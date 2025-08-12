user icon
icon

'Perez maakt F1-comeback en tekent contract bij Cadillac'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Perez maakt F1-comeback en tekent contract bij Cadillac'
  • Gepubliceerd op 12 aug 2025 14:47
  • comments 8
  • Door: Bob Plaizier

De kans is groot dat Sergio Perez volgend jaar zijn comeback gaat maken in de Formule 1. De Mexicaan verloor vorig jaar zijn zitje bij Red Bull, maar lijkt nu een contract te gaan tekenen bij het nieuwe team van Cadillac.

Perez kende vorig jaar een dramatisch seizoen in de Formule 1. De Mexicaanse coureur was bij Red Bull niet in staat om Max Verstappen bij te houden, en hij leek niet in staat te zijn om het tij te keren. Eind vorig jaar maakte Red Bull zijn vertrek bekend, en Perez liet zich daarna niet meer zien in de paddock. Wel werd duidelijk dat hij graag wil terugkeren in de Formule 1.

Meer over Cadillac 'Twee teams willen Mercedes-deal Russell kapen'

'Twee teams willen Mercedes-deal Russell kapen'

8 aug
 Keiharde klap voor Schumacher: "Cadillac moet niet voor hem kiezen!"

Keiharde klap voor Schumacher: "Cadillac moet niet voor hem kiezen!"

12 aug

Deal met Cadillac

Hij werd in verband gebracht met meerdere teams, en volgens PlanetF1 heeft Perez nu een deal gesloten met een nieuwe werkgever. Volgens het medium heeft hij een overeenkomst bereikt met het nieuwe team van Cadillac. De Amerikaanse renstal debuteert volgend jaar op de grid, en de commercieel aantrekkelijke Perez past perfect in het plaatje.

Aankondiging in Monza

Volgens PlanetF1 is het de verwachting dat Cadillac in de komende weken met een aankondiging komt. Het medium suggereert dat de deal bekend zal worden gemaakt tijdens de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza. Deze race staat op de planning in het eerste weekend van september, en is het tweede raceweekend na de zomerstop.

Wie wordt de tweede coureur van Cadillac?

Eerder lekte al uit dat Perez een nieuwe manager heeft aangetrokken, en volgens PlanetF1 hebben ze het hele jaar naar verschillende opties gekeken. Ze zouden het hele jaar in contact hebben gestaan met Cadillac. De Amerikaanse renstal debuteert volgend jaar in de Formule 1, en ze zijn zeer ambitieus. In hun eerste jaren gaan ze rijden met Ferrari-krachtbronnen, en naast Perez wordt ook Valtteri Bottas gezien als een kanshebber voor een zitje.

dumdumdum

Posts: 2.651

Perez. De man die Horner heeft laten ontslaan. Horner heeft voor veel geld zijn contract af gekocht omdat hij niet voldeed en nu zijn ze 2 rijders verder bij RBR en komen ze erachter dat de auto gewoon ruk was. Iets wat Perez en Verstappen beide zeiden.

  • 4
  • 12 aug 2025 - 14:51
F1 Nieuws Sergio Perez Cadillac

Reacties (8)

Login om te reageren
  • dumdumdum

    Posts: 2.651

    Perez. De man die Horner heeft laten ontslaan. Horner heeft voor veel geld zijn contract af gekocht omdat hij niet voldeed en nu zijn ze 2 rijders verder bij RBR en komen ze erachter dat de auto gewoon ruk was. Iets wat Perez en Verstappen beide zeiden.

    • + 4
    • 12 aug 2025 - 14:51
  • Rogier hier

    Posts: 6.671

    Perez is zo slecht nog niet blijkt nu. Ook Tsunoda en Lawson konden niet overweg met de Red Bull rammelbak van dit jaar. Zelfs Max krijgt er steeds meer moeite mee. En wij allemaal maar zeiken en zagen op Pérez. Feit is dat Pérez een prima coureur is. En nee, hij is geen Hamilton, Verstappen of Norris-niveau, maar echt wel een serieus goede coureur. Een aanwinst voor Cadillac dus. Hopelijk laten ze Bottas wel links liggen en kiezen ze voor een talent. Drugovich bijvoorbeeld. Bottas naar Alpine misschien? Maar eigenlijk liever ook niet

    • + 2
    • 12 aug 2025 - 15:06
    • MWHT

      Posts: 5.502

      nou, inderdaad, laat Bottas lekker wegblijven. In zijn Sauber tijd viel hij alleen maar op door schijtlollige filmpjes, in de auto was het vaak een uitgebluste indruk die hij maakte. Je ziet hoeveel beter Sauber af is met 2 goede en gemotiveerde coureurs.

      Wat mij betreft krijgt Drugovich het tweede zitje, maar misschien word het wel iemand uit de F2. In de Indycar zie ik momenteel niemand die goed genoeg is, Amerikaans genoeg, jong genoeg en die überhaupt zou willen.

      • + 3
      • 12 aug 2025 - 15:27
    • Pietje Bell

      Posts: 30.376

      @MWHT, Drugovich en Dunne staan idd ook op hun lijstje volgens de geruchten.

      • + 0
      • 12 aug 2025 - 15:50
    • snailer

      Posts: 29.079

      Er zijn er die gewoon Perez een sterke rijder vonden.

      Het zijn natuurlijk geruchten. Geen idee of de bron een betrouwbare is. Echter hoop ik wel dat hij wat tijd krijgt. Hij heeft toch een jaar aan de kant gestaan.

      En de mogelijke teamgenoot Bottas geldt het zelfde. Zeg niet dat dit gebeurt. Ik weet het niet. Maar Wolff is de zaakwaarnemer van Bottas en die heeft ergens geroepen dat er een verandering aan zit te komen voor Bottas.

      • + 0
      • 12 aug 2025 - 16:10
  • monzaron

    Posts: 529

    Ach wat je voorlopig met een zak geld kan bewerkstelligen bij Cadillac.

    • + 1
    • 12 aug 2025 - 15:40
    • HarryLam

      Posts: 4.792

      Is logisch toch.................

      • + 0
      • 12 aug 2025 - 15:46
  • Roxas

    Posts: 39

    "Perez maakt F1-comeback en tekent contract bij Cadillac"
    "maar lijkt nu een contract te gaan tekenen bij het nieuwe team van Cadillac."

    Nep titel dus.

    • + 0
    • 12 aug 2025 - 16:54

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MX Sergio Perez -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land MX
  • Geb. datum 26 jan 1990 (35)
  • Geb. plaats Guadalajara, MX
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,73 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar