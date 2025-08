Problemen bij Red Bull: kopiëren van Racing Bulls helpt niet

Het team van Red Bull is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. Ze kampen met meerdere grote problemen, en dat zorgt voor vragen. Volgens teambaas Laurent Mekies is het onmogelijk om zaken te kopiëren van zusterteam Racing Bulls.

Red Bull beleefde in Hongarije een rampzalig weekend. Max Verstappen en Yuki Tsunoda worstelden vanaf de eerste vrije training met hun auto, en bij Red Bull wisten ze niet wat er aan de hand was. Verstappen kwam in de race op een teleurstellende negende plaats over de streep, en Red Bull heeft veel huiswerk te doen tijdens de zomerstop. In de tweede seizoenshelft hopen ze toe te slaan.

Moet Red Bull naar Racing Bulls kijken?

Teambaas Laurent Mekies staat voor een zware opgave. In een interview met Sky Sports kreeg Mekies de vraag of Red Bull de problemen kan oplossen door zaken over te nemen van de auto van zusterteam Racing Bulls: "Nee. Ik denk dat het zeker een terechte vraag is, maar er zit een groot verschil in de geschiedenis van de auto's. Als je kijkt naar waar de auto's vandaan komen, is het verschil te groot om iets van de ene auto over te brengen naar de andere auto. Dat is hoe de Formule 1 vandaag de dag is."

Te ingewikkeld

Volgens Mekies is het simpelweg te ingewikkeld om onderdelen over te nemen van een ander team: "Weet je, het zijn team onafhankelijke teams. Die hebben allemaal hun eigen ideeën over waar ze de auto moeten ontwikkelen, welke moeilijkheden ze onderweg tegenkomen, en welke paden ze uiteindelijk hebben bewandeld."

"En je kunt ook niets van de ene auto overnemen op de andere. Het komt er echt op neer van hoe de auto vanaf het begin is ontwikkeld."

Voor Mekies kent Racing Bulls weinig geheimen, hij was tot en met de Britse Grand Prix immers de teambaas van de Italiaanse renstal.