Het team van McLaren is dit jaar oppermachtig in de Formule 1. De Britse renstal voert het constructeurskampioenschap aan en coureurs Oscar Piastri en Lando Norris vechten samen om de wereldtitel. CEO Zak Brown gaat met hen om tafel om alvast over een mogelijk titelfeest te praten.

De kans is groot dat één van de McLaren-coureurs er dit jaar met de wereldtitel vandoor gaat. Piastri en Norris hebben een enorme voorsprong op de rest van het veld, en ze verdelen de zeges. Piastri heeft momenteel een kleine voorsprong op Norris, en in de tweede helft van het seizoen kan er nog veel gaan gebeuren.

Gesprekken voeren

Wat er ook gaat gebeuren, één van de McLaren-coureurs zal na dit seizoen zwaar teleurgesteld zijn. CEO Zak Brown realiseert zich dit, en laat aan The Race weten dat ze hier werk van maken: "We gaan met ze zitten en een gesprek voeren. 'Als één van jullie gaat winnen, dan is het de beste dag van je leven, en één van jullie gaat verliezen. Hoe wil je dat we daarmee omgaan? Wil je dat we op en neer gaan springen en een feestje gaan vieren met de gast die heeft gewonnen?'"

Als McLaren een uitbundig titelfeestje gaat vieren met één van de coureurs, dan kan dit een negatief effect hebben de beeldvorming. Er kan dan bijvoorbeeld worden gesuggereerd dat ze een coureur voorttrekken, of juist niet.

'Wij denken aan onze mensen'

Brown weet dit, en denkt vooral aan zijn coureurs. Hij wil dat alles van tevoren is afgesproken: "We zijn ons daar volledig van bewust en we voelen aan hoe ze de situatie willen vieren. En ik denk dat we gewoon echt met de coureurs om tafel gaan zitten, en tot een overeenkomst gaan komen. 'Eén van jullie wordt geen kampioen. Hoe willen jullie dat we daarmee omgaan?' Zo denken wij. Het komt er gewoon op neer dat we aan onze mensen denken."