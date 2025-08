Verstappen spreekt Marko tegen: "Dat is te makkelijk!"

Max Verstappen kende een teleurstellende middag in Hongarije. Op de Hungaroring kwam hij slechts als negende over de streep. Hij had het het hele weekend enorm zwaar met zijn Red Bull, maar volgens Helmut Marko was dit weekend slechts een incident. Verstappen ziet dat echter anders.

Red Bull had het het hele weekend enorm zwaar op de Hungaroring. Verstappen stelde meerdere keren dat het voelde alsof hij op ijs reed, en hij sprak na de kwalificatie van een fundamenteel probleem. Na afloop van de race zag teamadviseur Helmut Marko dat iets anders, en stelde hij dat Red Bull de waarschijnlijke oorzaak van de problemen had gevonden.

'Dat is te makkelijk om te zeggen'

Na afloop van de race stelde Verstappen dat hij dit toch iets anders zag. Bij De Telegraaf reageerde hij: "Een incident? Dat is een beetje makkelijk om te zeggen. Ik was het hele weekend langzaam en we konden op geen enkel moment grip vinden."

"Natuurlijk hebben we wel gedachten waar dat probleem vandaan komt, maar daar kan ik hier niet altijd over uitweiden. Met name in de langzame bochten was ik aan het worstelen en reed iedereen bij me weg."

Verstappen blijft neutraal

Verstappen krijgt het al weken niet voor elkaar om in het spoor van de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris te blijven. De derde plaats moet het hoogst haalbare zijn, maar zelfs dat is uit zicht.

Gevraagd of dit een enorme tegenvaller is, reageert Verstappen duidelijk: "Ik blijf er altijd neutraal onder. Ik wil niet te optimistisch zijn of te pessimistisch zijn. Gelukkig heb ik dit jaar nog wel twee races gewonnen. Maar ja, het is zwaar. Je moet ook erkennen dat McLaren het hier geweldig doet. En als je naar onze problemen kijkt, dan komt dit niet als een verrassing. Ik heb vier jaar lang heel goede resultaten gehad. Succes komt en gaat."