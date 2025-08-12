'Perez maakt F1-comeback en tekent contract bij Cadillac'

De kans is groot dat Sergio Perez volgend jaar zijn comeback gaat maken in de Formule 1. De Mexicaan verloor vorig jaar zijn zitje bij Red Bull, maar lijkt nu een contract te gaan tekenen bij het nieuwe team van Cadillac.

Perez kende vorig jaar een dramatisch seizoen in de Formule 1. De Mexicaanse coureur was bij Red Bull niet in staat om Max Verstappen bij te houden, en hij leek niet in staat te zijn om het tij te keren. Eind vorig jaar maakte Red Bull zijn vertrek bekend, en Perez liet zich daarna niet meer zien in de paddock. Wel werd duidelijk dat hij graag wil terugkeren in de Formule 1.

Deal met Cadillac

Hij werd in verband gebracht met meerdere teams, en volgens PlanetF1 heeft Perez nu een deal gesloten met een nieuwe werkgever. Volgens het medium heeft hij een overeenkomst bereikt met het nieuwe team van Cadillac. De Amerikaanse renstal debuteert volgend jaar op de grid, en de commercieel aantrekkelijke Perez past perfect in het plaatje.

Aankondiging in Monza

Volgens PlanetF1 is het de verwachting dat Cadillac in de komende weken met een aankondiging komt. Het medium suggereert dat de deal bekend zal worden gemaakt tijdens de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza. Deze race staat op de planning in het eerste weekend van september, en is het tweede raceweekend na de zomerstop.

Wie wordt de tweede coureur van Cadillac?

Eerder lekte al uit dat Perez een nieuwe manager heeft aangetrokken, en volgens PlanetF1 hebben ze het hele jaar naar verschillende opties gekeken. Ze zouden het hele jaar in contact hebben gestaan met Cadillac. De Amerikaanse renstal debuteert volgend jaar in de Formule 1, en ze zijn zeer ambitieus. In hun eerste jaren gaan ze rijden met Ferrari-krachtbronnen, en naast Perez wordt ook Valtteri Bottas gezien als een kanshebber voor een zitje.