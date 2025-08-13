user icon
icon

Aston Martin focust zich volledig op 2026: "Anders hadden we een snellere auto"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Aston Martin focust zich volledig op 2026: "Anders hadden we een snellere auto"
  • Gepubliceerd op 13 aug 2025 14:09
  • comments 2
  • Door: Jesse Jansen

Aston Martin-teambaas en CEO Andy Cowell heeft verteld waarom Adrian Newey zich alleen op 2026 richt. Aston Martin staat momenteel zesde in het constructeurskampioenschap. 

In een interview vertelde hij over komend seizoen en de reden dat Newey zich volledig op 2026 richt en zich niet bemoeit met het huidige seizoen. Aston Martin weet het dit jaar nog niet aan elkaar te knopen. 

Meer over Aston Martin 'Twee teams willen Mercedes-deal Russell kapen'

'Twee teams willen Mercedes-deal Russell kapen'

8 aug
 'Ruzie escaleert: Aston Martin boycot invloedrijke tv-zender'

'Ruzie escaleert: Aston Martin boycot invloedrijke tv-zender'

5 aug

Het allerbeste

Adrian Newey trad begin maart pas voor het eerst aan bij het team van Aston Martin. Na twintig jaar te hebben gewerkt bij Red Bull Racing werd het tijd voor de Brit om een nieuwe werkgever te hebben. Het werd Aston Martin. Newey heeft sinds de jaren '90 maar liefst veertien coureurskampioenschappen en twaalf constructeurskampioenschappen gewonnen. 

In gesprek met de internationale media legt Cowell het uit: "Dit jaar is een enorme uitdaging, want we zijn hier, en wat we echt willen, is de snelste auto hebben," zei Cowell. "En als '26 er niet was geweest, zouden we vandaag zeker een snellere auto hebben."

Toekomst

"Als Adrian vanaf 1 maart al zijn energie had gestoken in het verbeteren van de auto van '25, ben ik er absoluut zeker van dat we vandaag verder naar voren op de grid zouden staan. Maar dat doen we niet; we richten ons op '26 en verder, omdat de investering zich pas na meer raceseizoenen en evenementen zal terugverdienen."

"En dat is een uitdaging. Op een zondagavond... zaterdag na de kwalificatie, zondag na een race, zijn we niet tevreden. Maandagochtend, we zijn niet tevreden. En dan pak je de kluslijst erbij en ga je verder."

Coureurs

Aston Martin kijkt dus vooral naar de toekomst van het team. Fernando Alonso en Lance Stroll blijven ook volgend seizoen coureurs van Aston Martin. Momenteel staan de twee coureurs op de elfde en twaalfde plek in het coureurskampioenschap. Als het aan Cowell ligt, staan de coureurs volgend seizoen stukken hoger.

F1 Nieuws Adrian Newey Aston Martin

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 12.708

    Ben heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel benieuwd. Stel je voor dat Adrian gewoon een dominante auto bouwt en Alonso zijn derde titel pakt! Wat een feest zou dat zijn.

    • + 0
    • 13 aug 2025 - 14:13
    • misstappen

      Posts: 3.295

      ik zou het hem nog gunnen ook. El Plan strikes again..
      prachtig verhaal als het uit zou komen..

      • + 0
      • 13 aug 2025 - 14:27

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Adrian Newey -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 26 dec 1958 (66)
  • Geb. plaats Stratford-upon-Avon, Warwickshire, England, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar