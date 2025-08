Tsunoda blijft positief en ziet lichtpuntjes voor Red Bull

Het team van Red Bull Racing beleefde vandaag een rampzalige dag in Hongarije. Max Verstappen noteerde slechtst de achtste tijd, terwijl Yuki Tsunoda al in Q1 was afgevallen. De Japanner was na afloop echter optimistisch, en stelde dat hij een paar lichtpuntjes had gezien.

Het ging vandaag van kwaad tot erger op de Hungaroring voor Red Bull Racing. In de derde vrije training ging het weer niet goed, en in de kwalificatie wist Verstappen met de hakken over de sloot Q3 te bereiken. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda had op dat moment allang gedoucht, want de Japanner was in Q1 afgevallen. Hij had de zestiende tijd genoteerd.

Tsunoda bekijkt het positief

In Q1 was het verschil met Verstappen slechts anderhalve tiende, en dat was zijn beste resultaat van het seizoen. Bij de internationale media sprak Tsunoda zich uit: "We weten nog niet precies wat het probleem is. De balans in de auto is niet per se heel slecht, maar hij genereert gewoon heel erg weinig grip. Het is niet het niveau dat we normaal gesproken aantikken."

Tsunoda ziet echter ook een aantal lichtpuntjes: "Gedurende het weekend was het aan onze kant van de garage heel erg positief dat we dichter bij Max stonden en er soms zelfs voor stonden. Dat moeten we als een positief punt beschouwen. Tegelijkertijd was het niet makkelijk voor ons team."

Verkeerde ingreep van Red Bull

Tsunoda werd daarna gevraagd of het beter ging dan op vrijdag: "Nee, niet echt. We zijn niet in staat gebleken om het belangrijkste probleem op te lossen. Om eerlijk te zijn hebben we iets veranderd voor de derde vrije training en dat bleek een stapje terug te zijn."

"Het ging wel om probleempjes die we hadden kunnen vermijden, aangezien we dat volledig onder controle hebben. Het mag niet gebeuren en we moeten dat zeker verbeteren voor de toekomst, omdat het ons nu in de weg zat."