Norris verwacht geen wereldtitel: "Ik heb niet de beste kansen"

Lando Norris schreef afgelopen weekend de Hongaarse Grand Prix op zijn naam. De Brit staat nu vlak achter zijn teamgenoot Oscar Piastri in het wereldkampioenschap, maar hij reken zich nog niet rijk. Sterker nog, Norris denkt niet dat hij de beste kansen heeft in de titelstrijd.

Het team van McLaren was oppermachtig in de eerste helft van het seizoen. Ook in Hongarije wisten ze zichzelf weer naar voren te werken, en vochten Norris en Piastri vooral een duel met elkaar uit. Norris kwam met een kleine voorsprong als winnaar over de streep, en hij staat nu negen punten achter Piastri in de strijd om de titel.

Norris heeft het heel zwaar

Norris gaat met een goed gevoel de zomerstop in, maar hij rekent zich nog niet rijk. Hij sprak zich uit bij de internationale media: "Het is nu al zwaar, en het zal ook zwaar blijven. De marges tussen ons zijn klein. Ik weet zeker dat er dingen zijn die ik beter kan doen en waarin ik me kan verbeteren, en Oscar zal waarschijnlijk iets vergelijkbaars zeggen."

"Dus het wordt een goed maar pittig gevecht tot het einde, vermoed ik. Het vergt veel van je om je in elke sessie, elke race echt volledig te focussen. Het wordt een lange tweede seizoenshelft, maar tegelijkertijd kijk ik ook uit naar een fijne zomerstop, eindelijk wat tijd om te rusten."

Wie heeft de beste kansen?

Norris gaat zich volledig focussen op de tweede helft van het seizoen: "Dan probeer ik nog beter terug te komen, want er zijn dingen die ik wil en moet verbeteren. Ik geef mezelf op dit moment niet de beste kansen. Ook al zien de resultaten er best goed uit, ik maak het mezelf niet gemakkelijk. Als ik aan die dingen kan gaan werken, dan sta ik er wel beter voor."