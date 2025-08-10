Mercedes spreekt vertrouwen uit in Antonelli

Andrea Kimi Antonelli is bezig met zijn debuutseizoen in de Formule 1. Hij begon sterk, maar in de laatste paar raceweekenden ging alles mis wat er maar mis kon gaan. Antonelli staat onder druk, maar teambaas Toto Wolff slaat nu een arm om hem heen.

Antonelli kwam als een komeet de Formule 1 binnen. Hij werd vorig jaar zomer met veel bombarie aangekondigd als de opvolger van Lewis Hamilton bij Mercedes. Op 18-jarige leeftijd maakte hij veel indruk tijdens zijn debuutrace in Australië, waarna hij indruk maakte met een sprintpole in Miami. In Canada volgde zijn eerste podiumplek, maar in de races daarna ging er veel mis. Het leverde hem een deuk in zijn zelfvertrouwen op.

Fantastisch debuut

Mercedes-teambaas Toto Wolff gelooft in Antonelli. Hij heeft geen problemen met de recente problemen van de jonge Italiaan. In een video op het YouTube-kanaal van Mercedes legt Wolff dat uit: "Kimi begon natuurlijk heel erg sterk met een fantastische race onder natte omstandigheden en hij liet toen een paar spectaculaire inhaalacties zien op de zondag."

"Wij hebben nooit aan zijn prestaties getwijfeld. We wisten dat er ups en downs zouden komen, en dat hoort ook bij zijn ontwikkeling in de Formule 1."

De hoogte- en dieptepunten

Wolff ziet dat Antonelli al veel hoogtepunten heeft beleefd in zijn eerste halfjaar als Formule 1-coureur bij Mercedes. De Oostenrijkse teambaas gaat verder met zijn verhaal: "In Miami pakte hij tijdens de sprint kwalificatie zijn eerste pole position, en dat was echt volledig terecht. De volgende hoogtepunten volgden daarna, met een podiumplaats tijdens de race op het circuit van Montreal."

Jonge jongen

De huidige worstelingen vormen volgens Wolff geen problemen voor Antonelli's toekomst in de sport: "We moeten niet vergeten dat hij nog maar achttien jaar oud is, en dat hij heel erg veel gaat leren. Hij gaat fouten maken, terwijl hij op andere dagen briljant zal zijn. Op de lange termijn is dat heel erg normaal."