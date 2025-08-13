user icon
icon

Red Bull gewaarschuwd: "Mekies is geen tovenaar!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull gewaarschuwd: "Mekies is geen tovenaar!"
  • Gepubliceerd op 13 aug 2025 07:36
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing heeft een onrustige eerste seizoenshelft achter de rug. Bij de Oostenrijkse renstal werd teambaas Christian Horner ontslagen, en moet Laurent Mekies het team nu terugbrengen naar de top. Volgens Günther Steiner is het een zware taak, en is Mekies ook geen tovenaar.

Red Bull hoopte dit jaar met McLaren te kunnen vechten om de zeges. Al snel bleek dat dit niet mogelijk was, en vielen de prestaties enorm tegen. Binnen de renstal was het heel erg onrustig, en het ontslag van teambaas Christian Horner was een nieuw hoofdstuk in de chaos. Mekies staat nu aan de leiding, en aan hem is de taak om voor meer rust te zorgen.

Meer over Red Bull Racing 'Max Verstappen en Kelly Piquet kopen stuk grond in Portugal voor speciaal project'

'Max Verstappen en Kelly Piquet kopen stuk grond in Portugal voor speciaal project'

8 aug
 Norris maakt zich grote zorgen over Verstappen

Norris maakt zich grote zorgen over Verstappen

1 aug

'Mekies is geen tovenaar'

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner krijgt in een interview met het Duitse Web.de de vraag of Red Bull voor continuïteit had moeten kiezen door Horner te behouden: "De onrust binnen het team was niet nieuw. Die was al anderhalf jaar aan het toenemen, met nieuwe ontwikkelingen. Op een gegeven moment besloten ze: nu is het tijd om de gemoederen te benaderen."

"De sportieve prestaties zijn niet meer wat ze waren, Max Verstappen is ook ontevreden, en natuurlijk wil je hem wel tevreden houden. Daarom wil Red Bull gaan reorganiseren. Ik hoop alleen dat ze Laurent Mekies niet te veel onder druk zetten. Hij is ook geen tovenaar."

Gaat Red Bull terugslaan?

 Steiner wordt dan gevraagd hoe lang het kan duren om het team weer terug naar de top te brengen: "Het zou jaren kunnen duren. Red Bull zit momenteel in een neerwaartse spiraal. Mekies heeft een enorme klus voor de boeg."

"Goede mensen zijn vertrokken en naar andere teams gegaan. Nu moet hij proberen om nieuw toptalent te werven, en dat is lastig. Bovendien bouwt Red Bull zelf de motor samen met Ford. Het is een enorm project. Het eerste jaar zal zeker niet soepel verlopen. Tegen 2026 hoor je wel bij de koplopers, maar sta je nog niet aan de top. De kloof met de koplopers zou blijven bestaan."

Sambalbei

Posts: 1.805

Makkies is een tovenaar
Het is echt, het is heus, het is raar maar waar
Een tita-tovenaar
Het is raar, het is raar, het is raar
Hij heeft het ook van Horner geleerd
Maar soms gaat het wel eens verkeerd
En gaat het niet zoals hij wil
Dan doet hij dit... en de auto staat stil

  • 1
  • 13 aug 2025 - 08:24
F1 Nieuws Guenther Steiner Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Sambalbei

    Posts: 1.805

    Makkies is een tovenaar
    Het is echt, het is heus, het is raar maar waar
    Een tita-tovenaar
    Het is raar, het is raar, het is raar
    Hij heeft het ook van Horner geleerd
    Maar soms gaat het wel eens verkeerd
    En gaat het niet zoals hij wil
    Dan doet hij dit... en de auto staat stil

    • + 1
    • 13 aug 2025 - 08:24

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Guenther Steiner -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 7 apr 1965 (60)
  • Geb. plaats Merano, Italy, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar