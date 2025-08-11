Norris en Piastri gaan legendarisch F1-record breken

Het team van McLaren is bezig met een ijzersterk seizoen in de Formule 1. Lando Norris en Oscar Piastri vechten vooral met elkaar, en ze staan vrijwel altijd op het podium. Ze zijn zelfs zo sterk bezig, dat ze een record van het iconische duo Ayrton Senna en Alain Prost uit de boeken kunnen rijden.

Piastri en Norris staan bij het ingaan van de zomerstop op de eerste en de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Beide coureurs stonden in de eerste helft van het seizoen twaalf keer op het podium, en daarmee deden ze het beter dan wie dan ook. Piastri wist zes keer te winnen, terwijl Norris vijfmaal als winnaar over de streep kwam.

Geweldige cijfers

Hun voorsprong op de concurrentie is groot. Piastri voert de titelstrijd aan met 284 WK-punten, terwijl Norris op de tweede plaats staat met 275 punten achter zijn naam. Regerend wereldkampioen Max Verstappen staat op de derde plaats in het wereldkampioenschap met 187 WK-punten, en hij moet vrijwel elk weekend vechten om de kruimels.

In totaal heeft McLaren dit seizoen 24 keer op het podium gestaan. Het is een historische prestatie, en het seizoen is nog maar op de helft. De kans is groot dat Piastri en Norris na de zomerstop een teamrecord van de legendes Ayrton Senna en Alain Prost uit de boeken gaan rijden.

Record van Senna en Prost

In het historische seizoen 1988 waren Senna en Prost een klasse apart, en wisten ze bijna alle Grands Prix te winnen. Gezamenlijk kwamen ze tot 25 podiumplekken, en dat is nog steeds een teamrecord voor McLaren. Nu lijkt het erop dat Piastri en Norris dit waanzinnige record uit de boeken gaan rijden, waarmee ze het dominantste rijdersduo uit de geschiedenis van McLaren worden.

Als Piastri en Norris het teamrecord hebben gepakt, kunnen ze ook gaan jagen op het wereldrecord. Dat staat nog altijd om naam van Mercedes, dat in 2016 met Lewis Hamilton en Nico Rosberg 33 keer op het podium stond.