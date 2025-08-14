'Norris en Piastri gaan hoe dan ook crashen'

Het team van McLaren heeft momenteel een enorme voorsprong op de concurrentie. De kans is dan ook groot dat Oscar Piastri of Lando Norris naar huis gaat met de wereldtitel op zak. Günther Steiner verwacht een helse strijd, en voorspelt dat de twee coureurs in de papajakleurige bolides gaan crashen.

Piastri en Norris mogen van McLaren vrij vechten met elkaar. In de praktijk komen ze elkaar maar weinig tegen op de baan, maar als ze een rechtstreeks duel uitvechten, dan is het wel vaak hard tegen hard. In Hongarije knalde Piastri bijna tegen zijn teamgenoot of na een remfout, terwijl Norris in Canada uitviel na een incident in de slotfase.

'Norris maakt te veel kleine foutjes'

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner ligt een nieuwe crash op de loer. Bij Web.de legt Steiner dat uit: "Het kan echt ieder moment gaan gebeuren. Het is een paar keren al bijna gebeurd. Geluk heeft daar echt een grote rol gespeeld."

"Lando blijft te veel kleine foutjes maken. In Canada ging hij voor een gat dat er niet was en Oscar had daar al het geluk van de wereld dat hij geen lekke band kreeg. Daarom zeg ik ook dat het bijna onvermijdelijk is dat er op een gegeven moment een clash komt."

Goede keuze van McLaren

Steiner vindt het heel erg goed dat Norris en Piastri vrij mogen racen van McLaren: "Ik ben blij dat ze vrij mogen racen. Dat is ook wat we willen zien. Ze staan op gelijke hoogte, dus hoe kun je één van hen dan aanwijzen als nummer twee? Dat zou de motivatie wegnemen!"

"De Formule 1 draait ook om emoties. Als je nu zegt dat de ene de andere moet ondersteunen, dan verlies je gewoon een deel van de magie. Ze gaan het constructeurskampioenschap hoe dan ook winnen, dus laat ze maar lekker racen!"