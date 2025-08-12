user icon
Lando Norris gespot in Nederland: opnames in hartje Amsterdam

Lando Norris gespot in Nederland: opnames in hartje Amsterdam
  Gepubliceerd op 12 aug 2025 10:46
  • comments 8
  Door: Bob Plaizier

De Formule 1-wereld geniet momenteel van een welverdiende zomervakantie. Pas eind deze maand moeten de coureurs weer de baan op in Zandvoort. Lando Norris was deze week al in Nederland, waar hij in Amsterdam bezig was met opnames voor waarschijnlijk een reclamespotje.

Na de Hongaarse Grand Prix begon voor veel coureurs de zomervakantie. Een aantal van hen bleef op de Hungaroring voor een bandentest, terwijl anderen direct de koffers pakten. Max Verstappen werd bijvoorbeeld gespot in Portugal, waar hij vakantie vierde met zijn gezin. George Russell testte zijn nieuwe boot uit, terwijl Lando Norris zich bezighoudt met andere zaken.

Acteur

De Britse McLaren-coureur moest namelijk aan het werk. Het lijkt er niet op dat het gaat om werkzaamheden van McLaren, want Norris werd gespot in Nederland. Op maandag verschenen er beelden waarop te zien was dat Norris bezig was met opnames in het centrum van Amsterdam. Met een camera in de hand loopt hij over straat, terwijl een filmploeg zijn bezigheden vastlegt. Het leek erop dat er meerdere opnames werden gemaakt.

Bekende locatie

De opnames werden gemaakt voor de deur van het Waldorf Astoria Hotel in het centrum van de stad. Het hotel is eigendom van de hotelketen Hilton, wat weer een sponsor is van het team van McLaren. Wat het doel is van de beelden, zal later blijken. Voor Norris is Amsterdam in ieder geval geen onbekend terrein, hij vierde hier vorig jaar Koningsdag met zijn goede vriend Martin Garrix. Hij raakte toen gewond aan zijn neus, al had dit geen invloed op zijn sportieve prestaties.

Jacht op de titel

Norris is later deze maand weer in Nederland te bewonderen. Op het circuit van Zandvoort gaat hij verder met de jacht op zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat momenteel op de tweede plaats met 275 WK-punten, terwijl zijn teamgenoot Oscar Piastri de titelstrijd aanvoert met 284 punten.

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.052

"Ik had zeer goede verhalen gehoord van iemand uit Nederland over 'n vrouw van plezier, Natte Nel junior, die ik met eigen ogen en ballen wilde aanschouwen.
Die ouwe man waar ik het over heb heeft niet overdreven zeg, wat kan ze verschrikkelijk veel met haar mond."...aldus 'n lege en tevreden La... [Lees verder]

  • 2
  • 12 aug 2025 - 11:20
Reacties (8)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.052

    "Ik had zeer goede verhalen gehoord van iemand uit Nederland over 'n vrouw van plezier, Natte Nel junior, die ik met eigen ogen en ballen wilde aanschouwen.
    Die ouwe man waar ik het over heb heeft niet overdreven zeg, wat kan ze verschrikkelijk veel met haar mond."...aldus 'n lege en tevreden Lando vanuit Amsterdam.

    • + 2
    • 12 aug 2025 - 11:20
  • gridiron

    Posts: 2.739

    Het lijkt er niet op dat het gaat om werkzaamheden van McLaren, want Norris werd gespot in Nederland.
    Als het activiteiten zijn voor een sponsor zijn dat toch ook werkzaamheden voor McLaren.

    • + 0
    • 12 aug 2025 - 12:12
    • Pietje Bell

      Posts: 30.376

      Een voorbijganger maakte deze foto. Norris maakt vaak re.cl.ame voor deze firma waar hij de koffers van gebruikt, Tumitravel:

      https://pbs.twimg(.)com/media/GyIJ-AdaEAUW_pX?format=jpg

      https://www.instagram(.)com/p/DJIO0t_P_se/

      FF haakjes, want mijn vorige linken hangen nog steeds in het filter.

      • + 0
      • 12 aug 2025 - 12:31
    • Pietje Bell

      Posts: 30.376

      Ik kan me nog herinneren dat in Hengelo een zaak met dat merk zat en die blijkt er nog steeds te zitten:
      Engbers Bags Travel & More
      Nieuwstraat 67
      7551 CV, Hengelo

      Niet bepaald goedkoop voor een handbagage koffertje:

      https://nl.tumi(.)com/bagage/handbagage/

      • + 0
      • 12 aug 2025 - 12:39
    • Joeppp

      Posts: 8.011

      Goh, een koffer.

      • + 0
      • 12 aug 2025 - 13:09
    • Pietje Bell

      Posts: 30.376

      Ja, wat is daar mee @Joeppp? Mag Lando geen re.cl.ame maken voor dat merk hier in Nederland?

      • + 0
      • 12 aug 2025 - 13:12
    • Larry Perkins

      Posts: 59.074

      Het hoort er gewoon allemaal bij, in het leven van een topsporter, inclusief het voorlezen van een stompzinnige tekst bij een filmpje...

      (ik bedoel deze: https://www.instagram(.)com/p/DJIO0t_P_se/)

      • + 0
      • 12 aug 2025 - 13:46
    • Joeppp

      Posts: 8.011

      Zal toch wel Pietje, anders zou hij het niet doen. Ik ken alleen niks zo saai als een koffer en had er geen weet van dat je dure en goedkope koffers hebt, De duurdere worden dan aangeprezen door dure modellen zoals als Lando Norris die er veel geld voor wil hebben. Voor mij is een koffer een ding dat ik volprop zonder over na te denken welke kleur hij heeft of hoe hij eruitziet. Hij moet groot zijn en de bagagebanden op vleigvelden overleven. Tot zover mijn interesse in koffers.

      • + 0
      • 12 aug 2025 - 16:04

