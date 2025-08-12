Herbert ziet groot voordeel Verstappen: "Haat het om dat te zeggen"

Max Verstappen lijkt soms wel dag en nacht bezig te zijn met racen. Naast de Formule 1 heeft hij immers ook een bovengemiddelde interesse in het simracen. Johnny Herbert haat het om het toe te geven, maar hij denkt dat Verstappen hier een groot voordeel uit haalt.

Verstappen kruipt in zijn vrije tijd regelmatig achter het stuur. Soms neemt hij plaats in GT3-bolides van zijn eigen raceteam, en soms brengt hij hele dagen door in zijn simulator in zijn appartement in Monaco. Voor Verstappen is dit een groot voordeel, en het hielp hem bijvoorbeeld bij het onder de knie krijgen van de Nürburgring Nordschleife voordat hij hier een testdag afwerkte.

Wat is het voordeel van simracen?

Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert stelt dat het simracen een voordeel is. Bij Thunderpick legt Herbert het uit: "Ik haat het om het te zeggen, want ik had nooit gedacht dat een simulator zo krachtig zou zijn. Het zorgt voor een andere dimensie en een andere capaciteit in je hersenen."

"Op de momenten dat ik ermee heb gereden, voelde ik een soort gevoelloosheid die inherent is aan een game. Maar die gevoelloosheid is iets wat ook in de realiteit gebeurt. Soms heb je een auto op een plek waar je hem niet goed voelt. Het gamen en het simracen geeft je dat gevoel."

Speciaal gevoel

Herbert stelt dan ook dat het Verstappen een voorsprong geeft: "Het is een gevoel waar je dan niet meer aan denkt, omdat je dit al hebt gevoeld. De personen die niet simracen, hebben dat gevoel niet. Als dat gevoel dan ontstaat, dan weten ze niet wat ze moeten doen."

"Omdat Max het zolang heeft gedaan, zit dat er gewoon. Hij hoeft er niet eens door na te denken, het gaat puur op instinct. Dat is een andere vaardigheid, een heel kleine vaardigheid, maar elke minimale winst is echt belangrijk. Het klopt dat die wereld absoluut een belangrijk onderdeel van de echte wereld is geworden en het werkt écht."