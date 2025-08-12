user icon
Vasseur ziet Red Bull als voorbeeld voor Ferrari

Vasseur ziet Red Bull als voorbeeld voor Ferrari
  • Gepubliceerd op 12 aug 2025 12:46
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Ferrari maakte vlak voor de zomerstop bekend dat ze het contract van teambaas Frédéric Vasseur hebben verlengd. De Fransman moet Ferrari aan een nieuwe titel gaan helpen, maar hij is al enkele jaren bezig. Volgens Vasseur kost zoiets tijd, en hij gebruikt Red Bull als voorbeeld.

Vasseur is sinds 2023 de teambaas van het team van Ferrari. Onder zijn leiding werden er meerdere races gewonnen, maar een titel is er nog niet gepakt. Vorig jaar kwamen ze dicht bij de constructeurstitel, maar verloren ze in Abu Dhabi de titelstrijd van het sterkere McLaren.

Ferrari staat al geruime tijd droog. Het legendarische team werd in 2008 voor het laatst constructeurskampioen, en pakte in 2007 voor het laatst de wereldtitel met Kimi Räikkönen. In de jaren daarna werden er wel races gewonnen, maar de titel dus niet.

Vergelijking met Horner en Todt

Vasseur wil Ferrari nieuwe successen bezorgen, en zijn nieuwe contract geeft hem die kans. Volgens de Fransman is het niet vreemd dat ze lang moeten wachten, zo legt hij uit in een interview op de site van de Formule 1: "Ik ben er echt van overtuigd dat het tijd kost. Het kost tijd bij Ferrari, maar eigenlijk overal in het algemeen."

"Als je kijkt naar de mooie verhalen in de Formule 1: toen Christian Horner bij Red Bull kwam of Jean Todt bij Ferrari, het heeft bij al die succesverhalen tijd gekost voordat de eerste overwinning kwam."

Team op bouwen

Vasseur stelt dat het veel tijd kost om echt te groeien. Hij gaat verder met zijn verhaal: "Je hebt een paar jaar nodig om een team op te bouwen, om mensen aan te trekken die je om je heen wil hebben en dan kost het ook tijd om goed samen te werken. We willen allemaal heel erg flexibel zijn in de Formule 1. De realiteit is echter dat er veel weerstand in het systeem zit."

jd2000

Posts: 7.231

Dit geeft meteen de treurigheid van Ferrari aan. Een iconisch merk in de F1 neemt RB als voorbeeld. Als je met zo'n lange geschiedenis in de F1 nog voorbeelden moet hebben dan is het niet best,

  • 2
  • 12 aug 2025 - 13:31
Reacties (3)

  • jd2000

    Posts: 7.229

    Dit geeft meteen de treurigheid van Ferrari aan. Een iconisch merk in de F1 neemt RB als voorbeeld. Als je met zo'n lange geschiedenis in de F1 nog voorbeelden moet hebben dan is het niet best,

    • + 2
    • 12 aug 2025 - 13:31
  • powered by bye

    Posts: 476

    Nog een clown erbij en het circus is compleet dat zegt ie eigenlijk

    • + 1
    • 12 aug 2025 - 14:07
  • Larry Perkins

    Posts: 59.074

    Vervolg…

    Voorlopig heeft Vasseur ook de tijd gekregen van het Ferrari-bestuur, aangezien zijn contract onlangs met meerdere jaren is verlengd - ook al is een specifieke einddatum niet gedeeld.
    De Fransman heeft nu als voornaamste taak om Ferrari succesvol te maken nu het nieuwe tijdperk rap nadert. Vanaf 2026 zijn er nieuwe technische regels van kracht en dat biedt de teams volop kansen om de grijze gebieden te verkennen en een grote voorsprong op te bouwen. Vasseur benadrukt dat Ferrari een "duidelijke ambitie en een duidelijk doel" voor ogen heeft.

    "Iedereen binnen het bedrijf staat achter dit project alle neuzen staan dezelfde kant op", stelt Vasseur. "En dat is waarschijnlijk het beste gevoel: als je een doel hebt en iedereen is ervan overtuigd dat we het kunnen bereiken, dat we ervoor kunnen gaan, en dat we allemaal in dezelfde richting werken.
    Het is geen geheim dat Ferrari weer wil winnen, maar we hebben een doel, en dat doel is heel, heel duidelijk. We zetten alles op alles om dat te bereiken.
    Het is voldoende als doel dat we allemaal het kampioenschap willen winnen. We hebben overal een behoorlijke stap vooruit gezet, maar nu hebben we misschien nog wat meer tijd nodig om alles samen te brengen - en de uitdaging van 2026 is een mooie kans." (MS)

    • + 0
    • 12 aug 2025 - 15:10

