George Russell geeft update over Mercedes-toekomst

George Russell heeft nog altijd geen nieuw contract getekend bij het team van Mercedes. De Brit is bezig met een geweldig seizoen, maar hij heeft nog geen zekerheid voor 2026. Russell maakt zich echter weinig zorgen, en stelt dat hij in de zomerstop geen nieuws verwacht.

De toekomst van Russell is al maanden het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. De huidige nummer vier van het wereldkampioenschap verspreidde zelf geruchten over onderhandelingen tussen Mercedes en Max Verstappen, maar straalde tegelijkertijd veel zelfvertrouwen uit. Russell maakte zich geen zorgen, al werd er gesuggereerd dat hij zijn zitje zou verliezen als Verstappen zou overstappen naar Brackley.

Maakt Russell zich zorgen?

In Hongarije bevestigde Verstappen dat hij gewoon bij Red Bull blijft. Hierdoor lijkt Russell bij Mercedes te blijven, al is er nog geen witte raakt. Bij Sky Sports legt hij de situatie uit: "Toto Wolff en ik maken ons twee nergens druk om. Er zal niks tijdens de zomer gebeuren, want ik wil sowieso even uitrusten, opladen en zo sterk mogelijk terugkomen voor de tweede helft van het seizoen."

"Er is sowieso geen tijdsdruk, en het zal gebeuren wat het gebeurt. Het is een kwestie van 'wanneer het gaat gebeuren', en niet van 'of het gaat gebeuren'."

'Ik wacht al twaalf maanden op een deal'

Russell voelt zich in ieder geval thuis bij Mercedes: "Ik ben nu 27 jaar, en ik rijd al vier jaar voor het team. Volgend jaar wordt mijn vijfde jaar, en we willen graag doorbouwen aan de relatie. Het moet echter voor alle partijen goed voelen en ik wil het niet haasten. Ik wacht al twaalf maanden, dus het is niet nu ineens zaak om het binnen twee weken rond te krijgen. We zullen zeker met elkaar om de tafel gaan zitten, maar wel wanneer de tijd daarvoor rijp is."