Aston Martin focust zich volledig op 2026: "Anders hadden we een snellere auto"

Aston Martin-teambaas en CEO Andy Cowell heeft verteld waarom Adrian Newey zich alleen op 2026 richt. Aston Martin staat momenteel zesde in het constructeurskampioenschap.

In een interview vertelde hij over komend seizoen en de reden dat Newey zich volledig op 2026 richt en zich niet bemoeit met het huidige seizoen. Aston Martin weet het dit jaar nog niet aan elkaar te knopen.

Het allerbeste

Adrian Newey trad begin maart pas voor het eerst aan bij het team van Aston Martin. Na twintig jaar te hebben gewerkt bij Red Bull Racing werd het tijd voor de Brit om een nieuwe werkgever te hebben. Het werd Aston Martin. Newey heeft sinds de jaren '90 maar liefst veertien coureurskampioenschappen en twaalf constructeurskampioenschappen gewonnen.

In gesprek met de internationale media legt Cowell het uit: "Dit jaar is een enorme uitdaging, want we zijn hier, en wat we echt willen, is de snelste auto hebben," zei Cowell. "En als '26 er niet was geweest, zouden we vandaag zeker een snellere auto hebben."

Toekomst

"Als Adrian vanaf 1 maart al zijn energie had gestoken in het verbeteren van de auto van '25, ben ik er absoluut zeker van dat we vandaag verder naar voren op de grid zouden staan. Maar dat doen we niet; we richten ons op '26 en verder, omdat de investering zich pas na meer raceseizoenen en evenementen zal terugverdienen."

"En dat is een uitdaging. Op een zondagavond... zaterdag na de kwalificatie, zondag na een race, zijn we niet tevreden. Maandagochtend, we zijn niet tevreden. En dan pak je de kluslijst erbij en ga je verder."

Coureurs

Aston Martin kijkt dus vooral naar de toekomst van het team. Fernando Alonso en Lance Stroll blijven ook volgend seizoen coureurs van Aston Martin. Momenteel staan de twee coureurs op de elfde en twaalfde plek in het coureurskampioenschap. Als het aan Cowell ligt, staan de coureurs volgend seizoen stukken hoger.