Herbert ziet Verstappen niet als opvolger van Hamilton
  • Gepubliceerd op 11 aug 2025 08:48
  • comments 8
  • Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton zorgde in Hongarije voor de nodige ophef met een aantal bijzondere uitspraken. Na zijn teleurstellende kwalificatie zinspeelde hij op een vertrek bij Ferrari, maar dat leek eerder een uitspraak in emotie te zijn geweest. Johnny Herbert neemt het echter serieus, en hij denkt hardop na over een mogelijke opvolger.

Hamilton viel in Hongarije af in Q2 van de kwalificatie. Vol teleurstelling meldde hij zich daarna bij de mediapen, waar hij voor de camera van Sky Sports stelde dat hij nutteloos was. Hamilton praatte zichzelf de grond in en riep ook nog dat Ferrari een andere coureur nodig heeft. Het waren vreemde uitspraken, maar hij zal wel gewoon aan de start verschijnen in Zandvoort.

Wat bedoelde Hamilton?

Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert hoorde de woorden van Hamilton ook. Herbert vond het zorgwekkend, en gaf zijn kijk op de zaak bij Grosvenor Casino: "Ik weet niet zeker wat hij bedoelde. Eén manier waarop je het kan lezen, is dat er al gesproken wordt over het veranderen van de coureur."

Max Verstappen

Herbert ziet het als een kans om verder te speculeren over een mogelijke opvolger. "Is dat al iets waar over gesproken wordt? Misschien zeggen ze allebei wel dat de tijd gekomen is en dat het niet beter zal gaan. Ik denk niet dat Max Verstappen zijn opvolger zal worden."

Wie moet Hamilton opvolgen?

De Britse analist ziet een aantal andere kanshebbers: "Het wordt één van de jongere coureurs. Maar ik zag ook een interviewtje voorbij komen met Carlos Sainz. Hij zei dat hij best terug wilde gaan naar Ferrari als hij die kans zou krijgen. Carlos deed het daar echt briljant en hij hield Charles Leclerc ook onder controle. Hij is ook nog steeds jong. Hij doet het nog steeds goed, ook al heeft hij het een beetje lastig bij Williams, maar wij wisten hoe goed hij was bij Ferrari."

snailer

Posts: 29.067

Verloren over 1 heel seizoen van Button. En die wordt hier een fake kampioen genoemd door sommigen.

Hamilton is veel vaker verslagen dan de Hamilton fans en de Britse pers lief is. Daarom spreken ze daar nooit over.

Hamilton is een groot rijder. Overduidelijk. EN iedereen die hem de beste vind... [Lees verder]

  • 4
  • 11 aug 2025 - 11:21
F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton Johnny Herbert Red Bull Racing Ferrari

Reacties (8)

Login om te reageren
  • 919

    Posts: 3.618

    Volgens mij is Ferrari wel gebaat bij 2 coureurs die verschillende prestaties neerzetten. Met twee coureurs die qua prestatie dicht bij elkaar zitten hebben ze weer moeite met dat ze elkaar in de haren zitten en men aan de muur soms te traag reageren met het maken van strategische keuzes, wat de algehele team prestaties niet ten goede komt. Dat zag je met de combinatie Sainz/Leclerc toch met enige regelmaat gebeuren.

    • + 0
    • 11 aug 2025 - 08:56
  • josdaboss

    Posts: 1.168

    Max hoeft ook niet de opvolger van Hamilton te zijn, de meesten zien Hamilton als een Guus Geluk, alleen in de beste auto kan hij bijna altijd winnen.. Oke Rosberg vergeten we even..

    • + 1
    • 11 aug 2025 - 10:48
    • HermanInDeZon

      Posts: 42

      Je bedoelt waarschijnlijk "een paar blinde fanboys zien Hamilton als ..."

      Hamilton heeft drie wereldkampioenen als teamgenoot gehad en verslagen (Button, Alonso, Rosberg).

      Zijn bijzonder weinig andere rijders die dat kunnen zeggen ... als je dan loopt te roepen dat hij een Guus Geluk is snap je natuurlijk helemaal niks van de sport of ben je toch wel minstens erg biased

      • + 0
      • 11 aug 2025 - 11:08
    • snailer

      Posts: 29.066

      Verloren over 1 heel seizoen van Button. En die wordt hier een fake kampioen genoemd door sommigen.

      Hamilton is veel vaker verslagen dan de Hamilton fans en de Britse pers lief is. Daarom spreken ze daar nooit over.

      Hamilton is een groot rijder. Overduidelijk. EN iedereen die hem de beste vindt is okay. Gelukkig zijn er een paar die een andere mening hebben.

      Van wat ik heb gezien in F1 vanaf zeg 1970 vind ik er 2 echt bovenuit steken. Schumacher en Verstappen. Dat zijn de echte game changers voor mij geweest.

      En ik wil altijd vinden dat Rindt dat ook was. Helaas overleed hij zo vroeg dat niemand het over hem heeft.
      Senna zit er dicht bij. En dan komt er een flinke groep rijders die het daaronde uit mogen vechten. Mogelijk wint Hamilton het van die rijders.

      Uiteraard zeer subjectief. Het is mijn waarheid.

      • + 4
      • 11 aug 2025 - 11:21
    • HermanInDeZon

      Posts: 42

      Dat Schumacher een stuk groter was dan Hamilton geef ik je gelijk in.
      Rindt is van voor mijn tijd, kan ik niets over zeggen

      Verstappen is goed op weg om een heel grote te worden. Zou hem wel graag eens bezig zien in een ander team of met nog een andere generatie wagens.
      Een Vettel heeft ook een aantal seizoenen gereden op een niveau dat we hem als potentieel bij de grootste ooit zouden mogen plaatsen en (naar mijn gevoel) is dat ook anders gebleken.
      Verder wil ik de vergelijking tussen de twee niet maken - is gewoon om aan te geven dat "de allergrootsten" toch iets is wat vooral over langere tijd en achteraf bepaald wordt

      Senna vind ik eerlijk gezegd een beetje moeilijk - had hem graag minstens een vol seizoen tegen Schumacher zien vechten om daar een definitief oordeel over te vellen (heeft helaas niet mogen zijn). Heb er eerlijk gezegd moeite mee om hem op dezelfde hoogte als een Schumacher te zetten omdat ik het gewoon een minder complete rijder vond


      Samengevat vind Hamilton zeker niet de beste, maar een "Guus Geluk" is een beetje mij een beetje te veel de andere kant uit ...

      • + 1
      • 11 aug 2025 - 11:31
    • snailer

      Posts: 29.066

      Ik was net zo groot fan van Senna als nu van Verstappen.
      Nu zoveel jaren later heeft hij een mythe status gekregen. Maar hij was absoluut niet foutloos. Heb hem ook hard zien crashen in de regen. Maar goed. Helaas heeft hij niet kunnen laten zien hoe goed hij daadwerkelijk kon worden. Hij had zelf de stap van naarling vriendelijk. En hij begon een echte leider te worden. Niet alleen door zijn uitstraling.

      Schumacher ben ik geen fan van geweest. Waarschijnlijk omdat het te kort op het wegvallen van Senna zat.

      Ik vind de twee vooral enorm compleet. Ik vermoed wel dat Verstappen zijn F1 carriere niet gaat afmaken. Een echte goat gaat door met F1 tot het gaatje. Als dat gebeurt, dan is hij niet de goat.
      Nog wel de meest complete racer samen met Schumacher.

      Nogmaals. Het is puur mijn subjectief oordeel. En ik gebruik mijn eigen meetcriteria. Ik kijk eigenlijk niet naar de stats. Meer naar de klasse binnen het team en op de baan.

      Een paar van de reden dat ik Hamilton niet zo hoog inschat als bijvoorbeeld Schumacher en Verstappen.
      - Hamilton is akelig vaak over een seizoen verslagen door zijn teamgenoot.
      - Meestal als het kampioenschap close is, dan Verlies Hamilton het kampioenschap. Zelfs rijdend in de gemiddeld beste auto. 1 maal zelfs van zijn teamgenoot.
      - En 1 die ik erg belangrijk vind. Hamilton zie ik als een groot regenrijder, maar niet van de agressieve klasse als Senna, Verstappen en Schumacher. Hamilton rijdt altijd zeer afwachtend in de regen en zit de ellende uit tot anderen zichzelf uitschakelen. Als hij op de limiet gaat in de regen, dan crasht hij vaak. Of hij spint. Denk maar 2 maal in 2019 en de tweede race van 2021. De drie anderen rijden zeer aanvallend in de regen. Wederom puur subjectief en gebaseerd op mijn eigen criteria.

      En iedereen die een andere mening heeft is verder goed.

      Ik snap dat je Schumacher de beste vind.

      En om even op Rindt terug te komen. Dat was een rete snelle rijder die altijd in de aanval ging. Hij had ook een enorme wil om te winnen. Dat laatste werd hem falaal. In italie besloot hij zonder vleugel te rijden voor meer topsnelheid. Zijn teamgenoot weigerde dat uit veiligheidsoverweging. Hij vertelde nog niet zo heel lang geleden in een docu (dacht dat het een docu was) dat hij bij Rindt aan het eind van het rechte stuk de achterkant zag uitstappen. Dat was de fatale crash waar Rindt de geest gaf.
      Hij werd postuum wereldkampioen. Als ik alle verhalen moet geloven was hij ook zeer gelifd onder de mede rijders. Dus ook hij, net als Verstappen en Schumacher, waren buiten het racen vrij bescheiden. Ook een familieman. Zijn vrouw was trouwens op het circuti tijdens zijn fatale crash.

      • + 0
      • 11 aug 2025 - 12:05
  • HermanInDeZon

    Posts: 42

    Zou erg mooi voor de sport zijn moest Verstappen ooit voor Ferrari rijden

    Blijft toch gewoon een mytisch merk ... ik denk dat het zijn carrière echt iets extra zou geven moest hij ook daar nog een titel kunnen halen

    • + 1
    • 11 aug 2025 - 11:13
  • Danimal5981

    Posts: 671

    Puur vanwege zijn (deels) Italiaanse afkomst zou het mooi zijn Piastri ooit in de Ferrari te zien rijden. Waarom dan geen Antonelli? Die moet zich nog eerst bewijzen: na een veelbelovend begin, is hij ietwat weggezakt (wat geen schande is voor iemand van zijn leeftijd). Verder zou ik geen moment twijfelen over Gabi Bortoleto: die mag meteen plaatnemen. Zeer compleet en onderschat talent.

    Verstappen? Heel moeilijk hem voor te stellen in een team zonder Rode Stier. Allicht in 2027 naar Aston Martin-Honda. Op één of andere manier lijkt me een rebelse Briatore-Verstappen combi ook ontzettend vermakelijk om naar te kijken. Maar bij 'onze' Scuderia zie ik hem (als persoon) niet meteen passen. Lewis Hamilton trouwens ook niet.

    • + 0
    • 11 aug 2025 - 12:06

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

