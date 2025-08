"Mercedes zet belangrijke updates bij het grofvuil."

Het team van Mercedes besloot afgelopen weekend in te grijpen na een aantal lastige races. Mercedes had een paar rampzalige weekend achter de rug, en de coureurs verloren hun zelfvertrouwen. Het team heeft een belangrijke update van de auto gehaald, en Toto Wolff legt uit waarom ze dat hebben gedaan.

Mercedes-coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli klaagden na de Belgische Grand Prix steen en been over de problemen met hun auto. Antonelli was zijn zelfvertrouwen volledig verloren, en hij maakte een aangeslagen indruk. Russell wist nog wel te presteren, maar ook hij was kritisch over de prestaties van zijn team. Er moest iets gebeuren, en voor de Hongaarse Grand Prix greep men in.

Mercedes greep terug op een oudere specificatie, en reed met een oude variant van de ophanging. Dit moest ervoor zorgen dat de coureurs beter voor de dag zouden komen, en dat ze hun vertrouwen weer terug zouden vinden. Russell eindigde op het podium, en hij leek zich weer beter te voelen.

Coureurs over vertrouwen

Mercedes-teambaas Toto Wolff verklaarde bij de internationale media wat ze hadden gedaan: "Ik denk dat we een probleem wilden oplossen met een update in Imola, een mechanische update. Dat heeft het probleem misschien niet opgelost, maar het zorgde er wel voor dat er iets anders in de auto is geslopen. Die instabiliteit zorgde ervoor dat onze coureurs hun vertrouwen verloren, en het duurde een paar races voordat we dat hadden uitgevonden."

Overwinning in Canada

Eerdere successen hadden Mercedes op het verkeerde been gezet. Wolff legt uit hoe dit voor nog meer problemen zorgde: "Misschien werden we misleid door de zege in Canada, en dachten we dat het niet zo slecht was. We kwamen uiteindelijk tot de conclusie dat we het van de auto moesten afhalen, en dat hebben we gedaan. De auto presteert nu weer zeer solide."