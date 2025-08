Goed nieuws voor Verstappen: Red Bull vindt oorzaak van fundamentele problemen

Het team van Red Bull Racing heeft een rampzalig raceweekend in Hongarije achter de rug. Yuki Tsunoda wist geen punten te scoren, terwijl Max Verstappen slechts als negende over de streep kwam. Teamadviseur Helmut Marko stelt dat Red Bull de oorzaak van de problemen heeft gevonden.

Verstappen en Tsunoda worstelden het hele weekend al met hun Red Bull-bolides. De klachten begonnen al in de eerste vrije training, en Red Bull kreeg het niet voor elkaar om een oplossing te vinden. Verstappen stelde op zaterdag dat het voelde alsof hij op ijs reed, en in de race leek het wat beter te gaan. Al snel viel hij echter terug, en kwam hij niet verder dan de negende plaats.

'We denken dat te weten wat er fout ging'

Red Bull-adviseur Helmut Marko probeerde de situatie na afloop uit te leggen bij Motorsport.com: "Het was gek qua snelheid. Max kon twee of drie rondjes een 1.19.5 rijden, dezelfde snelheid als de leiders, maar daarna was de snelheid weer verdwenen. Maar we denken dat we nu wel weten wat er verkeerd is gegaan!"

Marko lijkt daarmee goed nieuws te hebben voor Verstappen, en hij probeert het verder uit te leggen: "Het ging om de relatie met de banden. We kregen de banden gewoon niet aan het werk."

Het fundamentele probleem van Red Bull

Verstappen stelde eerder dit weekend dat Red Bull kampte met een fundamenteel probleem. Marko heeft dat ook gehoord, en hij stelt dat het alleen dit weekend ging om een fundamenteel probleem: "Ja, dit specifieke probleem geldt alleen voor dit weekend. Ik denk niet dat het nog een keertje gaat gebeuren, in ieder geval niet als het probleem ook echt is wat wij denken dat het is."

Marko kan dus niet met zekerheid zeggen dat het ging om een probleem met de banden. Wat Red Bull precies heeft ontdekt, liet Marko niet weten.