'Red Bull vervangt Tsunoda, Hadjar moet teamgenoot Verstappen worden'

Het is nog altijd een raadsel wie volgend jaar de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull is. In Hongarije bevestigde Verstappen dat hij 'gewoon' bij Red Bull blijft, terwijl er over het andere zitje veel onduidelijkheid bestaat. Juan Pablo Montoya heeft een topkandidaat op het oog.

Verstappen vormt momenteel een duo met Yuki Tsunoda. De Japanner heeft het echter heel erg zwaar, en hij komt zelfs vaak niet door het eerste gedeelte van de kwalificatie heen. Tsunoda's problemen worden ook veroorzaakt door de lastig bestuurbare RB21, maar dat betekent niet dat hij 'veilig' is. Hij heeft nog geen deal op zak voor 2026, en er liggen meerdere kapers op de kust.

Maakt Lindblad kans?

Eén van de namen die wordt genoemd, is die van megatalent Arvid Lindblad. Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya vindt dat geen goed idee, zo legt hij uit bij W Radio Colombia: "Ik zou zeggen dat Lindblad nog niet klaar is voor de Formule 1, en ze komen eerder op een punt waar ze moeten gaan beslissen wie ze gaan verwijderen uit het Racing Bulls-team."

Wie moet er vertrekken?

Red Bull heeft immers de luxe dat ze twee teams op de grid hebben staan. Naast het grote Red Bull Racing, is het energiedrankjesconcern ook de eigenaar van Racing Bulls. Hier rijden momenteel Liam Lawson en de goed presterende rookie Isack Hadjar.

Wie krijgt er promotie?

Montoya twijfelt niet aan Hadjar, maar wel aan de andere coureurs: "Tsunoda of Lawson? Ik denk dat Hadjar promotie zal krijgen naar Red Bull Racing. Welke kant het ook op gaat, het kan in 2026 heel ingewikkeld worden voor beide teams van Red Bull. Ze maken immers hun debuut als motorleverancier, en dat is een aspect dat het zeker niet makkelijker zal maken voor een coureur zoals Lindblad."

Red Bull en Racing Bulls gaan vanaf volgend jaar rijden met krachtbronnen van Red Bull Powertrains. Deze worden ontwikkeld in samenwerking met Ford.