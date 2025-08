Leclerc doet onthulling over ingrijpend probleem van Ferrari

Charles Leclerc leek vandaag op weg te zijn naar zijn eerste zege van het seizoen. Een strategische fout leek hem de zege te kosten, maar na afloop bleek dat er iets heel anders aan de hand was. Leclerc had namelijk een ingrijpend probleem met zijn chassis.

Leclerc startte de race op de pole position, en hij kwam ook goed weg bij de start. De Monegask behield de leiding, maar belandde na zijn tweede pitstop op de baan achter Lando Norris. De Brit koos voor een eenstopper, en dat bleek de juiste strategie te zijn. Leclerc raakte steeds meer gefrustreerd, en werd ingehaald door Oscar Piastri en George Russell. Hij kreeg ook nog een tijdstraf voor zijn gedrag tijdens het duel met Russell.

Ferrari had grote problemen

De strategie leek hem de zege te kosten, maar volgens Leclerc was er iets anders aan de hand. Bij Sky Sports sprak hij zich uit: "Ik heb te snel dingen geroepen, want toen ik uit de auto stapte kreeg ik mee details te horen. Ik dacht dat het ging over iets wat we hadden besproken, maar er bleek een probleem met het chassis te zijn. Op dat punt was er dus een probleem, en we moeten ernaar kijken zodat het niet nog een keertje gebeurt."

Doekje voor het bloeden

Voor Leclerc is dit niets meer dan een doekje voor het bloeden. Hij baalt nog steeds als een stekker: "Ik voel me daardoor zeker niet beter, want je vecht voor de zege en dan gebeuren er dit soort dingen. We moeten het wel gaan bekijken, en ervoor zorgen dat zoiets niet nog een keertje gaat gebeuren. De auto was echt onbestuurbaar."

Leclerc verwacht niet dat hij dit seizoen weer dicht bij de zege gaat komen: "Het was iets eenmaligs, het is iets waar we naar moeten kijken, want ik denk niet dat dit weer gaat gebeuren."