Dit doet Max Verstappen in de zomervakantie

Na een tegenvallende eerste seizoenshelft vertrok Max Verstappen snel naar zijn vakantieadres. De Nederlander wil de Formule 1-wereld even vergeten, en geniet nu van zijn vrije tijd. Hoe brengt de regerend wereldkampioen Formule 1 zijn welverdiende vakantie door?

Verstappen kwam twee weken geleden op een teleurstellende negende plaats over de streep in de Grand Prix van Hongarije. Na de race moest hij zich melden bij de stewards om een moment met Lewis Hamilton te bespreken. Dit leverde hem echter geen straf op, en Verstappen vertrok naar het vliegveld.

Hij vloog vanuit Hongarije niet naar zijn woonplaats Monaco, maar naar Portugal. Dit zorgde voor vragen bij veel volgers, want ging Verstappen weer een ritje maken in één van zijn GT3-bolides? Dat klopte echter niet, want Verstappen vloog in één rechte lijn naar zijn vakantieadres.

Familievakantie

In Portugal voegde Verstappen zich bij vrienden, familie en vriendin Kelly Piquet en zijn dochtertje Lily. Verstappen vierde een aantal dagen vakantie in Portugal, en volgens de Daily Mail deed hij direct zaken.

De Britse tabloid meldde dat Verstappen en Piquet een lap grond hadden gekocht in Pinheirinho Comporta. Ze zouden hier een huisje willen bouwen, al reageerden de Verstappens zelf niet op deze verhalen.

Terug naar Sardinië

Verstappen, Piquet en aanhang hebben Portugal inmiddels weer verlaten. Ze zijn namelijk gespot op het Italiaanse eiland Sardinië, waar ze vorige maand ook al vakantie vierden.

Vorige maand zorgde deze vakantie voor de nodige onrust, omdat ook Mercedes-teambaas Toto Wolff op de wateren rondom het eiland werd gespot. Deze verhalen zijn nu uit de lucht, want Verstappen bevestigde in Hongarije dat hij gewoon bij Red Bull blijft.

Wat doet Verstappen in Italië?

De kans is groot dat Verstappen nu wederom rond dobbert op zijn boot met de naam ‘Unleash the Lion’. In de afgelopen week verliet de boot de haven van Monaco, en zette hij wederom koers naar Sardinië. De tracker van de boot werd snel uitgezet, maar toch lijkt het erop dat Verstappen weer aan boord is. Hij werd eerder deze week gespot in Porto Cervo, en lijkt dus weer te genieten op zee. Pas eind deze maand moet hij weer plaatsnemen achter het stuur, als de Grand Prix van Nederland op het programma staat.