user icon
icon

McLaren bereidt zich voor op ultieme nederlaag

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren bereidt zich voor op ultieme nederlaag
  • Gepubliceerd op 11 aug 2025 13:22
  • comments 15
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren is dit jaar oppermachtig in de Formule 1. De Britse renstal voert het constructeurskampioenschap aan en coureurs Oscar Piastri en Lando Norris vechten samen om de wereldtitel. CEO Zak Brown gaat met hen om tafel om alvast over een mogelijk titelfeest te praten.

De kans is groot dat één van de McLaren-coureurs er dit jaar met de wereldtitel vandoor gaat. Piastri en Norris hebben een enorme voorsprong op de rest van het veld, en ze verdelen de zeges. Piastri heeft momenteel een kleine voorsprong op Norris, en in de tweede helft van het seizoen kan er nog veel gaan gebeuren.

Meer over McLaren Norris maakt zich grote zorgen over Verstappen

Norris maakt zich grote zorgen over Verstappen

1 aug
 McLaren bibbert: Gaat Max Verstappen wraak nemen?

McLaren bibbert: Gaat Max Verstappen wraak nemen?

5 aug

Gesprekken voeren

Wat er ook gaat gebeuren, één van de McLaren-coureurs zal na dit seizoen zwaar teleurgesteld zijn. CEO Zak Brown realiseert zich dit, en laat aan The Race weten dat ze hier werk van maken: "We gaan met ze zitten en een gesprek voeren. 'Als één van jullie gaat winnen, dan is het de beste dag van je leven, en één van jullie gaat verliezen. Hoe wil je dat we daarmee omgaan? Wil je dat we op en neer gaan springen en een feestje gaan vieren met de gast die heeft gewonnen?'"

Als McLaren een uitbundig titelfeestje gaat vieren met één van de coureurs, dan kan dit een negatief effect hebben de beeldvorming. Er kan dan bijvoorbeeld worden gesuggereerd dat ze een coureur voorttrekken, of juist niet.

'Wij denken aan onze mensen'

Brown weet dit, en denkt vooral aan zijn coureurs. Hij wil dat alles van tevoren is afgesproken: "We zijn ons daar volledig van bewust en we voelen aan hoe ze de situatie willen vieren. En ik denk dat we gewoon echt met de coureurs om tafel gaan zitten, en tot een overeenkomst gaan komen. 'Eén van jullie wordt geen kampioen. Hoe willen jullie dat we daarmee omgaan?' Zo denken wij. Het komt er gewoon op neer dat we aan onze mensen denken."

Larry Perkins

Posts: 59.046

In padel inderdaad, Max is niet zo goed in balsporten...

  • 4
  • 11 aug 2025 - 14:05
F1 Nieuws Lando Norris Zak Brown Oscar Piastri McLaren

Reacties (15)

Login om te reageren
  • jd2000

    Posts: 7.220

    Tsja,hoe gaat Zak dit oplossen? In psychologie zijn Amerikanen nou niet echt thuis. Dus het wordt keihard gevierd en dus dikke pech voor de verliezer. Had hij maar beter moeten presteren.

    • + 1
    • 11 aug 2025 - 13:38
  • ViggenneggiV

    Posts: 2.941

    Laat ze dan beiden geen WDC worden. Hoeven dit soort 'moeilijke' gesprekken ook niet gevoerd te worden

    • + 1
    • 11 aug 2025 - 13:38
  • Larry Perkins

    Posts: 59.046

    "McLaren bereidt zich voor op ultieme nederlaag."

    Voor de duidelijkheid, dit is géén onthulling maar slechts een simpele mededeling.
    Pas vanmiddag na 16.00 uur kunnen mogelijk(!) we weer een onthulling verwachten, toch weer iets om naar uit te kijken...

    • + 1
    • 11 aug 2025 - 13:45
  • Supa

    Posts: 2.612

    Momenteel zijn Piastri en Norris beter dan Max.

    • + 3
    • 11 aug 2025 - 13:54
    • Larry Perkins

      Posts: 59.046

      In padel inderdaad, Max is niet zo goed in balsporten...

      • + 4
      • 11 aug 2025 - 14:05
    • Pietje Bell

      Posts: 30.357

      Qua golfen is Max helemaal een puinhoop!

      • + 2
      • 11 aug 2025 - 14:25
    • Lulham

      Posts: 361

      Sneller =/= beter.

      Ze zijn wel beter dan Hamilton, het uitgerangeerde voormalige geitje.

      • + 0
      • 11 aug 2025 - 16:29
  • snailer

    Posts: 29.069

    De ultieme nederlaag van McLaren was niet eens vorig jaar. Hoewel dat ook een fli ke was omdat ze gewoon alle 2 de titels hadden moeten halen.
    De echte grootste nederlaag was na spy gate.

    • + 0
    • 11 aug 2025 - 13:59
    • Mr Marly

      Posts: 7.766

      Ik als fan vond vorig seizoen geweldig en voelde absoluut niet als nederlaag. Na 25 jaar de constructeurstitel binnenhalen was een prestatie van formaat, zeker met het begin van het seizoen in ogenschouw genomen. Zijn er überhaupt fans van McLaren of Norris die vorig seizoen als nederlaag ervaarde?

      • + 3
      • 11 aug 2025 - 14:28
    • Larry Perkins

      Posts: 59.046

      Ik vond vorig seizoen ook geweldig, vooral de GP van Brazilië!

      • + 1
      • 11 aug 2025 - 14:35
    • snailer

      Posts: 29.069

      Zo kan je het ook bekijken. En Verstappen had geluk met de 3 regen races vorig jaar waar hij een swing in punten van minstens 70 heeft gemaakt.
      De issue is dat Norris met gemak kampioen had moeten worden. Aantal fouten van hem, een paar van het team en een paar van de voorzienigheid.

      Het was voor mij een groot verlies. Brown verdiende de twee overwinningen.

      • + 1
      • 11 aug 2025 - 14:35
    • Mr Marly

      Posts: 7.766

      Nou Larry, niks dan lof voor Max hij had een voortreffelijke seizoen met inderdaad Brazilië als hoogtepunt, vervloekte Max wel tijdens zijn incident met Piastri in Abu Dhabi, maar goed de beste coureur en het beste team hebben een prijs gepakt. Als fan van McLaren en de sport kon ik hier prima mee leven.

      • + 2
      • 11 aug 2025 - 14:43
    • Larry Perkins

      Posts: 59.046

      Ja, Max in Abu Dhabi was niet iets om trots op te zijn en dat was hij ook niet.

      McLaren heeft vorig seizoen een geweldige stap gemaakt en dat dit seizoen verder uitgebouwd, dat is een enorme prestatie!

      • + 1
      • 11 aug 2025 - 15:04
  • 919

    Posts: 3.619

    ”Het komt er gewoon op neer dat we aan onze mensen denken."

    Echt, wie slikt dat nou als antwoord op;

    ”Als McLaren een uitbundig titelfeestje gaat vieren met één van de coureurs, dan kan dit een negatief effect hebben de beeldvorming.”

    Om beeldvorming te voorkomen komen we nu alvast met beeldvorming, om beeldvorming te voorkomen.

    🤷

    • + 1
    • 11 aug 2025 - 14:18
  • schwantz34

    Posts: 40.623

    Zak kan er tot Sint Juttemis over loelen met Lando en Oscar, maar aan het eind van de rit is het straatfeest aan de ene kant van de garage en een grafstemming aan de andere kant...

    • + 0
    • 11 aug 2025 - 16:25

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.282
  • Podiums 38
  • Grand Prix 142
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (25)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar