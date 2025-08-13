F1-teambaas prijst strategische meesterzet Verstappen bij Red Bull

Max Verstappen maakte in Hongarije bekend dat hij in 2026 'gewoon' voor het team van Red Bull Racing rijdt. Zijn besluit kwam niet als een verrassing, maar toch bestaan er twijfels. Günther Steiner deelt die twijfels niet, en stelt dat Verstappen een slimme strategische stap heeft gezet.

Lange tijd bestond er veel twijfel over de toekomst van Verstappen. De regerend wereldkampioen werd in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, terwijl Red Bull steeds vaker door de ondergrens zakte. Kenners zagen Red Bull als een zinkend schip, maar Verstappen moet er niet aan denken om van boord te stappen.

Op ijs rijden

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, en het was dan ook geen grote verrassing dat hij zijn toekomst bevestigde. Pijnlijk genoeg beleefde Red Bull in Hongarije direct hun slechtste weekend. Verstappen had het idee dat hij op ijs reed, en hij kwam uiteindelijk als negende over de streep.

Strategisch besluit

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner vindt het geen verrassende keuze. In een interview met Web.de wordt hij hiernaar gevraagd: "Nee, want ik denk dat het een zeer strategisch besluit van hem is. Max weet dat hij bij Red Bull de mogelijkheid heeft om eind 2026 te vertrekken. Dat geeft hem de maximale flexibiliteit."

Waarom heeft Verstappen de juiste beslissing genomen?

Volgens Steiner heeft Verstappen nu een besluit genomen waarbij hij het minste risico neemt. De Italiaanse oud-teambaas gaat verder met zijn verhaal: "Als Red Bull verrassend sterk blijkt te zijn, dan zit hij precies op de juiste plek. Is dat niet het geval, dan zal hij kijken wie er voor hem staan en zal hij de overstap gaan maken. Als Mercedes vanaf 2026 het sterkste team is, dan krijgt hij daar een meerjarig contract. Nu overstappen met een langlopend contract op zak, zou veel riskanter zijn."