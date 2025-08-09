user icon
'Red Bull is irrelevant geworden in de Formule 1'

'Red Bull is irrelevant geworden in de Formule 1'
  Gepubliceerd op 09 aug 2025 16:45
  12
  Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing heeft een verschrikkelijke eerste seizoenshelft in de Formule 1 achter de rug. De Oostenrijkse renstal staat slechts vierde in het constructeurskampioenschap, en zelfs Max Verstappen kan niet meer winnen. Volgens Ralf Schumacher is Red Bull irrelevant geworden.

Verstappen hoopte dit jaar een gooi te kunnen doen naar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. Niets bleek echter minder waar te zijn, want Verstappen staat op de kansloze derde plaats in het wereldkampioenschap. Hij wist eerder dit jaar wel twee races te winnen, maar dat is niet genoeg voor goud. De McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris zijn simpelweg te sterk.

De grootste teleurstelling

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher is uitermate kritisch op Red Bull. In de podcast Backstage Boxengasse haalt hij hard uit: "Als je nu naar de resultaten kijkt, en dit zullen mensen niet aardig vinden, moet je zeggen dat de grootste teleurstelling vanuit het perspectief van de teams Red Bull is."

Het rampzalige weekend in Hongarije was exemplarisch voor de huidige problemen van Red Bull. Verstappen en zijn teamgenoot Yuki Tsunoda worstelden met de auto, en de regerend wereldkampioen kwam op de pijnlijke negende plek over de finish.

Red Bull is irrelevant geworden

Ralf Schumacher doet niet rustig aan, en vuurt nog meer kritiek af op het team van Red Bull: "Ze zijn goed aan het seizoen begonnen, maar nu zijn ze echt in de vergetelheid geraakt. En het dieptepunt vond eerlijk gezegd plaats tijdens het weekend op het circuit nabij Boedapest."

"Ik kan me niet eens meer herinneren wanneer ik Max Verstappen, afgezien van zijn jaartje bij Toro Rosso, zover naar achteren heb zien rijden."

Verstappen werd daar negende, een plek die goed was voor twee WK-puntjes. Het waren twee punten meer dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, die wederom puntloos bleef. Red Bull staat momenteel vierde bij de constructeurs met 194 WK-punten.

Rimmer

Posts: 12.705

Volgend jaar wordt het nog veel erger als ze zelfs de basis van Newey niet eens meer kunnen gebruiken. Dat wordt nog lachen met het clowns trio Marko, Mekies en Wache.

  • 5
  • 9 aug 2025 - 17:22
Reacties (12)

  • Larry Perkins

    Posts: 59.018

    Malle Ralf: "Red Bull is irrelevant geworden in de Formule 1."

    Dit is wel de meest pure en duidelijke vorm van projectie!

    • + 1
    • 9 aug 2025 - 16:53
    • Hagueian

      Posts: 8.179

      Als je de eerste twee omdraait eigenlijk ook, en als je die laatste twee omdraait ook :)

      • + 0
      • 9 aug 2025 - 18:37
  • ronniet

    Posts: 237

    Gelukkig is Ralf zo lekker relevant. Als het maar verkeer genereert, kwantiteit boven kwaliteit.

    • + 0
    • 9 aug 2025 - 16:58
  • Rimmer

    Posts: 12.705

    Volgend jaar wordt het nog veel erger als ze zelfs de basis van Newey niet eens meer kunnen gebruiken. Dat wordt nog lachen met het clowns trio Marko, Mekies en Wache.

    • + 5
    • 9 aug 2025 - 17:22
    • KiekisNL

      Posts: 2.120

      Daar ben ik idd wel heel nieuws naar helemaal.imdat ze en een nieuwe zelfgebouwde PU hebben en voor het eerst sinds 2005 aan een nieuw eeglement gaan beginnen zonder Newey.

      • + 0
      • 9 aug 2025 - 18:13
    • jd2000

      Posts: 7.214

      Zo goed is de basis van Newey dus niet.

      • + 0
      • 9 aug 2025 - 18:38
  • Joeppp

    Posts: 8.009

    Op dit moment voor het kampioenschap zijn ze inderdaad irrelevant. Maar denk Verstappen en RedBull eens weg uit de F1 en er blijft weinig over.

    • + 0
    • 9 aug 2025 - 17:52
    • schwantz34

      Posts: 40.611

      Zonder het volgens Ralf o zo irrelevante Red Bull blijven er nog maar slechts 16 autootjes over, hoe vet is dat?

      • + 0
      • 9 aug 2025 - 18:09
    • SennaS

      Posts: 10.284

      Voor rbr was het ook er spannend in de f1 hoor.

      • + 0
      • 9 aug 2025 - 18:33
    • SennaS

      Posts: 10.284

      Er=erg

      • + 0
      • 9 aug 2025 - 18:33
    • Joeppp

      Posts: 8.009

      Klopt senna, maar dat is wel een generatie geleden. Ik weet zeker dat als rb afvalt en max stopt er veel mensen stoppen met kijken. Net zoals na de senna en schumacher periode. Er zal wel weer nieuwe aanwas komen maar er zal eerst een flinke dip zijn die meestal een pasr jasr aanhoudt.

      • + 0
      • 9 aug 2025 - 18:48
  • SennaS

    Posts: 10.284

    Beetje overdreven reactie maar wel met een kern van waarheid.
    Newey is de rbr succesfactor gebleken. Zonder hem kan hun topcoureur er ook niks van bakken.

    • + 0
    • 9 aug 2025 - 18:32

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

