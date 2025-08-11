user icon
'Red Bull vervangt Tsunoda, Hadjar moet teamgenoot Verstappen worden'
  • Gepubliceerd op 11 aug 2025 07:36
  • comments 8
  • Door: Bob Plaizier

Het is nog altijd een raadsel wie volgend jaar de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull is. In Hongarije bevestigde Verstappen dat hij 'gewoon' bij Red Bull blijft, terwijl er over het andere zitje veel onduidelijkheid bestaat. Juan Pablo Montoya heeft een topkandidaat op het oog.

Verstappen vormt momenteel een duo met Yuki Tsunoda. De Japanner heeft het echter heel erg zwaar, en hij komt zelfs vaak niet door het eerste gedeelte van de kwalificatie heen. Tsunoda's problemen worden ook veroorzaakt door de lastig bestuurbare RB21, maar dat betekent niet dat hij 'veilig' is. Hij heeft nog geen deal op zak voor 2026, en er liggen meerdere kapers op de kust.

Maakt Lindblad kans?

Eén van de namen die wordt genoemd, is die van megatalent Arvid Lindblad. Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya vindt dat geen goed idee, zo legt hij uit bij W Radio Colombia: "Ik zou zeggen dat Lindblad nog niet klaar is voor de Formule 1, en ze komen eerder op een punt waar ze moeten gaan beslissen wie ze gaan verwijderen uit het Racing Bulls-team."

Wie moet er vertrekken?

Red Bull heeft immers de luxe dat ze twee teams op de grid hebben staan. Naast het grote Red Bull Racing, is het energiedrankjesconcern ook de eigenaar van Racing Bulls. Hier rijden momenteel Liam Lawson en de goed presterende rookie Isack Hadjar.

Wie krijgt er promotie?

Montoya twijfelt niet aan Hadjar, maar wel aan de andere coureurs: "Tsunoda of Lawson? Ik denk dat Hadjar promotie zal krijgen naar Red Bull Racing. Welke kant het ook op gaat, het kan in 2026 heel ingewikkeld worden voor beide teams van Red Bull. Ze maken immers hun debuut als motorleverancier, en dat is een aspect dat het zeker niet makkelijker zal maken voor een coureur zoals Lindblad."

Red Bull en Racing Bulls gaan vanaf volgend jaar rijden met krachtbronnen van Red Bull Powertrains. Deze worden ontwikkeld in samenwerking met Ford.

Damon Hill

Posts: 19.201

Ja en dan? Gaat ook gewoon helemaal kapot. Hadjar doet het nu best aardig, maar eigenlijk zit Lawson al zowat weer op hetzelfde niveau als Hadjar. Hadjar is misschien beter dan Tsunoda en Lawson, maar niet héél véél beter. Het grootste probleem is nog steeds de Red Bull zelf en de onrijdbaarh... [Lees verder]

  • 4
  • 11 aug 2025 - 09:59
Max Verstappen Juan Pablo Montoya Isack Hadjar Red Bull Racing Racing Bulls

Reacties (8)

Login om te reageren
  • delange

    Posts: 2.528

    Ik weet het zo niet....Hadjar begon enorm goed aan het seizoen maar de laatste wedstrijden is het niet meer zo goed.

    • + 1
    • 11 aug 2025 - 07:56
  • 919

    Posts: 3.618

    Moet wel zeggen, los van alle zinloze meningen van Jan en alleman over rijders stoeltjes, dat 2026 best een interessant jaar kan worden met alle veranderingen, wie weet blaast Mercedes alles weg, maar ook dat blijft toch een vraagteken.
    2026 wat mij betreft een jaar om naar uit te kijken, ongeacht wat het met onze Nederlandse held doet.

    • + 0
    • 11 aug 2025 - 07:58
  • Pietje Bell

    Posts: 30.353

    Nog steeds geen foto ergens te bekennen van Max met zijn Lily op de arm.
    Kelly heeft na Nelson jr nu ook een foto van Nelson sr met Lily op de arm gepost.
    De ouwe is met zijn 37-jarige vrouw naar Sardinië afgereisd en vieren vakantie
    op het jacht van Max.
    Zijn grootste "bedrijf", wat dat ook maar mag zijn, heeft vorige week het faillissement aangevraagd was op een Braziliaanse site te lezen en hij wordt momenteel onderzocht naar zijn banden met Bolsonaro die vorige week huisarrest heeft gekregen. Voor wie het gemist heeft:

    "Het Braziliaanse hooggerechtshof heeft oud-president Jair Bolsonaro afgelopen maandag huisarrest opgelegd. Bolsonaro droeg al een enkelband en hij mocht geen sociale media meer gebruiken. De oud-president staat terecht voor een poging tot een staatsgreep eind 2022.
    De hoogste rechter van Brazilië oordeelde dat Bolsonaro alleen nog zijn advocaten mag zien tijdens zijn huisarrest. Voor alle anderen moet hij speciale toestemming aanvragen. Ook mag hij geen gebruik meer maken van zijn telefoon. Volgens het hof bestaat het risico dat Bolsonaro naar een ander land uitwijkt."

    i.imgur.com/R185Qhv.png

    • + 0
    • 11 aug 2025 - 09:05
  • Damon Hill

    Posts: 19.201

    Ja en dan? Gaat ook gewoon helemaal kapot. Hadjar doet het nu best aardig, maar eigenlijk zit Lawson al zowat weer op hetzelfde niveau als Hadjar. Hadjar is misschien beter dan Tsunoda en Lawson, maar niet héél véél beter. Het grootste probleem is nog steeds de Red Bull zelf en de onrijdbaarheid daarvan. Dat Max de enige is die met een bepaalde setup er nog alles uit weet te persen (zoals Marc Marquez dat als enige in de MotoGP ook bij Honda kon), tja dat is mooi maar met Wache aan het roer is en blijft het gewoon een zinkend schip.

    • + 4
    • 11 aug 2025 - 09:59
    • red slow

      Posts: 3.182

      Dit dus. Laatste GP”s heeft Lawson hadjar in zijn zak.

      Zet Lawson deze lijn door dan word het nog pittig voor Hadjar om zich in de picture te houden.

      Daarnaast doet Yuki het net als Lawson steeds beter in de nieuwere wagen. Beide rijders lijken wat meer uit de wagen te halen.

      • + 0
      • 11 aug 2025 - 12:42
  • Knalpijp

    Posts: 2.003

    Nope

    • + 0
    • 11 aug 2025 - 10:25
  • HermanInDeZon

    Posts: 42

    Laat nu gewoon Tsunoda zitten voor 2026 of breng voor mijn part Lawson / Perez terug.

    Lijkt me dat ze betere dingen te doen hebben dat andermaal een andere rijder daar in te werken.

    • + 0
    • 11 aug 2025 - 11:17
  • Golf-GTI

    Posts: 1.460

    Ze moeten er bij RBR gewoon een betere knalpijp op zetten!

    • + 0
    • 11 aug 2025 - 12:08

