Red Bull komt met verklaring na dramatische trainingen

Het team van Red Bull Racing beleeft tot nu toe een zwaar weekend in Hongarije. Ze weten nog niet goed te presteren, en de frustratie bij de coureurs is merkbaar. Teambaas Laurent Mekies geeft nu tekst en uitleg over de huidige situatie.

Max Verstappen klaagde eerder vandaag over grote problemen tijdens de derde vrije training. Hij wist zich niet goed te mengen in de strijd om de snelste tijden, en de top tien was een brug te ver. Verstappen noteerde slechts de twaalfde tijd, en dat was niet waar hij op had gehoopt. Zijn achterstand op de snelste tijd van Oscar Piastri bedroeg 1,2 seconde.

Wat is er aan de hand?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies kwam met tekst en uitleg voor de camera van Sky Sports: "Eerlijk gezegd hebben we sinds de vrijdag al moeite. Het is erg moeilijk geweest om de auto in het juiste venster te krijgen en om Max en Yuki het juiste gevoel te geven."

"We hebben nu een aantal zaken geprobeerd om het om te draaien in de auto, maar ik moet zeggen dat het vandaag waarschijnlijk hetzelfde gevoel is en dat we over het algemeen geen grip kunnen vinden. Dat is heel erg oncomfortabel."

Waar zit het probleem?

Volgens Mekies is Red Bull een aantal zaken aan het testen: "In dit soort situaties leer je iets. We proberen dus een aantal tests te doen om te begrijpen waar de beperking zit. Maar tot nu toe meten we eerlijk toegeven dat we ze niet de auto hebben gegeven die ze wilden."

Experimenten van Red Bull zijn mislukt

De experimenten willen echter nog niet lukken: "We zijn verschillende kanten opgegaan, zowel op de vrijdag als vandaag, om iets meer inzicht te krijgen. Sinds de eerste run op de vrijdag voelde het alsof er iets niet helemaal klopte en we hebben dan ook geëxperimenteerd. Maar het is ook eerlijk om nu te zeggen dat we er nog niet uit zijn gekomen."