Red Bull gewaarschuwd: "Mekies is geen tovenaar!"

Het team van Red Bull Racing heeft een onrustige eerste seizoenshelft achter de rug. Bij de Oostenrijkse renstal werd teambaas Christian Horner ontslagen, en moet Laurent Mekies het team nu terugbrengen naar de top. Volgens Günther Steiner is het een zware taak, en is Mekies ook geen tovenaar.

Red Bull hoopte dit jaar met McLaren te kunnen vechten om de zeges. Al snel bleek dat dit niet mogelijk was, en vielen de prestaties enorm tegen. Binnen de renstal was het heel erg onrustig, en het ontslag van teambaas Christian Horner was een nieuw hoofdstuk in de chaos. Mekies staat nu aan de leiding, en aan hem is de taak om voor meer rust te zorgen.

'Mekies is geen tovenaar'

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner krijgt in een interview met het Duitse Web.de de vraag of Red Bull voor continuïteit had moeten kiezen door Horner te behouden: "De onrust binnen het team was niet nieuw. Die was al anderhalf jaar aan het toenemen, met nieuwe ontwikkelingen. Op een gegeven moment besloten ze: nu is het tijd om de gemoederen te benaderen."

"De sportieve prestaties zijn niet meer wat ze waren, Max Verstappen is ook ontevreden, en natuurlijk wil je hem wel tevreden houden. Daarom wil Red Bull gaan reorganiseren. Ik hoop alleen dat ze Laurent Mekies niet te veel onder druk zetten. Hij is ook geen tovenaar."

Gaat Red Bull terugslaan?

Steiner wordt dan gevraagd hoe lang het kan duren om het team weer terug naar de top te brengen: "Het zou jaren kunnen duren. Red Bull zit momenteel in een neerwaartse spiraal. Mekies heeft een enorme klus voor de boeg."

"Goede mensen zijn vertrokken en naar andere teams gegaan. Nu moet hij proberen om nieuw toptalent te werven, en dat is lastig. Bovendien bouwt Red Bull zelf de motor samen met Ford. Het is een enorm project. Het eerste jaar zal zeker niet soepel verlopen. Tegen 2026 hoor je wel bij de koplopers, maar sta je nog niet aan de top. De kloof met de koplopers zou blijven bestaan."