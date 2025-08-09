'Red Bull is irrelevant geworden in de Formule 1'

Het team van Red Bull Racing heeft een verschrikkelijke eerste seizoenshelft in de Formule 1 achter de rug. De Oostenrijkse renstal staat slechts vierde in het constructeurskampioenschap, en zelfs Max Verstappen kan niet meer winnen. Volgens Ralf Schumacher is Red Bull irrelevant geworden.

Verstappen hoopte dit jaar een gooi te kunnen doen naar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. Niets bleek echter minder waar te zijn, want Verstappen staat op de kansloze derde plaats in het wereldkampioenschap. Hij wist eerder dit jaar wel twee races te winnen, maar dat is niet genoeg voor goud. De McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris zijn simpelweg te sterk.

De grootste teleurstelling

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher is uitermate kritisch op Red Bull. In de podcast Backstage Boxengasse haalt hij hard uit: "Als je nu naar de resultaten kijkt, en dit zullen mensen niet aardig vinden, moet je zeggen dat de grootste teleurstelling vanuit het perspectief van de teams Red Bull is."

Het rampzalige weekend in Hongarije was exemplarisch voor de huidige problemen van Red Bull. Verstappen en zijn teamgenoot Yuki Tsunoda worstelden met de auto, en de regerend wereldkampioen kwam op de pijnlijke negende plek over de finish.

Red Bull is irrelevant geworden

Ralf Schumacher doet niet rustig aan, en vuurt nog meer kritiek af op het team van Red Bull: "Ze zijn goed aan het seizoen begonnen, maar nu zijn ze echt in de vergetelheid geraakt. En het dieptepunt vond eerlijk gezegd plaats tijdens het weekend op het circuit nabij Boedapest."

"Ik kan me niet eens meer herinneren wanneer ik Max Verstappen, afgezien van zijn jaartje bij Toro Rosso, zover naar achteren heb zien rijden."

Verstappen werd daar negende, een plek die goed was voor twee WK-puntjes. Het waren twee punten meer dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, die wederom puntloos bleef. Red Bull staat momenteel vierde bij de constructeurs met 194 WK-punten.