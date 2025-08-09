user icon
icon

Steun voor Verstappen: "Britse fans hebben Max verkeerd begrepen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Steun voor Verstappen: "Britse fans hebben Max verkeerd begrepen"
  • Gepubliceerd op 09 aug 2025 10:39
  • comments 12
  • Door: Bob Plaizier

Het is geen geheim dat Max Verstappen niet de populairste coureur is het Verenigd Koninkrijk. Na zijn titelstrijd met Lewis Hamilton in 2021 ontstond er een verkeerd beeld van hem, zo stelt autojournalist Chris Harris. Hij stelt dat Verstappen een heel ander persoon is dan veel Britten denken.

Verstappens titelstrijd met Lewis Hamilton in 2021 zorgde voor een toxische rivaliteit tussen de fans van beide coureurs. De Britse fans laten hun afkeer van Verstappen op sociale media nog steeds vaak merken, terwijl sommige leden van het Orange Army precies hetzelfde doen met Hamilton. Het zorgt vaak voor ruzies, en Verstappen wordt soms zelfs uitgefloten tijdens evenementen in Engeland.

Meer over Max Verstappen 'Max Verstappen en Kelly Piquet kopen stuk grond in Portugal voor speciaal project'

'Max Verstappen en Kelly Piquet kopen stuk grond in Portugal voor speciaal project'

8 aug
 Norris maakt zich grote zorgen over Verstappen

Norris maakt zich grote zorgen over Verstappen

1 aug

Voormalig Top Gear-presentator Chris Harris nam recent een video voor Ford op met Verstappen. Hij leerde daar de mens achter de persoon Verstappen kennen, en hij is enorm onder de indruk.

'Britten begrijpen Max verkeerd'

In zijn podcast 'Chris Harris on Cars' legt de presentator het uit: "Wat je over Max Verstappen moet weten, is dat de meeste mensen in het Verenigd Koninkrijk hem verkeerd begrijpen. Daarom ben ik niet trots op die video, en ik denk dat we er niet in zijn geslaagd om de manier waarop mensen over hem denken te veranderen."

"Dat zou heel cynisch zijn. Wat we wél hebben gedaan, is je laten zie wie hij is. En eerlijk gezegd, hij is één van ons. Hij is een heel, heel ongecompliceerde man die toevallig geboren is met de vaardigheden om een racewagen te besturen op een manier die niemand van ons kan begrijpen."

Geheime recept

Harris was volledig verrast door Verstappens gedrag: "Het was nog bizarder dat hij zich daadwerkelijk bewust is van zijn talent, en ik denk dat hij in staat is om uit te drukken wat hij doet. Hij kiest ervoor om dat niet volledig te doen in de video, maar dat is de lol toch? Hij heeft het geheime recept niet weg. Hij was gewoon enorm relaxed. Het was een waar genot om met hem te werken."

"Ik klink alsof ik overdrijf, maar ik zeg je, als hij een klootzak was zou ik het vertellen. Dat was hij gewoon niet! Hij was alles wat mensen me over hem hadden verteld!"

schwantz34

Posts: 40.608

Het anti Max trauma dat de Britse Hamilton fans in 21 hebben opgelopen gaat nooit meer weg, daar was hun verslagenheid en diepe teleurstelling destijds gewoon simply lovely veels te goat voor. Datzelfde trauma is overigens ook gewoon terug te zien in de beslissingen van de stewards, die Max sinds... [Lees verder]

  • 13
  • 9 aug 2025 - 11:33
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Williams_F1

    Posts: 1.225

    *komkommertijd

    • + 0
    • 9 aug 2025 - 11:20
  • Abeltje

    Posts: 323

    Mooie woorden van Harris die ik een heel fijn mens vind.

    • + 3
    • 9 aug 2025 - 11:26
    • MWHT

      Posts: 5.499

      en hij kan echt hele mooie stukken maken. Ooit een item over Colin McRea van hem gezien dat echt geweldig was en dit stuk met Verstappen was echt heel leuk, zelfs Verstappen had er echt lol in. Harris is een echte race-en autoliefhebber en kan dat ook heel mooi verwoorden. De enige van het nieuwe Top Gear die ik meteen heel goed vond.

      • + 4
      • 9 aug 2025 - 11:34
    • Abeltje

      Posts: 323

      Helemaal mee eens @MWHT.

      • + 1
      • 9 aug 2025 - 11:43
  • schwantz34

    Posts: 40.608

    Het anti Max trauma dat de Britse Hamilton fans in 21 hebben opgelopen gaat nooit meer weg, daar was hun verslagenheid en diepe teleurstelling destijds gewoon simply lovely veels te goat voor. Datzelfde trauma is overigens ook gewoon terug te zien in de beslissingen van de stewards, die Max sinds 21 al overspoelen met de meest waanzinnige straffen, en er alles aan doen om hem een oor aan te naaien en zijn resultaten negatief te beinvloeden!

    • + 13
    • 9 aug 2025 - 11:33
    • John6

      Posts: 10.956

      The Summer of '21, dat trauma zal nooit meer weggaan bij die eiland bewoners.

      • + 0
      • 9 aug 2025 - 13:49
  • gridiron

    Posts: 2.730

    En voor het gemak vergeet men even dat Max ook een grote groep fans heeft in de UK, maar daar zijn natuurlijke minder leuke artikelen over te schrijven door de Nederlandse media.

    • + 6
    • 9 aug 2025 - 12:04
    • NicoS

      Posts: 19.186

      Het verhaal komt van Chris Harris….
      Dus niet de Nederlandse media.
      Maar geeft niet, je kunt natuurlijk altijd iets negatiefs vinden als je maar ver genoeg zoekt…..
      En dat Max ook fans heeft in de UK,….Max heeft overal wel fans, daar gaat het niet om.
      Alle grote coureurs hebben wereldwijd fans zitten.

      • + 5
      • 9 aug 2025 - 12:27
    • snailer

      Posts: 29.035

      Dat klopt, gridiron. Ook deze kant wordt groot gemaakt door de media. Er is een flinke groep Britten die wel degelijk fan zijn van Verstappen. En er is ook een groep die gewoon weten dat Verstappen een vriendelijk down to earth persoon is.

      Daarom verbaast het me vooral dat bij de Britse pundits en commentatoren zo een grote groep bevooroordeelden is. Heb het hier niet over fan zijn van een Britse rijder of zo. Puur alles dat verstappen doet moet zijn rijstijl er bij worden gehaald. En als er contact is, dan is het bij een flinke groep standaard Verstappen die schuldig is.

      • + 3
      • 9 aug 2025 - 12:32
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.031

    Steun voor Verstappen: "Britse fans hebben Max verkeerd begrepen".

    Als je alleen maar met 'n telraam kunt rekenen en met 'n leesplankje kunt lezen kan ik me goed voorstellen dat men hem verkeerd begrijpt.
    Dat doen we zelfs hier in Nederland ook niet.

    Maar goed dat hij 'n top coureur is en zich daar niet druk over hoeft te maken..

    • + 1
    • 9 aug 2025 - 12:31
  • Pietje Bell

    Posts: 30.342

    Gisteren ging het gerucht dat Max land gekocht zou hebben in Portugal.
    De man van Kelly's vriendin Rita, Antonio Cacorino die ook in Sardinië bij Max op de
    boot was en nu ook weer in Comporta heeft een buro die oa atleten helpt bij het
    investeren van hun kapitaal -> Apex.
    Zo helpt hij Norris en Sainz en die hebben ook een stuk grond daar gekocht.
    Op onderstaande korte hardloop video is de naam van deze man te zien.
    Hij is samen met Pedro Felix da Costa de founder van het bedrijf Apex.
    Het gerucht zou dus zomaar eens waar kunnen zijn. Hij is gebonden aan de
    schoolvakanties. Wanneer kan hij dan op zijn nieuwe jacht vakantie vieren?

    https://i.imgur(.)com/0YTl6le.mp4

    https://www.instagram(.)com/p/DLH9-GctWnm/

    Het team: https://apex-cp(.)com/team/

    • + 0
    • 9 aug 2025 - 14:16
  • Pietje Bell

    Posts: 30.342

    De YT video staat scherp waar Harris over Max begint te praten:

    https://youtu.be/prEJs_7mHmk?feature=shared&t=1342

    Hier nogmaals de hele Ford video met Harris en Max:

    https://youtu.be/eY8pQMt8eB4

    • + 0
    • 9 aug 2025 - 14:18

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar