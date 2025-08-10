user icon
icon

Mercedes spreekt vertrouwen uit in Antonelli

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Mercedes spreekt vertrouwen uit in Antonelli
  • Gepubliceerd op 10 aug 2025 09:38
  • comments 7
  • Door: Bob Plaizier

Andrea Kimi Antonelli is bezig met zijn debuutseizoen in de Formule 1. Hij begon sterk, maar in de laatste paar raceweekenden ging alles mis wat er maar mis kon gaan. Antonelli staat onder druk, maar teambaas Toto Wolff slaat nu een arm om hem heen.

Antonelli kwam als een komeet de Formule 1 binnen. Hij werd vorig jaar zomer met veel bombarie aangekondigd als de opvolger van Lewis Hamilton bij Mercedes. Op 18-jarige leeftijd maakte hij veel indruk tijdens zijn debuutrace in Australië, waarna hij indruk maakte met een sprintpole in Miami. In Canada volgde zijn eerste podiumplek, maar in de races daarna ging er veel mis. Het leverde hem een deuk in zijn zelfvertrouwen op.

Meer over Mercedes 'Verstappen gaat Antonelli opvolgen bij Mercedes'

'Verstappen gaat Antonelli opvolgen bij Mercedes'

9 aug
 Wolff doet grote onthulling: "We hebben met Verstappen gesproken"

Wolff doet grote onthulling: "We hebben met Verstappen gesproken"

6 aug

Fantastisch debuut

Mercedes-teambaas Toto Wolff gelooft in Antonelli. Hij heeft geen problemen met de recente problemen van de jonge Italiaan. In een video op het YouTube-kanaal van Mercedes legt Wolff dat uit: "Kimi begon natuurlijk heel erg sterk met een fantastische race onder natte omstandigheden en hij liet toen een paar spectaculaire inhaalacties zien op de zondag."

"Wij hebben nooit aan zijn prestaties getwijfeld. We wisten dat er ups en downs zouden komen, en dat hoort ook bij zijn ontwikkeling in de Formule 1."

De hoogte- en dieptepunten

Wolff ziet dat Antonelli al veel hoogtepunten heeft beleefd in zijn eerste halfjaar als Formule 1-coureur bij Mercedes. De Oostenrijkse teambaas gaat verder met zijn verhaal: "In Miami pakte hij tijdens de sprint kwalificatie zijn eerste pole position, en dat was echt volledig terecht. De volgende hoogtepunten volgden daarna, met een podiumplaats tijdens de race op het circuit van Montreal."

Jonge jongen

De huidige worstelingen vormen volgens Wolff geen problemen voor Antonelli's toekomst in de sport: "We moeten niet vergeten dat hij nog maar achttien jaar oud is, en dat hij heel erg veel gaat leren. Hij gaat fouten maken, terwijl hij op andere dagen briljant zal zijn. Op de lange termijn is dat heel erg normaal."

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.036

Ik denk dat Kimi te vroeg is ingebracht.
Men wilde bij Mercedes hetzelfde doen wat ze bij Redbull bij Max deden.

Kimi ging voortvarend van start, maar blijft nu toch wel wat achter en blijft in het middenveld steken.

  • 1
  • 10 aug 2025 - 10:23
F1 Nieuws Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.041

    Ik denk dat Kimi te vroeg is ingebracht.
    Men wilde bij Mercedes hetzelfde doen wat ze bij Redbull bij Max deden.

    Kimi ging voortvarend van start, maar blijft nu toch wel wat achter en blijft in het middenveld steken.

    • + 1
    • 10 aug 2025 - 10:23
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.041

      In het middenveld steken kan daarom ook wel heeeeeel lekker zijn hoor.....ik doe het regelmatig dus.

      • + 1
      • 10 aug 2025 - 10:25
    • delange

      Posts: 2.527

      Is dat dan ook een soort van mannensport of hoe moet ik dat zien?

      • + 0
      • 10 aug 2025 - 12:24
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.041

      In het midden zit die gladgeschoren open weg zeg maar...
      Het is 'n soort van metafoor.

      • + 0
      • 10 aug 2025 - 14:43
  • snailer

    Posts: 29.055

    Het lijkt er steeds meer op dat de echte topteams Bortoleto hebben gemist.

    • + 0
    • 10 aug 2025 - 12:55
    • The Apex

      Posts: 420

      Ja en nee. GB was tot aan F3 geen hoogvlieger en had meer aanlooptijd nodig. Nu doet het een paar weekenden erg goed maar begin 2025 wss het ook kommer en kwel met crashes. Maar dat geeft ook niet.

      • + 0
      • 10 aug 2025 - 13:42
    • snailer

      Posts: 29.055

      Daar denk ik anders over. Hij heeft voor F3 altijd in louche divisies gereden. Dat hij in F3 terecht kwam is al knap. En toen al werkte hij enorm hard.

      En kijk hier eens naar...
      https://youtu.be/yb4SevCNfms


      Zo een vette prestatie heb ik al heel lang niet meer gezien in junior klasses. Ik ben vorig jaar F2 gaan volgen omdat er een mega talent aan zat te komen: Antonelli .

      Buiten de regen race viel vooral Bortoleto op.

      De top teams hebben echt iets gemist.

      • + 0
      • 10 aug 2025 - 16:18

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 12 jan 1972 (53)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar