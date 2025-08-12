user icon
icon

Herbert ziet groot voordeel Verstappen: "Haat het om dat te zeggen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Herbert ziet groot voordeel Verstappen: "Haat het om dat te zeggen"
  • Gepubliceerd op 12 aug 2025 11:22
  • comments 7
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen lijkt soms wel dag en nacht bezig te zijn met racen. Naast de Formule 1 heeft hij immers ook een bovengemiddelde interesse in het simracen. Johnny Herbert haat het om het toe te geven, maar hij denkt dat Verstappen hier een groot voordeel uit haalt.

Verstappen kruipt in zijn vrije tijd regelmatig achter het stuur. Soms neemt hij plaats in GT3-bolides van zijn eigen raceteam, en soms brengt hij hele dagen door in zijn simulator in zijn appartement in Monaco. Voor Verstappen is dit een groot voordeel, en het hielp hem bijvoorbeeld bij het onder de knie krijgen van de Nürburgring Nordschleife voordat hij hier een testdag afwerkte.

Meer over Max Verstappen 'Max Verstappen en Kelly Piquet kopen stuk grond in Portugal voor speciaal project'

'Max Verstappen en Kelly Piquet kopen stuk grond in Portugal voor speciaal project'

8 aug
 Norris maakt zich grote zorgen over Verstappen

Norris maakt zich grote zorgen over Verstappen

1 aug

Wat is het voordeel van simracen?

Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert stelt dat het simracen een voordeel is. Bij Thunderpick legt Herbert het uit: "Ik haat het om het te zeggen, want ik had nooit gedacht dat een simulator zo krachtig zou zijn. Het zorgt voor een andere dimensie en een andere capaciteit in je hersenen."

"Op de momenten dat ik ermee heb gereden, voelde ik een soort gevoelloosheid die inherent is aan een game. Maar die gevoelloosheid is iets wat ook in de realiteit gebeurt. Soms heb je een auto op een plek waar je hem niet goed voelt. Het gamen en het simracen geeft je dat gevoel."

Speciaal gevoel

Herbert stelt dan ook dat het Verstappen een voorsprong geeft: "Het is een gevoel waar je dan niet meer aan denkt, omdat je dit al hebt gevoeld. De personen die niet simracen, hebben dat gevoel niet. Als dat gevoel dan ontstaat, dan weten ze niet wat ze moeten doen."

"Omdat Max het zolang heeft gedaan, zit dat er gewoon. Hij hoeft er niet eens door na te denken, het gaat puur op instinct. Dat is een andere vaardigheid, een heel kleine vaardigheid, maar elke minimale winst is echt belangrijk. Het klopt dat die wereld absoluut een belangrijk onderdeel van de echte wereld is geworden en het werkt écht."

Larry Perkins

Posts: 59.074

Iedereen simracet maar sommigen zitten nog op het niveau Mario Kart.
Ik ga geen namen noemen want dat is l*llig voor Lewis...

  • 3
  • 12 aug 2025 - 13:54
F1 Nieuws Max Verstappen Johnny Herbert Red Bull Racing

Reacties (7)

Login om te reageren
  • gridiron

    Posts: 2.739

    De meeste rijders doen aan simracen in hun vrije tijd om scherp te blijven, heeft dit dan nog een "voordeel" van 1 racer op een andere racer.

    • + 1
    • 12 aug 2025 - 12:10
    • Lulham

      Posts: 371

      Klopt, maar Verstappen is ook daar beter in dan de anderen. Zijn voordeel komt uit meer talent hebben en harder werken.

      • + 1
      • 12 aug 2025 - 12:18
    • Larry Perkins

      Posts: 59.073

      Iedereen simracet maar sommigen zitten nog op het niveau Mario Kart.
      Ik ga geen namen noemen want dat is l*llig voor Lewis...

      • + 3
      • 12 aug 2025 - 13:54
    • F1jos

      Posts: 4.625

      Lullig dat Hsm toevallig ook de sim haat en dat heeft hij mede zijn titel gekost aan een sim expert.

      • + 0
      • 12 aug 2025 - 14:31
    • snailer

      Posts: 29.077

      Er zijn veel rijders uit de F1 die niet sim racen, gridiron.

      Om er een paar te noemen. En om even een onderscheid te maken. Dat F1 kampioenschap is verre van het echte profi sim racen. Dacht dat Albon en Leclerc dat een tijdje deden. En zoals gezegd. Niet te vergelijken met het echte sim racen.

      Maar om er een paar te noemen die het niet doen: Hamilton, Alonso, Albon, Leclerc, Norris (niet meer, is nu aan het golfen), Sainz, Hulk. Ik weet het overigens niet van allemaal. Gasly en Ocon geen idee of die si racen bijvoorbeeld. Ook niet Tsunoda.

      Het zijn er dus veel minder die het echt fanatiek doen. In ieder geval Bortoleto van de nieuwe garde en ik dacht ook gelezen te hebben dat Antonelli er tijd in steekt.

      • + 0
      • 12 aug 2025 - 14:51
  • jd2000

    Posts: 7.229

    Zo bijzonder is het niet. Denk dat bijna de gehele grid aan simracen doet op enkele bejaarde coureurs uitgezonderd.

    • + 0
    • 12 aug 2025 - 13:19
  • Larry Perkins

    Posts: 59.073

    Herbert: "Ik haat het om Verstappen een compliment te moeten maken."

    • + 1
    • 12 aug 2025 - 13:50

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar