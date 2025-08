Norris onthult geheime tactiek om Piastri aan te vallen

Lando Norris strijdt dit jaar met zijn teamgenoot Oscar Piastri om de wereldtitel. De Brit staat tweede en heeft het goede momentum te pakken na zijn zege in Hongarije. Norris wil vol voor de titel gaan, maar weigert psychologische spelletjes te spelen.

Norris gaat de zomerstop in met een achterstand van negen WK-punten op zijn teamgenoot Piastri. Het betekent dat er een spannende titelstrijd zal ontstaan in de tweede helft van het seizoen, en bij McLaren laten ze hun coureurs vrij racen. Het belooft een groot spektakel te worden, en Norris en Piastri moeten alles uit de kast gaan trekken om het elkaar moeilijk te maken.

Psychologische spelletjes

Norris heeft er echter geen zin in om psychologische spelletjes te gaan spelen met Piastri. In een interview met PA is Norris duidelijk: "Daar beleef ik geen plezier aan. Over tweehonderd jaar kan het toch niemand meer schelen wie er nu wint, want dan zijn we er allemaal niet meer. Ik probeer daarom ook vooral plezier te hebben."

"Natuurlijk geef ik er nog steeds om, daarom ben ik soms ook zo enorm teleurgesteld in mezelf, maar dat betekent niet dat ik het zomaar op Oscar mag gaan afreageren."

Norris kijkt alleen naar zichzelf

Piastri stelde eerder al dat Norris zijn grootste rivaal is. De Brit is het eens met zijn teamgenoot, en legt zijn mening uit: "Natuurlijk is hij de coureur die ik het liefst wil verslaan. Maar als ik dat niet doe, dan betekent dat hij beter werk heeft verricht."

"Ik doe het gewoon op mijn eigen manier, en omdat het iemand op een andere manier voor elkaar heeft gekregen om de titel te winnen. Dat betekent echter niet dat ik dat ook op die manier moet gaan doen. Daar geef ik gewoon niet al te veel om."

Het lijkt er niet op dat Max Verstappen nog een uitdaging zal vormen, want hij heeft bijna honderd punten achterstand op Piastri.