Vasseur ziet Red Bull als voorbeeld voor Ferrari

Het team van Ferrari maakte vlak voor de zomerstop bekend dat ze het contract van teambaas Frédéric Vasseur hebben verlengd. De Fransman moet Ferrari aan een nieuwe titel gaan helpen, maar hij is al enkele jaren bezig. Volgens Vasseur kost zoiets tijd, en hij gebruikt Red Bull als voorbeeld.

Vasseur is sinds 2023 de teambaas van het team van Ferrari. Onder zijn leiding werden er meerdere races gewonnen, maar een titel is er nog niet gepakt. Vorig jaar kwamen ze dicht bij de constructeurstitel, maar verloren ze in Abu Dhabi de titelstrijd van het sterkere McLaren.

Ferrari staat al geruime tijd droog. Het legendarische team werd in 2008 voor het laatst constructeurskampioen, en pakte in 2007 voor het laatst de wereldtitel met Kimi Räikkönen. In de jaren daarna werden er wel races gewonnen, maar de titel dus niet.

Vergelijking met Horner en Todt

Vasseur wil Ferrari nieuwe successen bezorgen, en zijn nieuwe contract geeft hem die kans. Volgens de Fransman is het niet vreemd dat ze lang moeten wachten, zo legt hij uit in een interview op de site van de Formule 1: "Ik ben er echt van overtuigd dat het tijd kost. Het kost tijd bij Ferrari, maar eigenlijk overal in het algemeen."

"Als je kijkt naar de mooie verhalen in de Formule 1: toen Christian Horner bij Red Bull kwam of Jean Todt bij Ferrari, het heeft bij al die succesverhalen tijd gekost voordat de eerste overwinning kwam."

Team op bouwen

Vasseur stelt dat het veel tijd kost om echt te groeien. Hij gaat verder met zijn verhaal: "Je hebt een paar jaar nodig om een team op te bouwen, om mensen aan te trekken die je om je heen wil hebben en dan kost het ook tijd om goed samen te werken. We willen allemaal heel erg flexibel zijn in de Formule 1. De realiteit is echter dat er veel weerstand in het systeem zit."