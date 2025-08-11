Herbert ziet Verstappen niet als opvolger van Hamilton

Lewis Hamilton zorgde in Hongarije voor de nodige ophef met een aantal bijzondere uitspraken. Na zijn teleurstellende kwalificatie zinspeelde hij op een vertrek bij Ferrari, maar dat leek eerder een uitspraak in emotie te zijn geweest. Johnny Herbert neemt het echter serieus, en hij denkt hardop na over een mogelijke opvolger.

Hamilton viel in Hongarije af in Q2 van de kwalificatie. Vol teleurstelling meldde hij zich daarna bij de mediapen, waar hij voor de camera van Sky Sports stelde dat hij nutteloos was. Hamilton praatte zichzelf de grond in en riep ook nog dat Ferrari een andere coureur nodig heeft. Het waren vreemde uitspraken, maar hij zal wel gewoon aan de start verschijnen in Zandvoort.

Wat bedoelde Hamilton?

Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert hoorde de woorden van Hamilton ook. Herbert vond het zorgwekkend, en gaf zijn kijk op de zaak bij Grosvenor Casino: "Ik weet niet zeker wat hij bedoelde. Eén manier waarop je het kan lezen, is dat er al gesproken wordt over het veranderen van de coureur."

Herbert ziet het als een kans om verder te speculeren over een mogelijke opvolger. "Is dat al iets waar over gesproken wordt? Misschien zeggen ze allebei wel dat de tijd gekomen is en dat het niet beter zal gaan. Ik denk niet dat Max Verstappen zijn opvolger zal worden."

Wie moet Hamilton opvolgen?

De Britse analist ziet een aantal andere kanshebbers: "Het wordt één van de jongere coureurs. Maar ik zag ook een interviewtje voorbij komen met Carlos Sainz. Hij zei dat hij best terug wilde gaan naar Ferrari als hij die kans zou krijgen. Carlos deed het daar echt briljant en hij hield Charles Leclerc ook onder controle. Hij is ook nog steeds jong. Hij doet het nog steeds goed, ook al heeft hij het een beetje lastig bij Williams, maar wij wisten hoe goed hij was bij Ferrari."