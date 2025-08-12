Lando Norris gespot in Nederland: opnames in hartje Amsterdam

De Formule 1-wereld geniet momenteel van een welverdiende zomervakantie. Pas eind deze maand moeten de coureurs weer de baan op in Zandvoort. Lando Norris was deze week al in Nederland, waar hij in Amsterdam bezig was met opnames voor waarschijnlijk een reclamespotje.

Na de Hongaarse Grand Prix begon voor veel coureurs de zomervakantie. Een aantal van hen bleef op de Hungaroring voor een bandentest, terwijl anderen direct de koffers pakten. Max Verstappen werd bijvoorbeeld gespot in Portugal, waar hij vakantie vierde met zijn gezin. George Russell testte zijn nieuwe boot uit, terwijl Lando Norris zich bezighoudt met andere zaken.

Acteur

De Britse McLaren-coureur moest namelijk aan het werk. Het lijkt er niet op dat het gaat om werkzaamheden van McLaren, want Norris werd gespot in Nederland. Op maandag verschenen er beelden waarop te zien was dat Norris bezig was met opnames in het centrum van Amsterdam. Met een camera in de hand loopt hij over straat, terwijl een filmploeg zijn bezigheden vastlegt. Het leek erop dat er meerdere opnames werden gemaakt.

Bekende locatie

De opnames werden gemaakt voor de deur van het Waldorf Astoria Hotel in het centrum van de stad. Het hotel is eigendom van de hotelketen Hilton, wat weer een sponsor is van het team van McLaren. Wat het doel is van de beelden, zal later blijken. Voor Norris is Amsterdam in ieder geval geen onbekend terrein, hij vierde hier vorig jaar Koningsdag met zijn goede vriend Martin Garrix. Hij raakte toen gewond aan zijn neus, al had dit geen invloed op zijn sportieve prestaties.

Jacht op de titel

Norris is later deze maand weer in Nederland te bewonderen. Op het circuit van Zandvoort gaat hij verder met de jacht op zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat momenteel op de tweede plaats met 275 WK-punten, terwijl zijn teamgenoot Oscar Piastri de titelstrijd aanvoert met 284 punten.