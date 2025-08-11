Wolff looft Ferrari na ingrijpend besluit: "Andere keuze zou dom zijn"

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur verlengde vlak voor de zomerstop zijn contract bij de Italiaanse renstal. De Fransman zal ook de komende jaren werkzaam zijn in Maranello, en dat is volgens veel mensen een verstandige keuze. Volgens Toto Wolff zou het dom zijn geweest om Vasseur de deur te wijzen.

Het team van Ferrari beleeft een lastig seizoen in de Formule 1. Ze hebben nog geen Grand Prix gewonnen, en de achterstand op McLaren is zeer groot. De recent ontslagen Red Bull-teambaas Christian Horner werd al in verband gebracht met Ferrari, maar dat bleek allemaal niet te kloppen. Vasseur tekende een nieuw contract, en hij krijgt de taak om de Scuderia nieuwe successen te bezorgen.

'Dat zou heel erg dom zijn geweest'

Bij concurrent Mercedes hebben ze geen problemen met het nieuwe contract van Vasseur. Mercedes-teambaas Toto Wolff is stiekem een beetje fan van zijn Franse concullega, en hij spreekt zich uit bij La Gazzetta dello Sport: "Elke andere keuze zou echt heel erg dom zijn geweest. Ik ken Fred al sinds we begin twintig zijn en ik weet hoe waardevol hij is als autosportman. Ik ken zijn ondernemende visie en zijn krachten heel erg goed."

Een gelukstreffer

Wolff vindt het dan ook verstandig dat Ferrari-kopstuk John Elkann heeft besloten het contract met Vasseur te verlengen. De Oostenrijker gaat verder met zijn lofzang voor de teambaas van Ferrari: "Iemand zoals Fred in je team hebben is en gelukstreffer, en je moet niet vergeten hoe lang het duur in de Formule 1 om echt een succesvol project op te bouwen."

Strijd tussen Ferrari en Mercedes

Ferrari staat momenteel op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap met 260 WK-punten. Mercedes staat op de derde plaats met 236 WK-punten, en ze vechten dus vooral duels uit met de renstal van Vasseur. Beide teams hebben een enorme achterstand op McLaren, dat het kampioenschap aanvoert met 559 punten.