Charles Leclerc deelt grote obsessie met Ferrari

Het team van Ferrari is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. De Italiaanse renstal kan McLaren niet bijhouden, en ze hebben ook nog geen race gewonnen. Charles Leclerc blijft geloven in zijn werkgever, en stelt dat het zijn enige obsessie is om Ferrari terug te brengen naar de top.

Leclerc is een kind van Ferrari. Hij is al sinds zijn jeugd verbonden aan de Italiaanse renstal, en rijdt sinds 2019 in het scharlakenrood in de Formule 1. De Monegask heeft dit seizoen nog geen race gewonnen, en moest het doen met een aantal podiumplaatsen. Hij is wel sneller dan zijn teamgenoot Lewis Hamilton, die nog steeds zijn plekje echt moet vinden.

Het belangrijkste

Leclerc had de hoop dat Ferrari weer kon domineren. In de voorgaande jaren deed Red Bull dit, terwijl nu McLaren de touwtjes in handen heeft. Als hij hiernaar wordt gevraagd in gesprek met de Italiaanse tak van Sky Sports, reageert hij duidelijk: "Maar ik rijd voor Ferrari! En dat betekent heel erg veel."

Titel met een ander team

Rijden voor Ferrari is voor hem dan ook belangrijker dan het veroveren van de wereldtitel met een ander team: "Ja. Deel uitmaken van Ferrari is een eer voor mij. Mijn belangrijkste doel is om er weer een winnend team van te maken. Ik ben Ferrari ook veel verschuldigd. Ze hebben mij immers de Formule 1 ingebracht."

De obsessie van Leclerc

Voor Leclerc betekent Ferrari alles: "Natuurlijk ben ik niet ongevoelig voor anderen die winnen. Eerst had je Max, en nu heb je Lando en Oscar. Ik ben echter volledig gefocust op het terugbrengen van Ferrari naar de top."

Volgens Leclerc heeft Ferrari daarvoor alles in huis: "Ik zal er alles aan doen, samen met teambaas Frédéric Vasseur en met Lewis, om weer te gaan winnen. Dat is echt mijn enige obsessie."