Russell suggereert dat Ferrari met een illegale auto reed in Hongarije

George Russell kwam afgelopen weekend als derde over de streep in de Grand Prix van Hongarije. Hij pakte het laatste podiumplekje af van Charles Leclerc, die kampte met problemen aan zijn chassis. Russell suggereert dat de wagen van Leclerc bijna illegaal was.

Russell sloot de eerste seizoenshelft met een positief gevoel af. Na een teleurstellend weekend in België, was deze podiumplaats een welkome verrassing voor de Brit. Hij snoepte de positie af van Charles Leclerc, die de race vanaf de pole position was gestart.

Leclerc leek op weg te zijn naar de zege, maar halverwege de race zakte hij als een baksteen door het veld. Hij dacht dat er een strategische fout was gemaakt, maar na afloop bleek dat er problemen waren met het chassis van zijn Ferrari.

Had Ferrari de auto te laag afgesteld

Na afloop van de race suggereerde Russell bij Sky Sports dat er iets niet klopte bij de auto van Leclerc: "Ik zag hoe langzaam hij reed. Het enige waar wij aan kunnen denken, is dat ze de auto te laag hadden afgesteld en dat ze de bandenspanning voor de laatste stint moesten verhogen."

"Ze gebruikten ook een motormodus die de motor langzamer maakte aan het einde van het rechte stuk, juist daar waar je de meeste slijtage aan je plank hebt."

Randje van illegaal

Leclerc stelde dat hij een chassisprobleem had, maar volgens Russell stak het iets anders in elkaar: "Hij gaat je natuurlijk niet vertellen dat ze op het randje van illegaal zaten. Dat is het enige wat wij kunnen bedenken op basis van de rondetijden en de motormodus die ze gebruikten, en dat soort dingen. Maar goed, ik ben hoe dan ook heel erg blij met het resultaat."

Vreemd weekend

Over zijn eigen race was Russell duidelijk: "Het was een vreemd weekend. Als je McLaren buiten beschouwing laat en kijkt naar de volgorde van P3 naar P13, dan is dat best vreemd. Je zou Max Verstappen niet zover naar achter verwachten. Aston Martin had ook een geweldig weekend. We nemen de positieve punten mee, maar we staren er ons niet blind op."