Brown verwacht geen ruzie tussen Piastri en Norris

Het team van McLaren is met een goed gevoel begonnen aan de zomerstop. Lando Norris en Oscar Piastri kwamen als eerste en tweede over de streep in Hongarije, en ze vechten met elkaar om de titel. Zak Brown moedigt de interne strijd aan, en maakt zich geen zorgen over een mogelijke ruzie.

Norris en Piastri krijgen van McLaren alle vrijheid om met elkaar te vechten op de baan. Ze mogen voor een felle strijd zorgen, maar het is niet de bedoeling dat ze over het randje gaan. Tot nu toe ging het één keer mis, aangezien ze elkaar raakten in Canada.

In Hongarije kwamen ze elkaar weer tegen in de slotfase van de Grand Prix. Norris reed aan de leiding, terwijl Piastri op verse banden aan kwam stormen. In de laatste rondjes kwam hij dicht bij, maar beukte hij bijna Norris van de baan toen hij zich verremde in de eerste bocht.

Hoe gaat het duel verlopen?

McLaren-CEO Zak Brown moedigt een interne strijd aan. Hij wordt geciteerd door De Telegraaf: "Ik denk niet dat ze ruzie zullen krijgen. Ze mogen tegen elkaar blijven racen en daar kijk k ook naar uit. Het is niet de olifant in de kamer, we praten er samen over en bespreken het elke zondagochtend in aanloop naar een Grand Prix."

"Ik denk dat hun onderlinge relatie gedurende de tijd alleen maar beter wordt. Het vooral in Canada, en de manier waarop dat werd afgehandeld, was daar een heel erg goed voorbeeld van."

'Ze gaan niet opzettelijk crashen'

Brown gaat er wel vanuit dat zijn coureurs elkaar zullen blijven uitdagen: "De spanning gaat toenemen en ze zullen elkaar zeker tegenkomen op de baan, maar ik heb er alle vertrouwen in dat ze elkaar niet opzettelijk van de baan gaan af rijden."

"Race-incidenten horen er gewoon bij. Ze zijn vrij om met elkaar te vechten, als ze zich maar aan bepaalde regels houden en elkaar respecteren. Weet je, soms lachen we onderling over verhalen over wat teamgenoten elkaar aandeden toen ik nog racete, zij het op een ander niveau. Als er iets opborrelt, dan pakken we het aan."