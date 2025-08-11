Comeback lonkt: Perez zet belangrijke stap richting de toekomst

Sergio Perez staat dit jaar aan de zijlijn, maar hoopt volgend jaar terug te keren in de Formule 1. De Mexicaan wordt in verband gebracht met een contract bij Cadillac, en hij lijkt nu een grote verandering te hebben doorgevoerd in zijn managementteam.

Perez verloor eind vorig jaar zijn zitje bij het team van Red Bull Racing. De Mexicaan nam een sabbatical, maar sloot een terugkeer in de Formule 1 nooit uit. Perez werd in verband gebracht met een mogelijk zitje bij Alpine, terwijl zijn naam ook nadrukkelijk wordt genoemd bij het nieuwe team van Cadillac. In de afgelopen weken was het stil, maar hij lijkt nu te hebben ingegrepen in zijn entourage.

Opvallende onthulling

Perez' voormalig vertrouweling Xavi Martos doet een opvallende onthulling in de podcast Duralavita. Hij wijst naar het management van Perez: "Ik kijk er nu als toeschouwer naar, maar mensen hebben het hier nog nooit over gehad. Sergio heeft een nieuwe manager, ik weet niet of je dat al hebt gehoord? Voorheen werkte hij samen met Julian Jakobi, maar hij heeft nu iemand anders."

Nieuwe manager

Perez zou nu een samenwerking zijn aangegaan met de Libanese oud-coureur Khalil Beschir. Hij richtte zich na zijn loopbaan in de autosport op het helpen van andere coureurs.

Volgens Martos zegt dit veel over de situatie waarin Perez zich bevindt. Hij gaat op geheimzinnige wijze verder met zijn verhaal: "Ik denk dat dat een antwoord is op alle vragen die nu rondgaan. Als je zou willen stoppen met racen, dan ga je niet in zee met een nieuwe manager. Dat zou althans niet in mij zijn opgekomen."

Perez wordt gezien als één van de favorieten voor een zitje bij Cadillac. De Amerikaanse renstal debuteert volgend jaar in de Formule 1, en ze azen direct op succes. Een andere naam die veelvuldig wordt genoemd is die van Valtteri Bottas.