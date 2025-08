McLaren-coureurs willen Red Bull-dominantie kopiëren

Het team van McLaren sloot de eerste seizoenshelft in stijl af. Lando Norris en Oscar Piastri waren een klasse apart en kwamen als eerste en tweede over de streep. Beide coureurs zien het wel zitten om te domineren op een manier zoals Red Bull deed in de afgelopen jaren.

Norris en Piastri vochten in de Hongaarse Grand Prix vooral met elkaar. In de slotfase van de race ging dat nog bijna mis toen Piastri verremde en bijna tegen de zijkant van de wagen van Norris aanreed. Uiteindelijk konden ze 'gewoon' weer juichen en pakten ze een machtig 1-2tje.

Het was het vierde 1-2tje op rij van het team van McLaren. Het was tevens de 200ste zege uit de geschiedenis van het team, en dat zorgde voor nog meer vreugde. McLaren is dit seizoen opvallend dominant, en halverwege het jaar kan er met grote zekerheid worden vastgesteld dat ze de dubbel gaan pakken.

Norris wil domineren in tweede seizoenshelft

Na afloop van de Grand Prix moesten Norris en Piastri zich melden bij de persconferentie van de FIA. Daar werden ze gevraagd of ze denken dat andere teams het gat gaan dicht rijden, of dat ze gaan domineren op dezelfde manier als Red Bull in 2022 en 2023. Norris was helder: "Ik hoop dat we gaan domineren."

Piastri blijft realistisch

Piastri deelt de mening van zijn teamgenoot: "Ik bedoel, ik hoop hetzelfde. Ik denk echter wel dat we op een gegeven moment concurrentie gaan krijgen. Ik weet niet wat er halverwege de race gebeurde met Charles Leclerc, want er was zeker iets aan de hand aangezien hij er snel uit zag in de eerste helft. Ik denk dat er een aantal circuits zijn waar andere teams historisch gezien best snel waren, en we gaan gewoon afwachten of dat ook weer het geval is dit jaar."