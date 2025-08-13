Trotse Piastri onthult belangrijke ontwikkeling in titelstrijd

Oscar Piastri wordt gezien als de grote favoriet voor de wereldtitel. De Australiër voert halverwege het seizoen het wereldkampioenschap aan, en vecht vooral met zijn teamgenoot Lando Norris. Piastri is blij met zijn vorm, en legt uit op welke manier hij zich heeft ontwikkeld.

Piastri heeft dit seizoen al zes Grands Prix op zijn naam geschreven. De Australische McLaren-coureur doet het daarmee net iets beter dan zijn teamgenoot Lando Norris, dit tot nu toe vijf races op zijn naam heeft geschreven. Ook in het wereldkampioenschap blijft Piastri zijn teammaat net voor. Hij staat nu op 284 WK-punten, terwijl Norris 275 punten bij elkaar heeft gereden.

Ontwikkeling

Piastri is redelijk tevreden met de dingen die hij laat zien op de baan. Hij legt aan de site van de Formule 1 uit dat hij steeds beter is geworden: "Ik heb me op veel gebieden een beetje ontwikkeld. Vorig jaar had ik het gevoel dat ik een aantal weekenden had die heel sterk waren en dat ik op mijn goede dagen races kon winnen. Daartussen zaten echter veel gemiddelde dagen en soms zelfs slechte dagen."

Veel goede dagen

Dit seizoen is het een ander liedje, en maakt Piastri veel minder fouten. Het is iets waar hij het zelf ook mee eens is: "Dit jaar heb ik veel meer goede dagen gehad. Ik heb me als coureur verbeterd en ik denk dat ik er vaker in slaag op dichter bij mijn plafond te komen. Dat is het grootste verschil geweest."

"Het komt niet door één specifiek aspect, maar door naar veel verschillende dingen te kijken. Het steeds vaker kunnen bereiken van wat ik als de beste versie van mezelf beschouw, dat heeft echt het verschil gemaakt."

Wat is er nodig voor de titel?

Piastri weet dan ook wat hij nodig heeft in de titelrace: "Je moet sneller zijn dan iedereen om je heen en zo min mogelijk fouten maken. Dat aspect verandert eigenlijk niet. Zoals ik al zei: het is geweldig om consistent te zijn, maar als je consequent wordt verslagen, dan is dat geen recept om kampioen te worden."

"Het is een kwestie van de juiste balans vinden tussen beide. Als je een robot zou zijn, dan zou je zo snel mogelijk kunnen zijn en nul fouten maken. We zijn echter allemaal mensen, dus dat is gewoon onmogelijk. Er zal altijd een element zijn om fouten te minimaliseren, maar je moe ook snel zijn en je kunt niet achterover leunen. Als je die aanpak kiest, dan word je uiteindelijk verslagen."