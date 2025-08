McLaren komt met verklaring voor pijnlijke uitglijder in kwalificatie

Het team van McLaren liet zich vandaag verrassen door Charles Leclerc in de kwalificatie. De papajakleurige renstal was oppermachtig in vrijwel elke sessie, maar werden in Q3 verslagen door Leclerc. Teambaas Andrea Stella legt uit wat er mis is gegaan.

McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri domineerden in de drie vrije trainingen in Hongarije. In de kwalificatie op de Hungaroring waren Norris en Piastri een klasse apart in Q1 en Q2, en ook in de eerste run in Q3 kon niemand bij hen in de buurt komen. In de laatste rondjes noteerde Leclerc echter een tijd die snel genoeg was voor pole.

McLaren ging voor de eerste startrij

Na afloop gaf Piastri al aan dat het weer voor verrassingen zorgden. Teambaas Andrea Stella herhaalt die lezing bij Sky Sports: "Toen we de pace van de auto in Q1 en Q2 zagen, wilden we zeker de eerste startrij gaan pakken. Maar vandaag waren de omstandigheden heel erg vreemd, en hing alles af van de wind. We hebben daarvoor de prijs betaald."

Norris en Piastri zochten naar grip, en dat bleek een groot probleem te zijn. In hun laatste rondjes noteerden ze gele sectortijden, en ze zullen het morgen zwaar gaan krijgen met Leclerc.

'We waren te voorzichtig'

Stella wijst ook naar de wind, en stelt dat dit zwaar werd voor zijn coureurs. Hij gaat verder met zijn verhaal: "Ik denk dat onze coureurs misschien een beetje te voorzichtig zijn geweest, want je weet nooit waar je grip kan vinden en daardoor waren we vier tienden langzamer, terwijl Leclerc gewoon sneller ging. Hij heeft de pole position ook verdiend."

Piastri wist nog wel de tweede tijd te noteren, en hij was uiteindelijk 0,026 seconden langzamer dan Leclerc. Norris reed de derde tijd en moest 0,041 seconden toegeven op de poletijd van de Monegaskische Ferrari-coureur.