Trotse Jos Verstappen prijst zoon Max: "Dat vind ik echt heel mooi!"

Max Verstappen rijdt dit weekend zijn tweehonderdste Grand Prix voor het team van Red Bull Racing. Het is een unieke mijlpaal, en zijn vader Jos Verstappen is dan ook heel erg trots. Hij ziet dat zijn zoon nog altijd dezelfde persoon is als voor de Formule 1.

Verstappen gaat dit weekend op jacht naar een sterk resultaat in Hongarije. Op de vrijdag zag het er echter nog niet goed uit in de eerste en de tweede vrije training. Vandaag hopen ze iets beter voor de dag te komen, want Verstappens tweehonderdste race voor het team moet niet in het water vallen. Hij rijdt sinds de Spaanse Grand Prix in 2016 voor Red Bull, en in al die jaren heeft hij veel successen beleefd.

De eerste titel

Verstappens vader Jos wijst in gesprek met De Telegraaf de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 aan als zijn mooiste herinnering. Trots bespreekt hij de kampioensrace: "Een eerste titel is natuurlijk al heel erg bijzonder, maar alles eromheen maakte het nog specialer."

"Af en toe zie ik nog wel eens een filmpje voorbij komen van die laatste ronde. Dat blijft echt bijzonder. Hoe Max zijn auto daar naast die van Hamilton plant en er voorbijgaat... Terwijl we tot die slotfase eigenlijk geen kans hadden. Hamilton was op dat moment gewoon te snel."

Naast de baan

Ook naast de baan maakt Verstappen nog veel indruk op zijn vader. Jos Verstappen is er trots op: "Als ik Max privé zie of spreek, is hij echt nog dezelfde Max als tien of vijftien jaar geleden. Dat vind ik ook heel erg belangrijk en mooi. Daar ben ik trots op."

"Ik denk dat heel veel mensen, misschien vooral Engelsen, een verkeerd beeld van hem hebben. Dat hij een eikel is, ofzo. Misschien komt dat door de huidige tijd met sociale media. Maar daar herken ik me totaal niet in."