstappen beschikt net als zijn baas over de juiste voertuigbeheersing.

Beelden van het vliegtuig dat landt op een Frans vliegveld in Cannes gaan momenteel het internet over. Vliegtuigfans spreken vol lof over de piloot die de Falcon 8X perfect op de landingsbaan plaatst. Voor Verstappen zal dit vermoedelijk weinig uitmaken, hij wil immers zo snel mogelijk weer thuis zijn na de races, en hij maakt de vluchtjes dan ook niet voor zijn plezier.

Weinig succes op de baan

Voor Verstappen valt er dit jaar vooralsnog weinig te lachen. Hij wist races te winnen in Suzuka en Imola, maar worstelde in andere weekenden met zijn Red Bull-bolide. Hij moest veel afstand toegeven op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris en staat dan ook op de derde plaats in het wereldkampioenschap. De kans is klein dat hij dit jaar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 gaat pakken.