Sky-icoon looft lasergestuurde Verstappen: "Dat was echt prachtig!"

Sky-icoon looft lasergestuurde Verstappen: "Dat was echt prachtig!"
  • Gepubliceerd op 13 aug 2025 09:26
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen lijkt dit jaar kansloos te zijn voor de wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander staat derde in het wereldkampioenschap met een grote achterstand op de McLarens. Toch is Martin Brundle enorm onder de indruk van Verstappen, al deelt hij wel een waarschuwing uit aan Red Bull.

Verstappen hoopte dit jaar te kunnen gaan jagen op zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. De kans dat dit gaat gebeuren, is echter zeer klein. In de eerste seizoenshelft werd immers pijnlijk duidelijk dat McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri veel sneller zijn. 

Voor Verstappen was het vaak onmogelijk om veel punten te scoren. Zijn team Red Bull heeft het zwaar, en in de laatste race voor de zomerstop in Hongarije kwam hij slechts als negende over de streep. Toch was niet alle kommer en kwel, en wist hij in de eerste seizoenshelft twee Grands Prix te winnen. Daarnaast pakte hij vier keer de pole position.

Geweldige rondjes van Verstappen

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle is dan ook onder de indruk van Verstappen. Bij Sky Sports deelt Brundle wat complimenten uit: "Hij heeft een aantal snelle rondjes gereden. Ik denk dat ik één van zijn pole position heb omschreven als lasergestuurd. Het was gewoon prachtig om te zien hoe hij zijn stuur bediende. De auto beweegt heen en weer, maar Max kan dat aan. Hij heeft zijn rijstijl een beetje aangepast en hij houdt de snelheid vast."

Waarschuwing voor Red Bull

Brundle wijst een hoogtepunt van Verstappen aan, al deelt hij wel een waarschuwing uit aan Red Bull Racing: "Het was bijvoorbeeld super moedig wat hij deed in Spa, met de geringe downforce van de achtervleugel, waarbij hij in een aantal echt kritische bochten vol gas ging. En hij kan dat. Maar je kunt niet een auto oppakken en die dan een heel seizoen dragen."

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.213
  • Podiums 117
  • Grand Prix 223
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Red Bull Racing
Red Bull Racing
