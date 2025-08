'Ruzie escaleert: Aston Martin boycot invloedrijke tv-zender'

De Duitse tak van Sky Sports heeft zich niet populair gemaakt bij het team van Aston Martin. De Britse renstal zou de kritiek zat zijn, en de verslaggevers van de Duitse zender mochten in Hongarije geen interviews afnemen met het personeel van Aston Martin.

De Formule 1 wordt in Duitsland uitgezonden door Sky Sports, waar de uitgesproken analist Ralf Schumacher één van de boegbeelden is. De oud-coureur doet samen met presentator Peter Hardenacke verslag van de races, en is een bekend gezicht in de paddock. Hij heeft er geen problemen mee om zijn felle mening te delen over alles en iedereen, maar dat is niet goed gevallen bij het team van Aston Martin.

Opmerkelijk moment

In Hongarije wilden ze met mensen van Aston Martin praten, en dat zorgde voor ongemakkelijke televisie. Schumacher stelde: "Ik weet dat ze geen interviews meer aan ons willen geven, omdat ze ons op dit moment niet zo aardig vinden." Hardenacke bevestigde dat: "We waren iets te kritisch op de mensen bij Aston Martin."

Het Duitse medium Bild ging op onderzoek uit, en concludeerde dat ze bij Aston Martin klaar zijn met de houding van de zender. De onmin lijkt te zijn ontstaan na de Britse Grand Prix, waar Schumacher zeer kritisch was op het taalgebruik van Aston Martin-coureur Lance Stroll.

Te weinig interesse

Volgens Bild vindt Aston Martin dat Sky Sports Deutschland te weinig interesse toont in mediamomenten van het team, terwijl ze wel veel kritiek blijven leveren op de coureurs en het team. Volgens Bild zette Aston Martin een streep, toen het team na een goede kwalificatie in Hongarije ineens relevant werd.

De ruzie zou overigens niet zorgen voor een verdere boycot. De zender is gewoon aanwezig bij de races, en de kans is ook aanwezig dat ze in Zandvoort weer met Aston Martin-personeel mogen praten.