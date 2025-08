Norris haalt opgelucht adem na geweldige zege: "Ben helemaal dood!"

Lando Norris zorgde voor een daverende verrassing door de Hongaarse Grand Prix te winnen met een gedurfde eenstopper. In de slotfase sloeg hij een aanval van zijn teamgenoot Oscar Piastri af, en Norris was na afloop helemaal gesloopt.

Norris startte de race op de vierde plaats en werd bij de start ingehaald door de Aston Martin van Fernando Alonso. Norris kreeg te horen dat hij zich naar voren moest vechten, en dat deed hij. De Brit reed een sterke race, en profiteerde van een gewaagde strategische keuze. Een tweestopper leek de meest logische strategie te zijn, maar Norris maakte slecht één pitstop.

In de slotfase kwam Piastri nog in de buurt, maar hij kreeg het niet voor elkaar om Norris in te halen. Hij maakte een remfoutje en knalde daardoor bijna tegen de wagen van zijn teamgenoot Norris aan.

Norris is gesloopt

Norris was opgelucht, en sprak zich uit bij interviewer van dienst James Hinchcliffe: "Ik ben dood, ik ben helemaal dood! Dat was zo zwaar. We hadden die eenstopper niet helemaal gepland, maar na de eerste ronde was het eigenlijk onze enige mogelijkheid om terug te vechten. In de laatste ronde waar Oscar steeds dichterbij kwam, was ik vol aan het pushen. Het voelde daardoor nog meer als een beloning, dit was het perfecte resultaat vandaag."

Alles ging goed

Norris had ook niet verwacht dat deze strategische keuze hem de overwinning zou opleveren. Met een grote grijns op zijn gezicht ging hij verder met het verhaal: "Ik had niet verwacht dat we hierdoor zouden winnen. Ik had verwacht dat we hierdoor misschien tweede zouden worden. Ik wist dat ik in de schone lucht misschien een kans zou hebben, en dat hem ik voor elkaar gekregen. Dit is altijd een gokje, je mag geen fouten maken en alles moet kloppen. Dat is wat we vandaag hebben gedaan."