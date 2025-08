Red Bull bereikt bijzondere mijlpaal met unieke F1-stunt

Het team van Red Bull Racing staat bekend om hun grote stunts op en naast de baan. De Oostenrijkse renstal is goed in het verzinnen van nieuwe stunts waar ze ook graag andere atleten uit de Red Bull-familie bij betrekken.

Het team van Red Bull heeft het momenteel zwaar in de Formule 1. Ze staan slechts op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap, en de kans is klein dat Max Verstappen zijn wereldtitel gaat prolongeren. Naast de baan doet Red Bull er alles aan om hun naam als spectaculair team eer aan te doen. Ze hebben nu wederom een bijzondere stunt uitgevoerd, en daarmee ook een mijlpaal bereikt.

Red Bull zet nieuw wereldrecord neer

Red Bull heeft samen met BMX'er Kriss Kyle een bijzonder record neergezet. De Red Bull-atleet is namelijk de eerste man ooit geworden die met zijn BMX-fietsje over een rijdende Formule 1-auto is gesprongen. Red Bull deelt vandaag beelden van deze nieuwe stunt, ook is te zien hoe er een speciale schans werd ontwikkeld om de stunt te kunnen uitvoeren.

In de video van Red Bull is te zien hoe er veel voorbereiding werd gestoken in de stunt. Kyle voerde meerdere oefenruns uit met een kart, en bracht een bezoekje aan de Formule 1-paddock. Te zien is hoe hij advies krijgt van onder meer Max Verstappen en Isack Hadjar.

Stunt met Coulthard

Te zien is hoe de BMX'er zich uiteindelijk op een circuit meldt, waar Red Bull Racing aanwezig is met David Coulthard. De Schotse voormalig Formule 1-coureur nam plaats achter het stuur van een Red Bull RB7 uit 2011, het is de auto waar Sebastian Vettel zijn tweede wereldtitel meepakte.

Na meerdere mislukte sprongen, lukte het Kyle om meerdere proefsprongen foutloos uit te voeren. De grote stunt ging echter eerst mis, waarna er nog één laatste poging werd ondernomen.