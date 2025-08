'Horner wilde teameigenaar worden van Red Bull Racing'

Het ontslag van Christian Horner bij Red Bull Racing is nog altijd het onderwerp van gesprek. Hij werd begin vorige maand ontslagen, en werd bij Red Bull opgevolgd door Laurent Mekies. Bernie Ecclestone deelt in Hongarije nieuwe informatie over Horners ontslag.

Horner werd vlak na de Britse Grand Prix op straat gezet door Red Bull. Na twintig jaar trouwe dienst werd de teambaas de deur gewezen, al was het onbekend wat de reden hiervoor was. Alhoewel hij al bijna een maand weg is, wordt er in de Formule 1-wereld nog veel over hem gesproken. Er heerst immers nog steeds veel onduidelijkheid over de reden van zijn vertrek.

Meedogenloos

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone is goede vrienden met Horner. De 94-jarige Brit sprak zich in Hongarije uit bij Sky Sports, en stelde dat het ontslag meedogenloos was: "Dit is de manier waarop ze het hebben aangepakt. Ik heb aan mijn vrienden daar laten weten dat het misschien een beetje meedogenloos was om het op deze manier te doen, maar ze hadden niet veel keus."

"Ze hebben besloten dat dit wat ze gingen doen, en dat is het. Ze moesten doorgaan, en ze moesten dit doen."

In de afgelopen weken gingen er veel geruchten rond over Horner. Zo werd hij gesteld dat hij samen met Ecclestone aandelen gaat kopen in Alpine. Ecclestone moet daar hard om lachen: "Ik denk dat de kans groter is dat Lewis Hamilton zijn achtste titel gaat pakken, dan dat dit gaat gebeuren."

De problemen van Hamilton

Ecclestone gebruikt dit om verder te gaan over de situatie van Hamilton: "Ik denk dat Lewis het geweldig heeft gedaan. Hij heeft nog steeds enorm veel talent. Ik denk dat hij misschien een stapje opzij moet gaan zetten. Het zou vreselijk zijn als hem nu iets overkomt. Dat is het erge in deze situatie."

Maakt Horner een comeback?

Het gesprek wordt dan weer teruggebracht naar Horner. Ecclestone wordt gevraagd of de voormalig Red Bull-teambaas gaat terugkeren in de koningsklasse: "Ik weet niet hoe en ik weet niet of hij dat zou willen. Waarschijnlijk wil hij het niet. De positie die hij bij Red Bull echt wilde hebben, was om een deel van het team te bezitten. Tenzij hij iemand vindt die het geld op tafel legt om een team te kopen, zie ik het niet gebeuren."