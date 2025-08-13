user icon
F1-teambaas prijst strategische meesterzet Verstappen bij Red Bull

F1-teambaas prijst strategische meesterzet Verstappen bij Red Bull
  • Gepubliceerd op 13 aug 2025 11:22
  • comments 20
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen maakte in Hongarije bekend dat hij in 2026 'gewoon' voor het team van Red Bull Racing rijdt. Zijn besluit kwam niet als een verrassing, maar toch bestaan er twijfels. Günther Steiner deelt die twijfels niet, en stelt dat Verstappen een slimme strategische stap heeft gezet.

Lange tijd bestond er veel twijfel over de toekomst van Verstappen. De regerend wereldkampioen werd in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, terwijl Red Bull steeds vaker door de ondergrens zakte. Kenners zagen Red Bull als een zinkend schip, maar Verstappen moet er niet aan denken om van boord te stappen.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, en het was dan ook geen grote verrassing dat hij zijn toekomst bevestigde. Pijnlijk genoeg beleefde Red Bull in Hongarije direct hun slechtste weekend. Verstappen had het idee dat hij op ijs reed, en hij kwam uiteindelijk als negende over de streep.

Strategisch besluit

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner vindt het geen verrassende keuze. In een interview met Web.de wordt hij hiernaar gevraagd: "Nee, want ik denk dat het een zeer strategisch besluit van hem is. Max weet dat hij bij Red Bull de mogelijkheid heeft om eind 2026 te vertrekken. Dat geeft hem de maximale flexibiliteit."

Waarom heeft Verstappen de juiste beslissing genomen?

Volgens Steiner heeft Verstappen nu een besluit genomen waarbij hij het minste risico neemt. De Italiaanse oud-teambaas gaat verder met zijn verhaal: "Als Red Bull verrassend sterk blijkt te zijn, dan zit hij precies op de juiste plek. Is dat niet het geval, dan zal hij kijken wie er voor hem staan en zal hij de overstap gaan maken. Als Mercedes vanaf 2026 het sterkste team is, dan krijgt hij daar een meerjarig contract. Nu overstappen met een langlopend contract op zak, zou veel riskanter zijn."

gridiron

Posts: 2.743

Als Mercedes in 2026 het sterkste team is met hun huidige teams gaan ze echt geen geld op tafel voor Verstappen, daar is geen meerwaarde uit te halen.

  • 7
  • 13 aug 2025 - 12:06
  • gridiron

    Posts: 2.743

    Als Mercedes in 2026 het sterkste team is met hun huidige teams gaan ze echt geen geld op tafel voor Verstappen, daar is geen meerwaarde uit te halen.

    • + 7
    • 13 aug 2025 - 12:06
    • nr 76

      Posts: 6.776

      Maar dan heb je natuurlijk geen enkele garantie dat je dat in 2027 ook nog bent. En als je dan net, of erger nog, nèt niet de sterste wagen hebt, juist dan heb je de consistentie van Verstappeen nodig om kampioenschappen binnen te halen.

      • + 6
      • 13 aug 2025 - 12:44
    • Freek-Willem

      Posts: 6.131

      Echt wel

      • + 3
      • 13 aug 2025 - 12:53
    • Piccachu

      Posts: 468

      Argument vóór de stelling:

      Als Mercedes in 2026 al het sterkste team zonder Verstappen blijkt te zijn, kunnen ze redeneren:

      "Waarom zouden we tientallen miljoenen per jaar uitgeven aan Verstappen als we al winnen met onze huidige line-up?"

      Kosten-batenanalyse:

      Verstappen is extreem duur. Als je al wereldkampioen wordt met een Russell (of andere Mercedes-junior), waarom zou je dan zo'n budget breken?

      Stabiliteit en teamcultuur:

      Mercedes heeft altijd sterk gestuurd op stabiliteit en intern talent (zoals Russell). Een grote persoonlijkheid als Verstappen erbij kan de dynamiek verstoren.

      Marketingkracht van Mercedes:

      Ze hebben als merk zelf al veel uitstraling en minder afhankelijkheid van één stercoureur.

      Argument tegen de stelling:

      Zelfs als Mercedes het sterkste team is, kan Verstappen toch een meerwaarde zijn:

      Zekerheid van succes:

      Verstappen is een bewezen kampioen. Zelfs een sterk team kan profiteren van een coureur die onder alle omstandigheden het maximale eruit haalt.

      Concurrent verzwakken:

      Door Verstappen weg te halen bij een ander team, verzwak je je grootste tegenstander.

      Marketing en prestige:

      Verstappen is wereldwijd een marketingmagneet. Zijn aanwezigheid kan de waarde van het team op en naast de baan vergroten.

      Afsluiting:

      Dus, hoewel de stelling rationeel klinkt, is de realiteit in F1 vaak genuanceerder. Teams denken zowel sportief als commercieel. Verstappen is niet zomaar een coureur — hij is een merk.

      • + 5
      • 13 aug 2025 - 13:26
    • 919

      Posts: 3.624

      Verstappen mag dan wel 'duur' zijn, hij is wel even 10x zoveel marketbaar ten opzichte van Russell, die aardappel in de keel slikt vrijwel niemand, dat is echt niet alleen een Nederlands dingetje.
      Uiteindelijk draait het ook bij Mercedes om winstmaximalisatie.

      • + 0
      • 13 aug 2025 - 15:00
    • schwantz34

      Posts: 40.631

      Als Mercedes in 2026 het sterkste team is met hun huidige teams gaan ze echt geen geld op tafel voor Verstappen, daar is geen meerwaarde uit te halen.

      Oh nee? Waarom heeft Toto het dan onlangs nog voor elkaar gekregen om een afkoopsom van maar liefst 100 miljoen door de gehele Mercedes directie goed te laten keuren om Max binnen te kunnen halen voor 2027? En waarom hebben de jachten van Max en Toto (ook onlangs nog) een paar dagenlang "heel toevallig" pal naast elkaar liggen dobberen? Om gezellig te klaverjassen, of om over de toekomst te praten?

      Toto is altijd al zeer gecharmeerd geweest van Max, zelfs nog voor zijn F1 debut maar der Helmut was hem toen gewoon net te snel af door Max gelijk in een TR te durven zetten. En ik durf er wel een beste smak geld op te zetten dat er al een zeer gedetailleerd voorlopig contract voor Max klaar ligt bij Mercedes, dat mocht hij ontevreden zijn over de prestaties van RBR hij maar één keer naar Toto hoeft te blaffen in 2026, zodat een kwispelende Wolff hem probleemloos in zijn team kan binnenhalen. We gaan het zien!

      • + 0
      • 13 aug 2025 - 15:04
  • Rimmer

    Posts: 12.708

    Als Mercedes in 2026 de sterkste is dan worden ze WK met Sjors. Kimi zal dan als prima tweede man naast Sjors fungeren. Het is dan nog maar zeer de vraag of Toto dan nog voor Max gaat.
    McLaren toont aan dat je Max niet nodig hebt om WK te worden als je auto goed genoeg is.
    Als Max pech heeft zit ook AM tegen die tijd vol, als ze überhaupt een winnende auto hebben daar en Honda het voor elkaar krijgt.
    Bij McLaren zitten ze al vol en Ferrari is geen optie en mochten die al de beste auto hebben dan gaan ze titels oogsten met hun oogappel Leclerc.
    Zo vanzelfsprekend vind ik het allemaal niet maar dat RBR in 2026 de beste gelooft vrijwel niemand meer dus het was beter geweest om bij Toto in te stappen en samen naar nieuw succes te werken.
    Die wilden nota bene de afkoopsom betalen en hadden daarvoor akkoord gegeven. Er was dus wel degelijk een escape uit het contract. AM wilde zelfs een miljard op tafel leggen.
    Eerste grote blunder van Max in zijn carrière en eentje die wel eens heel duur kan blijken te zijn.

    • + 4
    • 13 aug 2025 - 12:06
    • Pietje Bell

      Posts: 30.394

      "McLaren toont aan dat je Max niet nodig hebt om WK te worden als je auto goed genoeg is."

      Zou dat ook zo zijn als Max in een competitieve wagen zou rijden?

      "Eerste grote blunder van Max in zijn carrière en eentje die wel eens heel duur kan blijken te zijn."

      Denk niet dat Vermeulen, Max en Jos dat met je eens zijn en die hebben er verstand van, want die beschikken over veel meer info dan jij vanachter jouw beeldscherm.

      • + 4
      • 13 aug 2025 - 12:22
    • nr 76

      Posts: 6.776

      Juist in 2024 toonde mcLaren aan dat je Verstappen wèl nodig hebt, zelfs als je de beste wagen hebt..

      • + 6
      • 13 aug 2025 - 12:45
    • Freek-Willem

      Posts: 6.131

      Wat Pietje zegt. Nu gokken is een blunder. Russell is nog niet bevestigd omdat ze naar mijn mening hem slechts voor een jaar willen vastleggen zodat ze ruimte houden voor Max.

      En bij AM maken ze gewoon ruimte als dat nodig is.

      En Lewis is ook nog maar de vraag hoe die 2026 doorkomt en dan komt er wellicht ruime daar. Kansen en optie genoeg eind 2026 voor Max. Iedereen weet dat Max op dit moment het beste is gevolgd door Oscar.

      • + 1
      • 13 aug 2025 - 12:57
    • Piccachu

      Posts: 468

      Nr 76 zegt precies hoe het zit.

      • + 1
      • 13 aug 2025 - 13:27
    • HarryLam

      Posts: 4.798

      Als je nu weet dat RB al 2 jaar nu geen behoorlijke auto produceert, waarom denk je dan dat dit volgend jaar wel gaat lukken ??
      En dan de nieuwe motor nog erbij, 2026 wordt voor RB de moeder van alle dramas.

      • + 1
      • 13 aug 2025 - 13:50
    • Freek-Willem

      Posts: 6.131

      @harry, niemand zegt dat RBR volgens jaar een fi de auto bouwt. Maar nu een contract voor lange tijd vastleggen is waanzin. Je wilt volgend jaar vrij zijn om een contract aan te gaan door 2027 en verder. Dat is m.i. waarom Max zich nu nog niet aan Toto heeft verbonden.

      • + 2
      • 13 aug 2025 - 14:24
    • Larry Perkins

      Posts: 59.099

      @Pietje, @nr 76, @Freek-Willem en @Piccachu zeggen het precies hoe het zit.

      Toevoeging:
      Heb gelezen dat 'Second Choice George' in 2026 ook al 40 miljoen zou gaan kosten, dus als ze die de deur uitschoppen voor Max als 'grootverdiener' valt het verschil nog wel mee...

      • + 1
      • 13 aug 2025 - 14:25
  • AUDI_F1

    Posts: 3.253

    Het is al vaker vermeld Günter Steiner is geen F1 Teambaas.

    • + 3
    • 13 aug 2025 - 12:20
    • DenniSNL1980

      Posts: 284

      Zodra je die term ziet staan weet je wel gelijk over wie het gaat. De echte teambazen worden niet zo omschreven, dan staat er gewoon gelijk Wolff of Vasseur enz. vermeld.

      • + 1
      • 13 aug 2025 - 12:30
    • arone

      Posts: 1.117

      Audi rijdt ook nog niet in de F1, wat is je punt?

      • + 0
      • 13 aug 2025 - 13:48
  • mdfc33

    Posts: 360

    Niks aan toe te voegen eigenlijk. Dit is ook de meest strategisch voor de hand liggende keuze. Een andere keuze zou dan ook niet logisch zijn geweest. Daar hoef je echt geen Günther voor te heten om die conclusie te trekken. Al die (beroeps)roeptoeters ten spijt die maar relevant willen blijven in de media.

    • + 0
    • 13 aug 2025 - 13:06
  • jd2000

    Posts: 7.237

    Ex teambaas.

    • + 1
    • 13 aug 2025 - 13:09
  • jd2000

    Posts: 7.237

    Dit was echt geen meesterzet. Waarom nu met veel ellende weggaan? Volgend seizoen wordt het duidelijk hoe de hazen lopen. Ben ervan overtuigd dat als Max zo consistent blijft ieder topteam hem in 2027 wil hebben.

    • + 1
    • 13 aug 2025 - 13:28

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

