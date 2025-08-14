user icon
icon

Dit doet Max Verstappen in de zomervakantie

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Dit doet Max Verstappen in de zomervakantie
  • Gepubliceerd op 14 aug 2025 07:36
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Na een tegenvallende eerste seizoenshelft vertrok Max Verstappen snel naar zijn vakantieadres. De Nederlander wil de Formule 1-wereld even vergeten, en geniet nu van zijn vrije tijd. Hoe brengt de regerend wereldkampioen Formule 1 zijn welverdiende vakantie door?

Verstappen kwam twee weken geleden op een teleurstellende negende plaats over de streep in de Grand Prix van Hongarije. Na de race moest hij zich melden bij de stewards om een moment met Lewis Hamilton te bespreken. Dit leverde hem echter geen straf op, en Verstappen vertrok naar het vliegveld.

Meer over Max Verstappen 'Max Verstappen en Kelly Piquet kopen stuk grond in Portugal voor speciaal project'

'Max Verstappen en Kelly Piquet kopen stuk grond in Portugal voor speciaal project'

8 aug
 Norris maakt zich grote zorgen over Verstappen

Norris maakt zich grote zorgen over Verstappen

1 aug

Hij vloog vanuit Hongarije niet naar zijn woonplaats Monaco, maar naar Portugal. Dit zorgde voor vragen bij veel volgers, want ging Verstappen weer een ritje maken in één van zijn GT3-bolides? Dat klopte echter niet, want Verstappen vloog in één rechte lijn naar zijn vakantieadres.

Familievakantie

In Portugal voegde Verstappen zich bij vrienden, familie en vriendin Kelly Piquet en zijn dochtertje Lily. Verstappen vierde een aantal dagen vakantie in Portugal, en volgens de Daily Mail deed hij direct zaken.

De Britse tabloid meldde dat Verstappen en Piquet een lap grond hadden gekocht in Pinheirinho Comporta. Ze zouden hier een huisje willen bouwen, al reageerden de Verstappens zelf niet op deze verhalen.

Terug naar Sardinië 

Verstappen, Piquet en aanhang hebben Portugal inmiddels weer verlaten. Ze zijn namelijk gespot op het Italiaanse eiland Sardinië, waar ze vorige maand ook al vakantie vierden.

Vorige maand zorgde deze vakantie voor de nodige onrust, omdat ook Mercedes-teambaas Toto Wolff op de wateren rondom het eiland werd gespot. Deze verhalen zijn nu uit de lucht, want Verstappen bevestigde in Hongarije dat hij gewoon bij Red Bull blijft.

Wat doet Verstappen in Italië?

De kans is groot dat Verstappen nu wederom rond dobbert op zijn boot met de naam ‘Unleash the Lion’. In de afgelopen week verliet de boot de haven van Monaco, en zette hij wederom koers naar Sardinië. De tracker van de boot werd snel uitgezet, maar toch lijkt het erop dat Verstappen weer aan boord is. Hij werd eerder deze week gespot in Porto Cervo, en lijkt dus weer te genieten op zee. Pas eind deze maand moet hij weer plaatsnemen achter het stuur, als de Grand Prix van Nederland op het programma staat.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (0)

Login om te reageren

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar