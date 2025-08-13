Sky-icoon looft lasergestuurde Verstappen: "Dat was echt prachtig!"

Max Verstappen lijkt dit jaar kansloos te zijn voor de wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander staat derde in het wereldkampioenschap met een grote achterstand op de McLarens. Toch is Martin Brundle enorm onder de indruk van Verstappen, al deelt hij wel een waarschuwing uit aan Red Bull.

Verstappen hoopte dit jaar te kunnen gaan jagen op zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. De kans dat dit gaat gebeuren, is echter zeer klein. In de eerste seizoenshelft werd immers pijnlijk duidelijk dat McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri veel sneller zijn.

Voor Verstappen was het vaak onmogelijk om veel punten te scoren. Zijn team Red Bull heeft het zwaar, en in de laatste race voor de zomerstop in Hongarije kwam hij slechts als negende over de streep. Toch was niet alle kommer en kwel, en wist hij in de eerste seizoenshelft twee Grands Prix te winnen. Daarnaast pakte hij vier keer de pole position.

Geweldige rondjes van Verstappen

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle is dan ook onder de indruk van Verstappen. Bij Sky Sports deelt Brundle wat complimenten uit: "Hij heeft een aantal snelle rondjes gereden. Ik denk dat ik één van zijn pole position heb omschreven als lasergestuurd. Het was gewoon prachtig om te zien hoe hij zijn stuur bediende. De auto beweegt heen en weer, maar Max kan dat aan. Hij heeft zijn rijstijl een beetje aangepast en hij houdt de snelheid vast."

Waarschuwing voor Red Bull

Brundle wijst een hoogtepunt van Verstappen aan, al deelt hij wel een waarschuwing uit aan Red Bull Racing: "Het was bijvoorbeeld super moedig wat hij deed in Spa, met de geringe downforce van de achtervleugel, waarbij hij in een aantal echt kritische bochten vol gas ging. En hij kan dat. Maar je kunt niet een auto oppakken en die dan een heel seizoen dragen."