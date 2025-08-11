user icon
icon

Norris en Piastri gaan legendarisch F1-record breken

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris en Piastri gaan legendarisch F1-record breken
  • Gepubliceerd op 11 aug 2025 11:22
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren is bezig met een ijzersterk seizoen in de Formule 1. Lando Norris en Oscar Piastri vechten vooral met elkaar, en ze staan vrijwel altijd op het podium. Ze zijn zelfs zo sterk bezig, dat ze een record van het iconische duo Ayrton Senna en Alain Prost uit de boeken kunnen rijden.

Piastri en Norris staan bij het ingaan van de zomerstop op de eerste en de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Beide coureurs stonden in de eerste helft van het seizoen twaalf keer op het podium, en daarmee deden ze het beter dan wie dan ook. Piastri wist zes keer te winnen, terwijl Norris vijfmaal als winnaar over de streep kwam.

Meer over Lando Norris Norris maakt zich grote zorgen over Verstappen

Norris maakt zich grote zorgen over Verstappen

1 aug
 Lando Norris passeert Charles Leclerc op eeuwige F1-ranglijst

Lando Norris passeert Charles Leclerc op eeuwige F1-ranglijst

7 aug

Geweldige cijfers

Hun voorsprong op de concurrentie is groot. Piastri voert de titelstrijd aan met 284 WK-punten, terwijl Norris op de tweede plaats staat met 275 punten achter zijn naam. Regerend wereldkampioen Max Verstappen staat op de derde plaats in het wereldkampioenschap met 187 WK-punten, en hij moet vrijwel elk weekend vechten om de kruimels.

In totaal heeft McLaren dit seizoen 24 keer op het podium gestaan. Het is een historische prestatie, en het seizoen is nog maar op de helft. De kans is groot dat Piastri en Norris na de zomerstop een teamrecord van de legendes Ayrton Senna en Alain Prost uit de boeken gaan rijden.

Record van Senna en Prost

In het historische seizoen 1988 waren Senna en Prost een klasse apart, en wisten ze bijna alle Grands Prix te winnen. Gezamenlijk kwamen ze tot 25 podiumplekken, en dat is nog steeds een teamrecord voor McLaren. Nu lijkt het erop dat Piastri en Norris dit waanzinnige record uit de boeken gaan rijden, waarmee ze het dominantste rijdersduo uit de geschiedenis van McLaren worden.

Als Piastri en Norris het teamrecord hebben gepakt, kunnen ze ook gaan jagen op het wereldrecord. Dat staat nog altijd om naam van Mercedes, dat in 2016 met Lewis Hamilton en Nico Rosberg 33 keer op het podium stond.

snailer

Posts: 29.067

Er worden wat legendes afgeslacht in F1. Hoop niet dat jullie het erg vinden dat ik niet heb gelezen welk record.

Het komt vanzelf in Wiki.

  • 2
  • 11 aug 2025 - 11:33
F1 Nieuws Lando Norris Oscar Piastri McLaren

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Sun-Tzu

    Posts: 3.528

    Jagen op het 'wereldrecord'? 😂😂😂

    • + 1
    • 11 aug 2025 - 11:28
  • snailer

    Posts: 29.067

    Er worden wat legendes afgeslacht in F1. Hoop niet dat jullie het erg vinden dat ik niet heb gelezen welk record.

    Het komt vanzelf in Wiki.

    • + 2
    • 11 aug 2025 - 11:33
  • HermanInDeZon

    Posts: 42

    Natuurlijk leuk voor de statisieken maar compleet waardeloos als je ziet hoeveel meer races er tegenwoordig zijn en hoeveel betrouwbaarder de auto's zijn :)

    Elke coureur die een half jaar in een middenveld team rondrijdt is tegenwoordig ook succesvoller dan Fangio omdat ie meer punten heeft gescoord in z'n carriere ;)

    • + 1
    • 11 aug 2025 - 11:40
    • bvonk2

      Posts: 35

      Is maar net hoe je er naar kijkt. Teams zitten nu veel dichter bij elkaar dus dan is het juist meer bijzonder om sneller te zijn en blijven. Vooral als dat team een klant motor heeft.

      • + 0
      • 11 aug 2025 - 12:52

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.282
  • Podiums 38
  • Grand Prix 142
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (25)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar