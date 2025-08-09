Steun voor Verstappen: "Britse fans hebben Max verkeerd begrepen".

Het is geen geheim dat Max Verstappen niet de populairste coureur is het Verenigd Koninkrijk. Na zijn titelstrijd met Lewis Hamilton in 2021 ontstond er een verkeerd beeld van hem, zo stelt autojournalist Chris Harris. Hij stelt dat Verstappen een heel ander persoon is dan veel Britten denken.

Verstappens titelstrijd met Lewis Hamilton in 2021 zorgde voor een toxische rivaliteit tussen de fans van beide coureurs. De Britse fans laten hun afkeer van Verstappen op sociale media nog steeds vaak merken, terwijl sommige leden van het Orange Army precies hetzelfde doen met Hamilton. Het zorgt vaak voor ruzies, en Verstappen wordt soms zelfs uitgefloten tijdens evenementen in Engeland.

Voormalig Top Gear-presentator Chris Harris nam recent een video voor Ford op met Verstappen. Hij leerde daar de mens achter de persoon Verstappen kennen, en hij is enorm onder de indruk.

'Britten begrijpen Max verkeerd'

In zijn podcast 'Chris Harris on Cars' legt de presentator het uit: "Wat je over Max Verstappen moet weten, is dat de meeste mensen in het Verenigd Koninkrijk hem verkeerd begrijpen. Daarom ben ik niet trots op die video, en ik denk dat we er niet in zijn geslaagd om de manier waarop mensen over hem denken te veranderen."

"Dat zou heel cynisch zijn. Wat we wél hebben gedaan, is je laten zie wie hij is. En eerlijk gezegd, hij is één van ons. Hij is een heel, heel ongecompliceerde man die toevallig geboren is met de vaardigheden om een racewagen te besturen op een manier die niemand van ons kan begrijpen."

Geheime recept

Harris was volledig verrast door Verstappens gedrag: "Het was nog bizarder dat hij zich daadwerkelijk bewust is van zijn talent, en ik denk dat hij in staat is om uit te drukken wat hij doet. Hij kiest ervoor om dat niet volledig te doen in de video, maar dat is de lol toch? Hij heeft het geheime recept niet weg. Hij was gewoon enorm relaxed. Het was een waar genot om met hem te werken."

"Ik klink alsof ik overdrijf, maar ik zeg je, als hij een klootzak was zou ik het vertellen. Dat was hij gewoon niet! Hij was alles wat mensen me over hem hadden verteld!"