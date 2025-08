McLaren verwacht ingrijpende crash van Norris en Piastri

McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri vechten dit jaar met elkaar om de wereldtitel in de Formule 1. McLaren laat ze vrij racen, en CEO Zak Brown gaat ervan uit dat zijn coureurs in de tweede seizoenshelft weer gaan crashen. Brown verwacht niet dat dit extra problemen gaat opleveren.

Het team van McLaren is dit jaar oppermachtig in de Formule 1. Ze hebben een enorme voorsprong op de concurrentie, en hun coureurs Piastri en Norris zijn de enige overgebleven kanshebbers voor de wereldtitel. Bij McLaren hebben ze besloten dat hun coureurs vrij met elkaar mogen vechten, er zal niet van bovenaf worden ingegrepen bij duels.

Eerder dit jaar ging dat mis tijdens de slotfase van de Canadese Grand Prix. Norris probeerde daar Piastri in te halen op het rechte stuk, maar hij dook in een gat dat niet bestond. Hierdoor belandde Norris in een sandwich tussen de pitmuur en Piastri's auto. Norris viel uit, maar er ontstond geen grote rel. Bij McLaren werd alles netjes opgelost, waardoor de coureurs nog steeds met elkaar door een deur kunnen gaan.

Verf wisselen

McLaren-CEO Zak Brown stelt in gesprek met BBC Sport dat hij verwacht dat Piastri en Norris in de nabije toekomst weer 'van verf gaan wisselen'. Hij benadrukt dat dit niet voor problemen gaat zorgen: "Ik denk niet dat ze echt ruzie gaan krijgen, dit vanwege de communicatie binnen het team, het vertrouwen en het respect dat we allemaal hebben. En zij voor elkaar."

"We hebben heel erg veel geluk met de twee persoonlijkheden die we in ons team hebben. We zijn dol op de uitdaging. Ik kijk ernaar uit om ze tegen elkaar te zien racen."

Strijd gaat ontbranden

De zomerstop is net begonnen, maar Brown verwacht dat de titelstrijd daarna gaat ontbranden. De Amerikaan heeft zijn coureurs alvast gesproken: "Ik heb ze allebei individueel gevraagd of hun teamgenoot ooit iets heeft gedaan wat ze irritant vonden. 'Nooit'. En dat antwoord gaven ze allebei."

"Er is wel een soort competitie aan het ontstaan. We voelen geen spanning. Naarmate het kampioenschap vordert, weet ik zeker dat de spanning zal groeien. Maar net als in Montreal, waar Lando eerlijk was en Oscar het begreep, was het een vergissing."